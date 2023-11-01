Власти прекращают выделять гранты ИТ-разработчикам. Будут другие пути поддержки

Минцифры отказалось от выделения прямых грантов ИТ-компаниям на разработку нового ПО. Останутся гранты корпоративным заказчикам на импортозамещение и посевные инвестиции.

Итоги аудита выделения грантов ИТ-компаниям

Министерство цифрового развития намерено отказаться от выделения грантов ИТ-компаниям на разработку нового ПО. Об этом главы министерства Максут Шадаев рассказал в ходе CNews FORUM 2013 .

Выделение грантов, которое осуществлял подведомственный Минцифры Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), было приостановлено летом 2023 г. Это случилось после того, как замминистра цифрового развития Максим Паршин, курирующий тогда данное направление, был арестован по подозрению в получении взятки от гендиректора компании «дочки» «Ростелекома» БФТ Александра Моносова.

По версии следствия целью дачи взятки было получение гранта. После этого Минцифры решила провести аудит данного процесса с привлечением экспертного сообщества.

Из трех путей поддержки ИТ-компаний останется только два

Шадаев отмечает, что всего было три пути поддержки ИТ-компаний со стороны государства. Первый – это посевные инвестиции, которым занимается Фонд Бортника (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере). «За счет широкого посева мы взрыхляем почву», - говорит министр.

Второе направление – это прямая поддержка ИТ-разработчиков. Но, по мнению министра, у государства не хватает экспертизы для продолжения данного направления. Например, в сфере видеоконференций существует около десяти разработчиков, и непонятно, кому из них предоставить грант.

Если созвать экспертные комиссию, то эксперты все равно будут аффилированы с некоторыми из разработчиков, сетует Шадаев. И если решение о выделение гранта какому-то одному разработчику будет принято, то это создаст нерыночные условия для остальных.

В итоге поддержка новых ИТ-разработок останется только через механизм льготного кредитования.

Третье направление поддержки – гранты крупным корпоративным заказчикам под большие проекты в сфере замещения иностранных продуктов. Это направление будет продолжено, так как заказчики понимают, что им нужно, говорит министр.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров считает данное решение вынужденным шагом, «который связан с бюджетными ужесточениями и с отсутствием понятных путей прогнозной оценки эффективности такого финансирования».

Как РФРИТ выделяло гранты ИТ-компаниям

В начале 2021 г. РФРИТ провел два конкурса на выделение грантов по внедрению российских ИТ-решений и по их разработке. Общая сумма выделенных грантов составил 4,3 млрд руб. Гранты на разработку ПО получили «Новые облачные технологии» (бренд «Мой офис», 300 млн руб. на разработку корпоративной системы электронной почты), «Бэнк Софт системс» (156 млн руб. на раработку систему дистанционного банковского обслуживания), «Хоулмонт», Ntechlab и др.

В 2022 г. после ухода крупнейших западных ИТ-компаний из России, государство усилило внимание к вопросам импортозамещения ПО. РФРИТ дополнительно выделил на эти цели 10,8 млрд руб. В конце 2022 г. правительственная комиссия по цифровому развитию утвердило дорожные карты «Новое общесистемное ПО» и «Новое индустриальное ПО», в рамках которых было создано, соответственно, 12 центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР) и 33 индустриальных центра компетенций (ИЦК).

ИЦК и ЦКР

Задачей стало объединить усилия заказчиков из числа компаний и гсокорпораций и разработчиков с целью определения потребностей в разработке нового и доработке существующего ПО. Как рассказывали в Центре компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, на конец 2022 г. в рамках ИЦК было сформировано 365 потребностей. В 2023 г. эта цифра увеличилась до 675.

Из них 456 потребностей будут закрыты после реализации одобренных ИЦК особо значимых проектов (ОЗП). По 55 потребностям критически важный функционал полностью закрывается решениями российских разработчиков. По 101 потребностям решения в той или иной степени закрываются уже готовыми продуктами, но они требуют доработки.

По 22 потребностям существуют готовые продукты, которые, однако, требуют существенной доработки. По 41 потребности на сегодняшний день решения отсутствуют.

В случае с ЦКР Минцифры предлагает следующий механизм поддержки. По каждому направлению Правительство определяет компанию-лидер и заключает с ней соглашение о доработке ее продукта.

После этого компания признается социально-значимой и будет получать преференции на госзакупках, при ее появлении на тендере будет срабатывать правило «второй – лишний». Законопроект о социально-значимых ИТ-компаниях уже разработан, но еще не утвержден Госдумой.