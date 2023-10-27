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В России взрывной рост любви к удаленке. Дистанционно работает 40% ИТ-шников

Более трети вакансий в ИТ приходится на удаленную работу. Их количество выросло в 2023 г. на 60%. Работодатели вынуждены адаптировать свои требования под массово уехавших из страны мидлов и сеньоров. Но не все готовы подстраиваться.

Удаленщиков все больше

Более трети вакансий (40%) в ИТ приходится на удаленную работу. Такие выводы совместного исследования hh.ru и компании «Технократия» приводят «Ведомости».

Спрос на удаленную работу растет со времен пандемии. В 2021–2022 гг. их доля составляла 25%. Рост удаленки подтвердили изданию в компаниях СДЭК, «СКБ Контур», «Мегафон».

Вынудили релоканты

Рост числа вакансий, не предполагающих каждодневную работу в офисе, в «Технократии» связывают с необходимостью удовлетворить потребности сотрудников, «которые хотят большей гибкости в работе».

Тренд связан с продолжающейся в 2023 г. релокацией высококвалифицированных ИТ-специалистов, так называемых мидлов (от 3 до 6 лет опыта работы) и сеньоров (от 6 лет работы), объяснила руководитель службы исследований Headhunter Мария Игнатова. Именно они являются самыми востребованными и дефицитными в ИТ, поэтому для их привлечения работодатели стали чаще указывать опцию удаленки в вакансиях, считает она.

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Фото: Kandinsky
ИТ-удаленщик в представлении нейросети Kandinsky

Компании вынуждены были адаптироваться к запросам соискателей, чтобы не потерять специалистов, согласна руководитель направления подбора персонала «СКБ Контур» Юлия Мельчугова.

Не все готовы мириться

Но не все работодатели готовы подчиниться тенденции. Представители кадрового агентства GeekSource, которое специализируется на подборе ИТ-специалистов, посчитали, что только 16% ИТ-компаний и 13% компаний из других сегментов готовы привлекать специалистов, работающих удаленно.

Из компаний, предлагающих сотрудникам дистанционную работу, более двух третей «допускают только гибридный формат работы, часто после полного присутствия в офисе на период испытательного срока». Хотя это «ограничивает локацию поиска и сильно удлиняет сроки закрытия вакансий», — добавили в агентстве.

Хотят заманить обратно

Способствовать возвращению уехавших предложили авторы статьи в журнале ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования». В сентябре 2023 г. там вышел материал с предложением мер для возвращения релокантов, работающих в сфере информационных технологий. Об этом писал CNews.

В частности, предлагается «обратных» релокантов восстанавливать на прежней работе или хотя бы помогать им в поиске новой. В статье сказано, что вернувшимся в Россию ИТ-шникам следует предоставлять психологическую помощь, а также обеспечивать временным жильем и выдавать материальные пособия.

Глава Минцифры Максут Шадаев уже в июне 2023 г. на CNews FORUM 2023 сказал, что пока разрабатывалась программа обратной релокации для ИТ-специалистов, они начали возвращаться: «Я считаю, цифры достаточно значимые, мы разговариваем с ИТ-компаниями, они говорят, что многие возвращаются».

В компании «Мойофис» заметили позитивный тренд. Руководитель департамента подбора и адаптации персонала Наталья Юрина сообщила «Ведомостям», что в последние полгода у них наблюдается рост числа кандидатов, готовых вновь рассматривать предложения с посещением офиса.

Анна Любавина

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