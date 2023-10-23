В России начинается производство дефицитных печатных плат

Отечественный производитель компьютерного и серверного оборудования «Бештау» начнет производство многослойных печатных плат в России весной 2024 г. На первом этапе завод будет способен производить платы четвертого класса точности в объеме около 35 тыс. кв. дециметров в месяц. Вскоре производитель перейдет на пятый класс точности.

Новое производство печатных плат

Как стало известно CNews, российский производитель электроники — группа компаний «Бештау» начнет производить многослойные печатные платы в I квартале 2024 г. Об этом CNews рассказал представитель компании.

Производство будет запущено в Ростове. Мощность завода по производству плат составит около 1,4 тыс. кв. дм в день или около 35 тыс. кв. дм в месяц.

Основным потребителем продукции будет сама «Бештау» (около 60%). Остальные 40% объема производства компания готова продавать отечественным производителям электроники.

Технологические характеристики производства

Линия для производства «Бештау» состоит из комплекта оборудования, станков сверлильного и фрезерного, а также постов, взаимосвязанных единым технологическим процессом изготовления заготовок, их обработки и сварки в пакет многослойной печатной платы.

Фото: «Бештау» Группа «Бештау» начнет производство текстолита в I квартале 2024 года

Сейчас «Бештау» будут производить платы четвертого класса точности. Согласно ГОСТ Р 53429-2009, существует семь классов точности печатных плат. Наиболее важный показатель такого класса — минимальные размеры элементов конструкции и их предельные отклонения. Чем плата меньше и сложнее, тем класс точности выше. Четвертый класс пригоден, например, для скалеров. Материнские платы — это пятый класс. «Бештау» планирует освоить производство для пятого класса в 2024 г., а шестого класса — через два года. На заводе можно будет производить платы, которые состоят из шести слоев.

Процентное соотношение отечественных комплектующих и материалов и импортных комплектующих, которые использовались для создания линии производства в количественном выражении соответствует пропорции 80/20. Например, оборудование для производства состоит из российских электротехнической продукции, контроллеров управления и управляющих компьютеров, мониторов, комплектующие АСУТП, отечественного ПО на базе Linux, стали и цветных металлов, светотехнической продукции и др. А при самом производстве плат будет использоваться около 60-70% материалов из России.

Дефицит плат в России

Как пояснил CNews эксперт на рынке электроники, по большей части производители электроники закупают платы в Китае. В России существуют такие производства, но их мощностей недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос. При этом отечественные платы значительно дороже китайских.

О нехватке печатных плат CNews писал в сентябре 2023 г. По информации «Коммерсанта», российские производители электроники попросили послаблений в балльной системе признания «железа» российским. С 2024 г. электроника не будет считаться отечественной, если при ее производстве будут использованы иностранные платы. При этом российские поставщики печатных плат способны удовлетворить лишь 10% потребностей рынка, рассказал тогда изданию гендиректор Консорциума производителей печатных плат Владимир Семенов.

Как рассказал CNews представитель Fplus, российские компании делают печатные платы в основном для разных бытовых приборов и автоотрасли. Но для вычислительной техники их приходится заказывать за рубежом. «Мы пока не встречали в России производителя с нужным качеством», — отметил он. По его словам, в стране наблюдается проблема с изготовлением плат для сложных изделий.

Чем занимается «Бештау»

Группа «Бештау» занимается производством мониторов, моноблоков, клавиатур, компьютерных мышей, материнских плат, блоков питания и др. Все «железо» компании внесено в реестр Минпромторга. Скоро «Бештау» начнет серийное производство ноутбуков и серверного оборудования.

Производственные мощности «Бештау» расположены в Ростове и Ессентуках. Помимо этого, в августе 2023 г. компания начала строить новый завод по производству компьютерной техники. Он будет состоять из пяти корпусов на территории более 1 гектара. На новой площадке будут производиться ноутбуки, литий-ионные аккумуляторы, а также электронные платы. Строительство завода завершится в 2025 г.

Согласно базе «Контур.фокус», «Бештау электроникс» основана в сентябре 2021 г. До марта 2022 г. у компании было два учредителя с равными долями – Владимир Кузнецов и Олег Осипов. С марта 2022 г. в состав учредителей вошла Екатерина Черенкова. Доли Осипова и Кузнецова уменьшились с 50% до 33,33%.

Генеральным директором компании является Варткес Галустян. По итогам 2022 г. выручка «Бештау электроникс» составила 85 млн руб. при чистом убытке в 10,1 млн руб.