Собрать деньги и исчезнуть: Почти половина криптовалютных ботов в Telegram - мошенники

Нагрести и удрать

До 40% криптотокенов, которые предлагают боты в Telegram, могут быть связаны с мошенничеством, утверждает фирма Certik, занимающаяся вопросами кибербезопасности.

Речь идёт о довольно банальном методе: набрать инвестиций под криптопроект и бесследно раствориться со всеми деньгами.

Между тем, популярность трейдинговых и криптовалютных ботов в последнее время переживает «астрономический всплеск», что скорее всего связано с изначальным успехом Unibot.

Unibot - это весьма функциональный бот для Telegram, назначение которого - производить эффективный автоматический трейдинг и минимизировать риски. Его собственный токен с момента запуска вырос в цене в 13 раз.

Как отмечает издание Cryptonews, на рынке представлены тысячи Telegram-ботов, каждый из которых предлагает определённые продукты или сервисы.

Сейчас стало модным также дополнять их брендированными криптовалютными токенами разного назначения и функциональности.

Например, бот IMGNAI позволяет генерировать уникальные изображения с помощью искусственного интеллекта. Приобретатели токенов получают возможность генерировать изображения без водяных знаков в разрешении 4К.

Но немало токенов, которые не несут никакой полезной нагрузки. Их отличает крайняя спекулятивность - по большей части они продвигаются пользователям под предлогом дохода когда-нибудь в будущем.

CoinMarketCap на данный момент отслеживает 67 разных токенов, ассоциированных с телеграм-ботами, чья совокупная рыночная стоимость составляет более 96,7 млн долларов.

Новый кошелёк

Между тем, Telegram объявил о запуске TON Space, нового криптокошелька на основе децентрализованного блокчейна The Open Network (ранее называвшегося Telegram Open Network).



Компания в прошлом запустила собственную криптовалюту Toncoin, и планировала произвести ICO (первичное публичное предложение криптовалютных токенов). Однако эту инициативу остановила на разбеге Комиссия по биржам и ценным бумагам США, которая сочла Toncoin незарегистрированным активом - криптовалютным эквивалентом ценных бумаг.

Урегулирование конфликта обошлось Telegram в 18,5 млн долларов, а также возвращение всех вложений от сторонних инвесторов ($770 млн), и конвертация ещё $443 млн в одногодичное долговое обязательство со ставкой 10%.

Telegram также формально вышел из разработки The Open Network.

Ею теперь занимается TON Foundation - некоммерческая организация, базирующаяся в Швейцарии. Как утверждается на её сайте, она на 100% финансируется участниками.

При этом у Telegram был и есть собственный криптокошелёк с пользовательской базой в 30 млн аккаунтов и возможностью хранить и переводить Bitcoin и Tether (USDT), помимо Toncoin.

Непосредственной разработкой криптокошелька TON Space занималась тесно связанная с экосистемой TON организация The Open Platform.

«В целом очевидно, что эти организации обязаны своим возникновением Telegram и его проекту TON (во всяком случае, это точно касается TON Foundation)», - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. По его словам, и криптокошелек, и сам блокчейн TON разрабатывались для монетизации самого Telegram, а теперь речь будет идти о куда более сложной и разветвлённой системе распределения «криптоблаг». «Впрочем, это как раз сыграет Toncoin только на руку - и уже играет, судя по взлетевшему на 10% курсу: можно будет продемонстрировать, как много вложено в разработку блокчейна и подать это как признак надёжности и защищённости», - подытожил Алексей Водясов.

В ноябре TON Space станет доступен почти по всему миру. Из проекта пока исключены США и некоторые другие страны, где наблюдалось в той или иной степени враждебное отношение к криптовалютам.