Апелляция не прошла. Суд утвердил 14 лет строгого режима основателю Group-IB за госизмену

Апелляция экс-главы Group-IB Ильи Сачкова по делу о госизмене не была принята судом, а приговор был признан законным. Бизнесмен был осужден на 14 лет колонии строгого режима в июле 2023 г. Защита планирует дойти до верховного суда и президента России Владимира Путина.

Арест и приговор

Суд отклонил апелляцию основателя Group-IB Ильи Сачкова и оставил в силе обвинительный приговор Московского городского суда.

Как пишут «РИА Новости», бизнесмен не признал вину, а защита подсудимого планирует обратиться к Президенту России Владимиру Путину.

Согласно приговору, вынесенному 26 июля 2023 г., Илья Сачков был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по 275 статье УК РФ за госизмену, хотя сторона обвинения просила назначить 18 лет.

Как сообщал CNews, Илья Сачков был арестован по делу о госизмене в сентябре 2021 г. Материалы дела из-за обвинения в государственной измене засекречены, поэтому неясно, в чем именно повинен основатель Group-IB. Однако, через месяц после его задержания, в октябре 2021 г. Bloomberg рассказал о том, что его могли арестовать из-за попытки вывести компанию из России.

Письмо Ильи Сачкова

В своем Telegram-канале в день оглашения приговора, 26 июля 2023 г., бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и заявил, что это победа «тех, кому не нужна отечественная кибербезопасность и суверенная Россия в вопросах информационной безопасности». Он считает, что в некоторых местах в Москве, да и по всему миру открывали шампанское за его посадку.

Реструктуризация бизнеса и разделение на российский и международный

Как стало известно CNews, в июле 2022 г. было создано новое юридическое лицо ООО «Адаптивные технологии безопасности». Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), уставный капитал распределен следующим образом: 25% принадлежит нынешнему главе Group-IB Дмитрию Волкову, 37,5% экс-главе компании Илье Сачкову, 25% ООО «Альтера Капитал», а оставшиеся 12,5% ООО «Киберинвесту». Генеральным директором российского бизнеса назначен Валерий Баулин, который ранее возглавлял департамент сервисов по кибербезопасности Group-IB. Работу в России компания продолжит под брендом F.A.C.C.T – Fight Against Cybercrime Technologies или Технологии для борьбы с киберпреступлениями.

В ноябре 2018 г. CNews писал о планах руководства Group-IB по переносу штаб-квартиры из Москвы в Сингапур. Илья Сачков планировал завершить этот процесс к началу 2019 г. «Сингапур стал первым государством, которое приобрели наши продукты, а также штаб-квартира Интерпола по борьбе с киберпреступлениями, с которой мы сотрудничаем находится в Сингапуре», - объяснил принятое решение бизнесмен.

Сингапурской Group-IB Global Private Ltd на сегодняшний день принадлежит 100% уставного капитала основного юридического лица компании в России ООО «Группа Айби Сервис». Однако, 6 юридических лиц, которые принадлежали «Группе Айби Сервис» в рамках реструктуризации отошли «Адаптивным технологиям безопасности».