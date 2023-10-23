Биткоин быстро и крупно дорожает. Мировому рынку криптовалют предсказано возрождение. Видеокарты снова могут стать дефицитом

Биткоин всего за неделю подорожал на 11%, потянув за собой и остальные криптовалюты. Эксперты предсказывают масштабный рост мирового крипторынка в самом обозримом будущем. Предыдущий такой период привел к почти полному исчезновению из розницы видеокарт – их скупили майнеры.

Биткоин оживился

Биткоин, главная криптовалюта мира, всего за сутки подорожал на 2,5%, а за последнюю неделю – на 11%. Этот токен давно не переживал столь стремительный рост курса – в последние месяцы он то дорожал, то дешевел, а его график превратился в умеренную синусоиду.

Как и всегда, биткоин в период стагнации своего курса тянул за собой все остальные криптовалюты мира – они тоже то дешевели, то дорожали в пределах минимальных колебаний цены. В конце октября 2023 г. биткоин стал стоить в пределах $31 тыс. – на пике, пришедшемся на 5 часов утра 23 октября 2023 г. по Москве он оценивался приблизительно $30,85 тыс., а к моменту выхода материала подешевел до $30,5 тыс. (данные CoinDesk).

Как только биткоин стал расти в цене, альткоины тут же потянулись за ним. Ethereum, второй по популярности токен в мире, за сутки подорожал на 2,25%. Рекорд в этом плане бьет привлекающая внимание криптоинвесторов виртуальная монета Chainlink – за сутки ее цена выросла на 12%, а за неделю – приблизительно на 40%.

Рекорд пока недостижим

Нынешние показатели курса биткоина – одни из лучших за всю историю существования этой криптовалюты, которая впервые появилась 15 лет назад, в 2008 г. Она уже переживала два периода резкого роста курса первый пришелся на декабрь 2017 г., а второй – на осень 2021 г.

Фото: FreePik Биткоин может установить новый рекорд стоимости. Но на это потребуется время

Шесть лет назад биткоин впервые в истории стал стоить дороже $20 тыс., и на тот момент это был его мировой рекорд, после чего курс начал постепенно падать, криптоинвесторы – разоряться, а биржи – терять клиентов. Но во второй половине 2021 г. все изменилось притом настолько радикально, что прогнозировать подобное могли ли только самые оптимистично настроенные аналитики.

Курс биткоина всего за пару месяцев взлетел почти до $70 тыс – это знаковое событие пришлось на ноябрь 2021 г. После этого история повторилась – токен стал дешеветь, притом с еще большей скоростью, нежели раньше. Менее чем через год он стоил уже около $20 тыс., а иногда проваливался и ниже $16 тыс.

История развивается по спирали

Взлет биткоина после ковидного 2020 г. имел негативные последствия для рынка компьютеров – на нем образовался дефицит видеокарт, наилучшего, как оказалось, инструмента для майнинга криптовалют. На фоне этого они взлетели в цене – многие из них начали стоит сотни тысяч рублей, и это еще до обвала рубля в марте 2022 г. Дошло до того, что их начали воровать прямо из магазинов.

Падение курса доллара, начавшееся в декабре 2021 г. заставило магазины пересмотреть цены на видеоускорители, которые из очень востребованного товара превратились просто в комплектующие для ПК. Весь мир начал избавляться от майнинговых ферм, продавая их целиком или по частям на сайтах объявлений – так поступали не только частные майнеры, но и крупные компании, отдававшие «железо» за бесценок, лишь бы покрыть долги. Производители такого оборудования тоже больше не купаются в деньгах.

Подобное вселяет уверенность

Нельзя исключать, что нынешний рост курса биткоина будет, как и предыдущий, быстрым и феноменальным в плане пиковой стоимости. Это может снова привести к нехватке видеокарт и их удорожанию, но этого может и не случиться, потому что если раньше с их помощью добывали не только биткоины, но и Ethereum, то теперь это не совсем так.

В 2022 г. концепция блокчейн-сети Ethereum поменялась кардинально – теперь скорость майнинга этой валюты никак не зависит от количества видеокарт и их суммарной мощности.

Росту – быть

Эксперты финансового рынка верят, что в обозримом будущем криптовалюты будут демонстрировать стабильный рост курса. В частности, аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley ставят на то, что крипторынок пережил «криптозиму», основываясь на том, как развивается биткоин.

Они упоминают термин «халвинг», (от слова halve – “половина»). Оно означает двукратное сокращение прибыли майнеров, после которого биткоин начинает дорожать каждую минуту. Халвинг происходит каждые четыре года, и примерная дата следующего – апрель 2024 г.