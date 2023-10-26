«Яндекс» и «Ланит» отказываются от своего завода по производству серверов

«Яндекс» и «Ланит» выходят из совместного проекта по производству серверов под Рязанью. Завод должен быть запущен в нынешнем году и выпускать 60 тыс. единиц серверного оборудования в год, но теперь его здание продается за 1,2 млрд руб.

OpenYard без «Яндекса» и «Ланита»

«Яндекс» и «Ланит» выходят из совместного проекта по строительству завода по производству серверов OpenYard. Об этом говорится в сообщениях компаний. Утверждается, что OpenYard сохранит за собой права на производственные площадки в Рязанской области, технологические разработки, команду сотрудников и бренд.

Пресс-служба «Ланита» отказалась прокомментировать, как именно компания выйдет из данного проекта. Пресс-служба «Яндекса» не ответила на запрос по данному вопросу.

Юридическое лицо OpenYard - ООО «Центр открытых разработок». По 50% в этом структуре принадлежало «Яндексу» и «Ланит» (через «Ланит-Холдингс»).

Фото: Яндекс «Яндекс» и «Ланит» выходят из совместного проекта по производству серверов

По данным агентства «Интерфакс», 50% доля «Ланита» перешла к АО «Цифровые технологии», созданному Дмитрием Казанским в августе 2023 г. «Яндекс», по данным агентства, также продаст свою долю.

Планы OpenYard

О старте проекта OpenyYard было объявлено в 2021 г. Утверждалось, что в проекте также примут участия госбанк ВТБ и тайваньский производитель компьютерного оборудования Gigabyte. Инвестиции в проект должны были составить 1 млрд руб.

Собственное производство компании должно было быть открыто в индустриальном парке «Рязанский» в 2023 г. Общая площадь индустриального парка составляет 8 га, общая площадь - 7 тыс. км. Производственная мощность должна была составить 60 тыс. единиц серверного оборудования в год. Планировалось производить сервера, хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств.

Продажа производственной площадки OpenYard

Летом 2023 г. на площадке «Авито» появилось объявление о продаже производственных комплексов под Рязанью за 1,2 млрд руб. Утверждалось, что данная площадка подходит для производства легкой промышленности. По данным информационного агентства «МедиаРязань», геотег данной площадки совпадает с координатами строящегося производства OpenYard,

Журнал Forbes писал о намерении «Яндекса» и «Ланита» выйти из проекта OpenYard. Причинами назывались санкционные риски, сложности с поставками оборудования в Россию и изменившаяся конъюнктура рынка.