Будущее RISC-V под угрозой. Ключевой разработчик процессоров без предупреждения уволил десятки инженеров

SiFive, один из ключевых игроков на рынке процессоров с архитектурой RISC-V, уволил около 20% сотрудников. Руководство объяснило это стремлением компании работать еще лучше (за восемь лет существования она добилась впечатляющих результатов), но ее команду покинули многочисленные инженеры, участвовавшие в создании ее продуктов.

Реструктуризация, которую не ждали

Стартап SiFive, одна из ключевых игроков в экосистеме RISC-V, переживает значительную реструктуризацию, повлекшую за собой массовые увольнения и, по всей вероятности, способную привести к изменению фокуса ее бизнеса, пишет портал Tom’s Hardware. Этот шаг, по мнению экспертов портала, ставит под сомнение будущее SiFive в целом, а также вклад компании в RISC-V – открытой и бесплатной процессорной архитектуры, которая все больше интересует мировые державы, в особенности Россию и Китай.

SiFive – очень молодая, но очень перспективная американская компания, основанная в 2015 г. За восемь лет существования она внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию RISC-V.

Компания специализируется на разработке коммерческих решений на базе открытой архитектуры RISC-V, включая вычислительные ядра, процессорные сборки, комплекты разработчика и интеллектуальные права на свои решения.

В ходе реструктуризации SiFive уволила около 140 человек, в том числе инженеров и разработчиков, а также специалистов по продажам. и это при том, что общий ее штат составляет в пределах 700 сотрудников. Известно также, что изменения не затронули топ-менеджмент.

Фото: jcomp / FreePik Влияние SiFive на всю экосистему RISC-V очень сильно

О количестве тех, кому SiFive указала на дверь, компания рассказала в электронном письме специалистам Tom’s Hardware. По сути, ее штат сократился примерно на 20% – компания объяснила это стремлением «наилучшим образом удовлетворить быстро меняющиеся требования наших клиентов путем стратегической переориентации всех глобальных команд компании» (SiFive is shifting to best meet our customers’s fast-changing requirements by undergoing a strategic refocusing of all our global teams). «Сотрудники получают выходное пособие и помощь при трудоустройстве», – говорится в заявлении стартапа.

Оптимизм пока не иссяк

Несмотря на потерю пятой части штата, включая, вероятно, опытных инженеров, компания по-прежнему с оптимизмом смотрит в будущее. Одна из причин этого в том, что она все еще очень хорошо финансируется. К тому же она ожидает, что спрос на ее продукцию останется высоким. «SiFive по-прежнему воодушевлена ​​долгосрочными возможностями для компании и RISC-V, – заявили в компании. – Рост компании еще никогда не был таким сильным, а возможности никогда не были лучше. Мы хорошо финансируемся на долгие годы вперед и продолжаем работать с лидерами рынка в каждом сегменте».

С финансами у компании действительно все хорошо – только за 2020 г., учитывая, что это лишь стартап, она привлекла $61 млн инвестиций. В число ее инвесторов в разное время входили как венчурные фонды, так и настоящие гиганты мировой полупроводниковой индустрии, например, SK Hynix – корейский производитель чипов памяти, один из глобальных лидеров в своей отрасли.

В нее верят не только инвесторы, но и признанные специалисты в сфере полупроводников. Так, в 2020 г. SiFive удалось заполучить в команду ветерана полупроводниковой индустрии Патрика Литтла (Patrick Little), который получил в ней пост генерального директора. До этого Литтл работал Qualcomm на должности старшего вице-президента по решениям для автомобилей. Qualcomm – это второй после MediaTek производитель мобильных ARM-процессоров в мире.

Что сделала SiFive для RISC-V

За годы своей деятельности SiFive представила несколько перспективных решений на базе открытой процессорной архитектуры. Например, в 2016 г., спустя всего год с момента основания, она показала процессорную сборку Freedom Everywhere 310 SoC и комплект разработчика Hifive. По сути, SiFive стала первой в мире компанией, выпустившей коммерческий чип с системой команд RISC-V.

Годом позже в ассортименте стартапа появилась ограниченная серию процессоров U54-MC – это первые мире 64-битные чипы на RISC-V с четырьмя ядрами и полноценной поддержкой Linux-дистрибутивов.

В декабре 2021 г. SiFive создала 64-битное ядро Performance P650, на котором можно собирать 16-ядерные процессоры с частотой до 3,5 ГГц. Ядро оказалось на 50% производительнее предшествующей модели Р550. В октябре 2023 г. свет увидели процессорное ядро Performance P870 и NPU-блок Intelligence X390, тоже на базе RISC-V.

Наработки SiFive оказались настолько перспективными, что ее захотели прибрать к рукам воротилы современного рынка процессоров. Так, летом 2021 г. компания Intel заявила о готовности выложить за этот стартап $2 млрд в надежде начать выпуск гибридных решений с архитектурами х86 и RISC-V.

В октябре 2021 г. сделка по переходу SiFive в собственность Intel сорвалась – предложенная сумма показалась руководству стартапа слишком маленькой.

Как пишет Tom’s Hardware, последствия реструктуризации SiFive поднимают актуальные вопросы относительно ее будущей траектории развития и влияния на экосистему RISC-V. Организационные изменения, отмеченные значительными увольнениями и потенциальным изменением бизнес-стратегии, ставят под сомнение предстоящий вклад компании в стандарты RISC-V и ее более широкое влияние на путь развития отрасли, уверены специалисты сайта.