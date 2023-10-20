Китай крупно разозлился на США и устроил всему миру дефицит важного материала для выпуска аккумуляторов. Штатам это только на руку

Китай вводит ограничения на экспорт графита – ключевого компонента батареек и аккумуляторов. Это ответ на новые санкции США, но, что иронично, именно США могут выиграть от них, так как эта страна сама является производителем графита, и клиенты китайских компаний могут перейти на графит из Нового света.

Китай рвет и мечет

В октябре 2023 г. власти США ввели новые санкции на поставки в КНР оборудования для выпуска микросхем. Ответ Китая оказался молниеносным – он ударит по мировой индустрии производства аккумуляторов, ограничив поставки графита, пишет агентство Reuters.

Изменения вступят в силу 1 декабря 2023 г. с этого дня все до единой компании, занимающиеся экспортом графита из КНР, обязаны будут получать специальную лицензию властей страны на осуществление этого вида деятельности. Без нее вывоз графита за пределы границ Китая будет нарушением законодательства.

Графит – это ключевой материал во множестве производств. В частности, без него невозможен выпуск батарей и некоторых видов аккумуляторов, а эти элементы питания в современном мире используются почти повсеместно. Например, это основа для анодов аккумуляторов электромобилей.

«Этот смелый и неожиданный шаг Китая в области графита застал нас врасплох, поскольку он произошел гораздо раньше, чем кто-либо мог предсказать», – сообщил агентству Кьен Хьюинь (Kien Huynh), коммерческий директор Alkemy Capital Investments, которая занимается разработкой проектов в секторе энергетических переходных металлов.

Фото: Roberto Sorin / Unsplash Санкционная политика Китая по отношению к США становится проблемой для всего мира, включая Россию

Аналогичные ограничения были введены летом 2023 г. по отношению к галлию и германию – металлам, использующимся в производстве полупроводников.

Сильная зависимость от Китая

Китай реагирует на действия США, но его решения повлияют почти на весь мир. Ситуация с экспортными ограничениями графита осложняется тем, что КНР – это главный поставщик этого материала, сумевший за последние годы подмять под себя свыше 90% мирового рынка графита.

По данным китайской таможни, крупнейшими покупателями графита из Китая являются Япония, США, Индия и Южная Корея. В соответствии с новыми ограничениями Китай с 1 декабря 2023 г. потребует, чтобы экспортеры подавали заявку на получение разрешений на поставку двух типов графита, включая синтетический графит высокой чистоты, высокой твердости и высокой прочности, а также натуральный чешуйчатый графит и все продукты на его основе.

В последние годы Китай сократил добычу природного графита, чтобы защитить окружающую среду, вместо этого начав наращивать с 2021 г. производство синтетического графита. По данным консалтинговой компании Mysteel, сейчас на синтетическую форму приходится 70% производства графита в КНР.

В дополнение к вышесказанному заявка на экспорт должна содержать конкретное название конечного получателя графита. Вероятно, это сделано для борьбы с «серыми» схемами вывоза материала.

Так в чем же выгода

Пекин вводит новые ограничения на экспорт в то время, когда многие иностранные правительства усиливают давление на китайские компании. Например, Европейский Союз рассматривает возможность введения пошлин на электромобили китайского производства, утверждая, что они несправедливо получают выгоду от субсидий. Кроме того, ранее в октябре 2023 г. правительство США расширило ограничения на доступ китайских компаний к полупроводникам, включая прекращение продаж ряда чипов для искусственного интеллекта, производимых Nvidia.

Опрошенные агентством эксперты полагают, что новые правила очень быстро приведут к дефициту на рынке графита и заставят потребителей искать новых поставщиков и покупать у них материал по более высоким ценам. «С учетом этого нового ограничения на экспорт графита южнокорейским фирмам, которые в значительной степени зависят от Китая в импорте графита, придется искать альтернативы но это, вероятно, увеличит затраты для многих», — сказал Кан Дон-Джин (Kang Dong-jin), аналитик Hyundai Motor Securities.

В качестве примера альтернативных источников он привел Австралию и, что особенно важно, США. Другими словами, введя ограничения на экспорт своего графита из-за политики американских властей, Китай, теоретически, дал США возможность хорошо заработать на продаже графита, добытого или синтезированного в пределах этой страны. Логика во всем этом пока не прослеживается.

Последствия предугадать невозможно

Опрошенные Reuters аналитики заявили, что неясно, какое влияние новые меры на графит окажут в краткосрочной перспективе. «Этот контроль не является полным запретом, и предыдущий временный контроль не оказал существенного влияния на какую-либо отрасль», — сказал Иван Лам (Ivan Lam), старший аналитик Counterpoint Research.

Речь в данном случае, вероятнее всего, об экспортных ограничениях с 1 августа 2023 г. на поставки китайских галлия и германия, которые очень нужны при производстве полупроводников и военной электроники. Но Иван Лам немного ошибается – ограничения КНР уже привели к росту цен на эти металлы и, следовательно, на готовые изделия с ними внутри.

Эти меры Китай ввел, как и сейчас, с целью доставить США неприятности. Он доминирует на рынках обоих металлов.

Несмотря на то, что до новых правил экспорта графита из Китая остается около месяца, цены на него пока не успели взлететь. Более того, к концу октября 2023 г. его цена упала на 25% в сравнении с январем 2023 г. из-за снижения спроса на него со стороны производителей электромобилей.