Webinar проводит ребрендинг и меняет название на «МТС Линк»

Webinar Group провела ребрендинг и теперь будет представлена на рынке как «МТС Линк». Ребрендинг стал отражением новой бизнес-стратегии и перехода от разрозненных продуктов к платформе унифицированных коммуникаций.

«МТС Линк» вместо Webinar Group

Webinar Group, российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы (входит в цифровую экосистему МТС), объявляет о ребрендинге. Все ИТ-решения для делового общения, ранее входящие в Webinar Group, будут объединены под UCaaS-брендом «МТС Линк».

Название «МТС Линк» означает связующее звено между людьми в деловом общении и отражает миссию компании: обеспечивать слаженное взаимодействие в онлайн-коммуникации и помогать командам достигать большего.

Ранее Webinar Group объявляла о переходе от разработки отдельных решений к созданию UCaaS-платформы

Бренд «МТС Линк» будет включать в себя следующие продукты: сервис для онлайн-встреч и совещаний, платформу для онлайн-обучения и вебинаров, решение для создания онлайн-курсов и организации обучения, сервис для гибридных и онлайн-мероприятий, интерактивные онлайн-доски для совместной работы и корпоративный мессенджер (находится на этапе тестирования).

Ребрендинг следует за обновлением бизнес-стратегии компании. Ранее Webinar Group объявляла о переходе от разработки отдельных решений к созданию платформы унифицированных коммуникаций (UCaaS-платформы), где все сервисы для делового общения доступны в едином интерфейсе. За последний год в рамках нового направления компания интегрировала свои решения со всеми распространенными офисными приложениями (от МойОфис, CommuniGate, Microsoft, Google), реализовала технологию единого входа SSO, добавила интеграцию с аппаратными терминалами видеоконференцсвязи по протоколам SIP и BFCP. В конце сентября компания объявила о приобретении сервиса онлайн-досок Jespo. Также готовится к запуску комплексное решение для проведения онлайн-мероприятий в переговорных комнатах.

Логотип и визуальный стиль

Метафора слаженной совместной работы раскрывается в новом логотипе, который наследует стиль материнского бренда МТС. Рамки мониторов различных устройств наслаиваются друг на друга и превращаются в латинскую L.

Новый логотип наследует стиль материнского бренда МТС

Главными элементами визуального стиля стали минималистичные плашки-бленды. Они напоминают окна открытых приложений для работы, связаны друг с другом и движутся в пространстве по гармоническим траекториям. В создании новой платформы бренда, разработке айдентики и нейминга помогали агентства ONY и Signal (part of ONY).

«Сегодня мы прощаемся с брендом Webinar. С ним мы стали одним из лидеров рынка; запоминающийся домен webinar.ru помог нам получить первых клиентов в 2008 году. Но пришла пора двигаться дальше. В этом году мы отметили 15-летие, и это отличный момент для позитивных изменений. Целью ребрендинга мы ставили поиск современного прочтения темы коммуникаций и совместной работы. Логотип, цвета и фактуры – все это про деловое общение нового уровня, где нет расстояний и границ. Бренд МТС Линк неразрывно связан с нашей обновленной стратегией создания UCaaS-платформы для бизнеса», — отмечает директор по маркетингу «МТС Линк» Любовь Смертина.

О компании

«Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. МТС Линк предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.