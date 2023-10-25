GNOME Foundation возглавила «профессиональный шаман, целительница, писательница» без опыта работы в ИТ

Назначение в GNOME Foundation

В организации GNOME Foundation, которая курирует свободное графическое окружение для Unix-подобных операционных систем, произошли значимые кадровые перестановки, вызвавшие неоднозначную реакцию сообщества.

Должность исполнительного директора 17 октября 2023 г. заняла Холли Миллион (Holly Million). На этом посту она сменила Нила Макговерна (Neil McGovern), в прошлом – руководителя проекта Debian, который более года назад возглавил НКО Ruby Central, управляющую развитием языка программирования Ruby.

«Я впечатлена масштабами международного охвата сообщества GNOME и разнообразием людей, приложивших руку ко всем его изумительным успехам. Вместе вы создали настолько мощное нечто, которое в дальнейшем можно использовать для создания еще большего социального блага», – говорится в обращении нового исполнительного директора на официальном сайте организации.

Краткая биография нового исполнительного директора GNOME Foundation

Миллион обладает многолетним опытом труда в некоммерческом секторе. В ее послужном списке работа в таких организациях как Biobricks Foundation (стандартизация в области использования так называемых биоблоков для создания новых биологических систем), Dignity Moves (помощь бездомным), Artists United (деятельность направлена на формирование более глубокого понимания художников и искусства в целом).

Кроме того, она принимала участие в сборе средств на создание короткометражного документального фильма «История исцеления» (A Story of Healing) режиссера Донны Дьюи (Donna Dewey), получившего премию «Оскар» в 1997 г.

Миллион имеет степень магистра гуманитарных наук в образовании Стэнфордского университета (США), бакалавра гуманитарных наук по программе английского языка Гарвардского университета (США), следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте GNOME Foundation.

Предшественники Миллион

До него, с июня 2011 г. по март 2014 г., у руля GNOME Foundation стояла юрист Карен Сэндлер (Karen Sandler), ныне руководящая Software Freedom Conservancy – организация координирует соблюдение условий лицензии GPL пользователями проектов, находящихся под ее эгидой. В частности, это BusyBox, Git, Inskscape, PyPy, Samba, Wine и QEMU. C ноября 2005 г. по июнь 2011 г. работала главным юристом в Software Freedom Law Center, которая оказывает безвозмездную правовую помощь разработчикам ПО с открытым исходным кодом.

Перед тем, как GNOME Foundation возглавила Сэндлер, организацией руководила ее первый директор – Сторми Питерс (Stormy Peters), на тот момент ИТ-аналитик, успевшая поработать в таких компаниях как Mozilla Corporation, Red Hat и Hewlett-Packard. В последней, к слову, Питерс занимала должность инженера-программиста в команде по разработке Unix-системы HP-UX.

Таким образом, Холли Миллион – одна из тех немногих руководителей GNOME Foundation, не имеющих какого-либо технического бэкграунда или опыта работы в проектах, развивающих ПО с открытым исходным кодом.

Тайное «шаманское» прошлое и реакция на него

Назначение Миллион вызвало неоднозначную реакцию в сообществе открытого ПО. Некоторые из публичных комментаторов отреагировали предельно жестко. В частности, свое пристальное внимание на персону Миллион обратил известный Linux-блогер Брайан Ландьюк (Bryan Lunduke), разнесший новоиспеченную руководительницу GNOME Foundation в пух и прах.

Изучив социальные сети женщины и общедоступную информацию о ней, он пришел к выводу о том, что та не имеет какого-либо опыта работы с GNOME или Linux. Более того, никакого опыта работы в сферах, связанных с разработкой ПО.

Еще сильнее Ландьюка поразило описание профиля Миллион в Instagram*, где она называет себя «профессиональным шаманом и художником… целителем, писателем, оратором, учителем». Аккаунт не может похвастаться популярностью и имеет чуть более 3 тыс. подписчиков. В Facebook* Миллион регулярно публикует приглашения на бесплатные сеансы «шаманской групповой чистки энергии» и предлагает ознакомиться с практиками «шаманской духовной гигиены». В пресс-релизе, посвященном назначению Миллион, этот эпизод ее профессиональной деятельности не затронут.

Ландьюк также отметил едва ли не девственно чистый профиль Миллион в LinkedIn и отсутствие активности в ее аккаунте X (ранее – Twitter) с 2019 г., а также уличил в попытке дистанцироваться от «шаманской» деятельности в преддверии вступления в новую должность. Так, к примеру, она ограничила доступ к своей учетной записи в Instagram* и сайту hollytheshamanartist.com, содержащему контент того же плана, что и соцсети женщины. Впрочем, копия предыдущей версии сайта до сих пор имеется, к примеру, в кэше Google.

Наконец, он публично обратился к GNOME Foundation с рядом вопросов – некоторые из них сформулированы в весьма саркастичной манере – касающихся процедуры отбора кандидатов на должность исполнительного директора организации и наличии необходимости в руководителе с подобным бэкграундом.

Так ли важен бэкграунд Миллион

Как отмечает издание The Register, должность Миллион предполагает в первую очередь взаимодействие с обществом от лица GNOME Foundation и, что немаловажно, требует умения искать спонсоров – без сторонней финансовой поддержки НКО не способна поддерживать собственное существование и координировать работу над проектом GNOME.

Структурам, подобным GNOME Foundation, необходимо «лицо проекта», демонстрирующее максимальную уверенность и навыки коммуникаций в публичном пространстве.

Некоторые из представителей сообщества разработчиков проектов с открытым исходным кодом в прошлом демонстрировали отсутствие терпимости к убеждениям и профессиональному мнению коллег, в том числе наиболее знаковые фигуры СПО-движения. Среди них «отец» Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds), среди прочего, в ноябре 2017 г. крайне нелестно охарактеризовавший несогласных с его позицией ИБ-специалистов; евангелист СПО Ричард Столман (Richard Stallman) называл одного из лидеров проекта GNOME Мигеля де Икасу (Miguel de Icaza) «предателем» за поддержку открытых технологий Microsoft, которая тогда к СПО была не столь благосклонна.

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