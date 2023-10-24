В России катастрофическая нехватка работников. Компании вынужденно берут людей на удаленку, число таких вакансий выросло вдвое

Из-за нехватки в России специалистов в различных отраслях работодатели начали идти на крайние меры – искать людей в других регионах. Открывается все большее количество вакансий с возможностью удаленной работы – так компании привлекают тех, кто не хочет тратить время на дорогу до офиса и обратно.

По городам и весям

Возникший в России дефицит кадров вынудил работодателей пересмотреть свое отношение к поиску сотрудников. Многие компании начали активно искать удаленщиков, чтобы закрывать бреши в кадровом расписании, сообщили CNews представители портала «Зарплата.ру».

Изменения в этом плане кардинальные и резкие. По данным экспертов портала, еще в 2022 г. компании предпринимали все усилия, чтобы вернуть работников в офисы, то есть лишить их возможности работать из дома, кафе, парка и любого другого места. Некоторым предлагали гибридный формат работы, позволяя несколько дней в неделю не появляться в офисе.

В 2023 г. все изменилось – по словам специалистов «Зарплата.ру», почти все сферы российской экономики столкнулись с усилившимся кадровым голодом. Теперь не соискатели борются за место в той или иной компании, а сами компании конкурируют за кандидатов на вакансии, стараясь предложить им более выгодные условия работы.

И мороженое, и пирожное

Под более выгодными условиями в данном случае подразумеваются, в том числе, более высокие зарплатные предложения и условия труда. К последним относится и возможность работать, вообще не появляясь в офисе – по итогам сентября 2023 г. количество открытых в России вакансий с возможностью удаленки увеличилось более чем двое год к году.

Также удаленщикам стали предлагать ощутимо больше денег. Размер зарплатного предложения за год вырос на 15%.

Как показала практика, компании стали в разы охотнее нанимать специалистов по подбору персонала, работающих удаленно – востребованность таких работников за год выросла в 6,5 раза. На втором месте оказались менеджеры по продажам (4-кратный прирост), а замыкают тройку лидеров сотрудники колл-центров (1,8-кратный).

Зачем нужны удаленные кадровики

Менеджеры по продажам и операторы колл-центров – обе эти профессии достаточно давно тесно связаны с работой из дома, и это лишь усугубилось после 2020 г. и пандемии коронавируса, когда россияне были вынуждены сидеть по домам и пытаться не остаться без денег. С кадровиками ситуация несколько иная.

Компании начали активно искать удаленных специалистов по подбору персонала именно в связи с нарастающим кадровым голодом. Как сообщили CNews представители «Зарплата.ру», работодатели «вынуждены подключать к поиску сотрудников больше специалистов по персоналу, чтобы оперативнее закрывать вакансии, расширять возможности поиска и находить кандидатов в других городах» «В данном случае предложения с удаленным рабочим режимом – одно из больших конкурентных преимуществ в составе соцпакета», – добавили они.

На вопрос CNews, какие еще специалисты-удаленщики внезапно и в больших количествах потребовались компаниям, представители портала «Зарплата.ру» ответили: «По нашим данным, львиная доля приходится именно на тройку, указанную в исследовании (кадровики, менеджеры по продажам, операторы колл-центров – прим. CNews). После пандемии коронавируса удаленные вакансии в основном размещаются по позициям, которые изначально предполагают такую работу как часть бизнес-модели, позволяющую работодателям сокращать расходы на содержание офиса (прежде всего сотрудники колл-центров), либо как часть соцпакета (возможность работать один-два дня в неделю удаленно), либо это предполагается бизнес-культурой, сложившейся в компании».

Россияне не хотят в офис

Жители России при поиске новой работы стали уделять особое внимание тому, как тот или иной работодатель относится к удаленному или гибридному формату работы. Как сообщили CNews представители HeadHunter, 23% россиян обращают внимание на наличие в соцпакете, предлагаемом компанией, возможности полностью удаленной работы. Еще 21% важно, чтобы им позволяли работать хотя бы в гибридном режиме. Для сравнения, компенсация затрат важна для 17% россиян, комфортный офис – для 15%, а различные корпоративные скидки – для 7%.

В России трудовые взаимоотношения работодателя и удаленного сотрудника регулируются отдельным законом. Россияне очень не хотят трудиться из офиса, и это особенно хорошо заметно в ИТ-сфере. CNews писал, что примерно 40% работающих удаленно россиян между принудительным возвращением в офис и увольнением выберут второе. Они не готовы лишать себя всех преимуществ и подчиняться требованиям руководства о работе исключительно из кабинетов. В ИТ-сфере написать заявление на увольнение в ответ на запрет удаленки готовы многочисленные ИТ-специалисты и работники техподдержки, а вместе с ними – администраторы веб-сайтов.

Также многие россияне, особенно ИТ-шники, совершенно не собираются менять место жительства ради новой работы. У многих уже устроен быт в их городе – приобретены или взяты в ипотеку дома и квартиры, налажены социальные связи, и бросать все это и уезжать в другой город ради работы, после начинать все с нуля, они не готовы.

В России есть немало ИТ-компаний, готовых помочь нужным им специалистам переехать в Москву или другой город, где у них находится офис. Такую опцию предоставляет, например, компания «Мойофис», разработчик отечественного офисных сервисов и ПО. Как сообщили CNews представители ассоциации «Руссофт», компания тоже столкнулась с проблемой нежелания ИТ-шников переезжать в другой город. «У "Мойофис" есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе и Самаре, а городов присутствия компании еще больше – наши коллеги работают по всей России. И новички, и текущие сотрудники из любого города России могут переехать в города, в которых есть офисы нашей компании, и мы окажем им необходимую поддержку, – отметила Александра Мин, директор по персоналу «Мойофис». – За 2022-2023 гг. всего 12 сотрудников воспользовались этой возможностью, исходя из этого мы делаем вывод, что сотрудники предпочитают возможность удаленной работы, находясь в своих родных городах».