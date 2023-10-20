Из криптоотрасли бегут программисты. За 2023 г. разбежалась половина

Их стало меньше

Количество активных разработчиков в опенсорсном сегменте криптоотрасли упало до трёхлетнего минимума, установили венчурные фирмы Andreessen Horowitz (a16z) и Electric Capital.

В публикации «Индекс состояния криптоотрасли» (State of Crypto Index) за авторством аналитиков Andreessen Horowitz указывается, что количество программистов, работающих в этой сфере, почти что ополовинилось. С января прошлого года по сентябрь 2023 года количество активных кодеров упало с 36,5 тыс. до 19,6 тыс. человек.

Эти показатели сравниваются с концом 2020 г., когда разработчиков насчитывалось не более 18,1 тыс. человек. Вскоре после этого на рынке возобладала тенденция к росту, пик которого пришёлся на самое начало 2022 г.

Судя по графику в публикации a16z, даже в сентябре 2020 г. количество активным разработчиков было большим, чем сейчас.

Технический директор a16z Эдди Лэззарин (Eddy Lazzarin) заявил однако, что демонстрируемые величины могут не отображать всю картину в целом. По его словам, для отслеживания активных разработчиков мы используем популярный проект экосистем, созданный Electric Capital, позволяющий идентифицировать репозитории GitHub, связанные с криптопроектами.

«Этот инструмент позволяет с высокой эффективностью отслеживать репозитории, которые сосредоточены целиком на криптопроектах и опеределять количество их активных разработчиков. Интересно, впрочем, какое количество разработок ведётся за пределами отображённого здесь опенсорсного сегмента», - дополнил Эдди Лэззарин.

Репозитории в GitHub - это еще не все разработки

Создатели криптоплатформ часто предпочитают работать по опенсорсной модели - исходя из потребности в децентрализации и взаимодоверии, ради которых они готовы отказываться от объявления кода своей интеллектуальной собственностью.

И хотя состояние рынка, «посыпавшегося» в 2022 г., могло в значительной степени отпугнуть многих разработчиков, в a16z подозревают, что на самом деле многие переключились на разработку криптоприложений. Там активность явно растет, но отслеживать количество разработчиков - намного сложнее, утверждают аналитики.

Так что нельзя исключать, что разработка новых инструментов в криптоотрасли как раз-таки переживает рост, а не спад. Аналитики a16z отслеживают также объем скачивания программных библиотек для разработчиков, и как раз в сентябре этот показатель достиг пикового значения.

Технический директор компании SEQ Алексей Водясов рассказал, что 2022-й был годом, когда полопалось немало «пузырей» типа FTX/Alameda, а мощный спад стоимости криптовалют - лишь один из самых видимых эффектов от этого, однако дальше снова пошел рост и стоимости криптовалют, и активность на рынке.

По его мнению, более правдоподобна именно версия о том, что активность разработчиков тоже растет, просто многие переключились на другие направления. Также он обратил внимание на то, что наметилась повсеместная тенденция к госрегулированию криптоплощадок. «С одной стороны, это свидетельство тому, что крипторынок достиг зрелости. С другой - это гарантированные радикальные изменения в функционировании многих таких площадок, и наиболее дальновидные и настроенные на долгую игру владельцы таких площадок не ждут, а готовятся. Это включает и разработку нового ПО на блокчейне», - подытожил Алексей Водясов.

Полный текст исследования доступен здесь: https://a16zcrypto.com/stateofcrypto/