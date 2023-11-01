Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса

Минцифры покинул замминистра Дмитрий Огуряев, отвечавший за электронное правительство. Его место занял Сергей Цветков, который работал в подчинении Огуряева.

Дмитрий Огуряев покинул Минцифры

Минцифры сообщила о смене заместителя министра, курирующего электронное правительство. Согласно распоряжению Правительства, вместо Дмитрия Огуряева им станет Сергей Цветков. Он будет отвечать за государственные электронные сервисы, внедрение суперспервисов на портале Госуслуг и развитие государственных информационных систем.

Огуряев пришел в Минцифры в 2020 г. вскоре после того, как новым министром стал Максут Шадаев. До этого Огуряев работал в структурах Сбербанка.

Под руководством Огуряева был обновлены единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, Госуслуги), запущено семейство мобильных приложений Госуслуги, а у пользователей «Госуслуги Авто» появилась возможность предъявлять права и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) в электронном виде.

Также, как отмечается в сообщении Минцифры, были введены стандарты оказания цифровых услуг, их мониторинга и сопровождения, а на портале появился робот Макс – цифровой помощник, который ежедневно обрабатывает более миллиона вопросов от пользователей.

Новый замминистра цифрового развития – Сергей Цветков

Сергей Цветков работает в Минцифры более 10 лет. Все это время он занимался госуслугами. С 2020 г. Цветков руководит Департаментом развития инфраструктуры электронного правительства – то есть Цветков был в подчинении Огуряева.

Как сообщили CNews в Минцифры, под руководством Цветкова были разработаны и реализованы десятки самых популярных сервисов: запись в школу и детский сад, выплаты для семей с детьми, поступление в вуз онлайн. Также на Госуслугах появился электронный полис ОМС (обязательное медицинское страхование), запись к врачу была обновлена при помощи технологии витрины данных, а приложение «Госуслуги культура» пользуется уже порядка 10 млн школьников и студентов.

Кадровые перестановки в Минцифры

За 2023 г. уже четвертая замена заместителей министра цифрового развития. Летом от должности был освобожден Максим Паршин, отвечавший за цифровые технологии. Это было связано с уголовным делом о даче взятки, в рамках которого Паршин был арестован.

В сентябре ведомство покинул статс-секретарь Олег Пак – он перешел в «Ростелеком». Его место занял Анна Руденко из Государственно-правового управления Президента России.

Затем из ведомства ушел Дмитрий Ким, курировавший телекоммуникационную отрасль. Вместо него замминистра стал Дмитрий Угнивенко, до того момента возглавлявший Департамент инфраструктурного развития.

Всего у министра Максута Шадаева девять заместителей. Помимо вышеупомянутых, это Олег Качанов (отвечает за цифровизацию госведомств) Бэлла Черкесова (курирует масс-медиа), Александр Шойтов (отвечает за кибербезопасность), Андрей Заренин (отвечает за формирование спроса на микроэлектронную продукцию), Григорий Борисенко и Евгений Филатов (курирует облачные сервисы).