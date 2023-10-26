Lenovo выгоняют из России. У компании отбирают ее знаменитый бренд, но россияне от этого не пострадают

У Lenovo могут отобрать защиту ее бренда в России, если она проиграет суд компании SIDL. Аналогичная угроза висит и над Xiaomi, но если Xiaomi россияне любят, то Lenovo постепенно забывают – компания поддерживает антироссийские санкции и не экспортирует свою технику в страну.

Россию освобождают от Lenovo

Китайская компания Lenovo, крупнейший в мире производитель ПК и ноутбуков с долей 25,1% (данные Statista.com за III квартал 2023 г.) может лишиться охраны своего товарного знака в России. Как пишут «Ведомости», этого добивается компания Smart International Distribution Limited (SIDL) из Гонконга, которая хочет перерегистрировать этот бренд на себя. ЗА SIDL давно закрепилась слава патентного тролля.

Дело SIDL против Lenovo рассматривает Суд по интеллектуальным правам (СИП). Редакция CNews обнаружила в картотеке арбитражных дел карточку за номером СИП-1088/2023, в которой сказано, что иск SIDL был подан 17 октября 2023 г. В дополнительной документации к делу указано, что СИП направил Роспатенту запрет на регистрацию SIDL собственного товарного знака Lenovo до тех пор, пока спор между китайской и гонконгской компаниями не будет решен.

Между тем, у SIDL уже готов логотип, которым она намерена сопровождать свой потенциальный бренд Lenovo. Сходства с логотипом оригинальной Lenovo, за исключением выбора цветов, нет.

А пока суд решение не принял, бренд Lenovo охраняется в России согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) по классам машин, станков, приборов, двигателей, рекламы, телекоммуникаций, страхования, игрушек, изделий из кожи и бумаги, обучения и пр. В качестве причины, по которой товарный знак стоит лишить охраны, SIDL указывает тот факт, что Lenovo якобы не использует его в России.

Россиянам бояться нечего

На момент выхода материала дата рассмотрения дела СИП-1088/2023 назначена не была. Тем не менее, вероятность того, что Lenovo лишится охраны своего товарного знака в России, имеется, и на то есть как минимум две причины.

Первая причина – подобные случаи в российской судебной практике существуют. Летом 2022 г. SIDL подала схожий иск к Xiaomi, касающийся ряда ее кухонной техники и домашней электроники и в октябре 2022 г. выиграла спор.

Вторая причина – антироссийские санкции. Китай их официально не поддерживает, но мнение своего государства в этом вопросе Lenovo не учитывает. Весной 2022 г. она свернула поставки своей техники в Россию, но попыталась вернуться в самом конце 2022 г. Однако спустя почти год с того момента ее ноутбуки завозятся в Россию по схемам параллельного импорта.

Два логотипа Lenovo - оригинальный (внизу) и гонконгский (вверху)

Есть и третья причина, по которой российский СИП может встать на сторону SIDL, и она заключается в снижении объемов поставок Lenovo в Россию. Если в I квартале 2023 г. доля компании на российском рынке мобильных ПК составляла 7,3% по статистике GS Group, то всего через три месяца она рухнула до 5,8%. Количество ввезенных в страну ноутбуков Lenovo упало еще сильнее – с почти 58 тыс. в I квартале 2023 г. до менее чем 17,7 тыс. во II квартале 2023 г.

Что известно о SIDL

Согласно официальному сайту SIDL, ее основная продукция – это бижутерия, маски для сна, различная посуда и т. п. Другими словами, компьютеры и ноутбуки – это явно не ее основная сфера деятельности.

Впрочем, ассортимент SIDL включает бытовую технику, хотя и в очень небольших количествах. На своем сайте компания называет себя международным вендором электронной продукции, климатического оборудования, бытовой техники и посуды. Она утверждает, что ее продукция выпускается на фабриках Китая, Южной Кореи, Японии, а также ряда других стран Азии и Европы, и в сумме с их конвейера сходят свыше 10 тыс. единиц продукции SIDL.

Сайт компании также содержит информацию о ее международных партнерах, но крупных российских ритейлеров и дистрибьюторов, чьи названия известны всей стране, в этом перечне нет. Упоминаются лишь две компании – ООО «Никель» и ООО «Миллион товаров».

Засудить всех

Согласно картотеке арбитражных дел, SIDL упоминается в шести кейсах, связанных с интеллектуальными правами. Все иски были поданы в период с ноября 2021 по октябрь 2023 г., из них по два получили компании Xiaomi и Dyson и по одному – китайская Lenovo и российская ООО «Торговый дом "Бирюза групп"».

Список исков SIDL растет

В середине сентября 2023 г., как сообщал CNews, SIDL вознамерилась отобрать у Xiaomi целый список товарных знаков в России (дело номер СИП-958/2023). Также картотеке Суда по интеллектуальным правам числится аналогичное дело с индексом СИП-1257/2021 от 25 ноября 2021 г., по которому суд частично принял сторону истца.

Что касается иска SIDL к Dyson, известному производителю бытовой техники, то причины обращения SIDL в суд те же, что в случае Xiaomi и Lenovo – гонконгской компании очень нужно, чтобы российские власти досрочно отменили защиту ряда принадлежащих Dyson товарных знаков по причине того, что Dyson не использует их.