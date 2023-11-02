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Похоронная служба Москвы покупает на сотни миллионов «железо» для аварийного спасения баз данных

Государственное бюджетное учреждение «Ритуал» города Москвы потратит 280 млн руб. на ПАК. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 1 ноября 2023 г. Пока неизвестно, на какой проект это выделено, однако цифровизация кладбищ Москвы, которая была объявлена в феврале 2023 г., должна быть завершена уже 9 января 2024 г.

ПАК для похоронного бюро

Как выяснил CNews, государственное бюджетное учреждение (ГБУ) Москвы «Ритуал» ищет программно-аппаратный комплекс (ПАК) за 280 млн руб.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 1 ноября 2023 г. Участники могут подать заявки до 9 ноября 2023 г. Размещение закупки осуществил департамент Москвы по конкурентной политике. 13 ноября 2023 г. будет определен победитель торгов.

Закупаемый «Ритуалом» ПАК, видимо, предназначен для резервирования информации, имеющейся в базах данных. Согласно техзаданию, он должен состоять из шести модулей вычисления, одного модуля хранения аварийных копий данных, трех модулей хранения баз данных (БД) и дополнительных объектов, четырех модулей взаимодействия между функциональными блоками, двух модулей защиты электропитания, а также из программного обеспечения (ПО).

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Фото: trybex / Фотобанк Фотодженика
Похоронная служба Москвы идет в ногу со временем

В соответствии с техзаданием, все компоненты системы должны поддерживать операционные системы Windows и Linux. Также модуль хранения БД должен быть совместим с системами Windows, Linux, Oracle и Mac OS.

CNews задал ГБУ «Ритуал» вопросы о целях приобретения ПАК и ожидает ответа.

Цели закупки

В феврале 2023 г. CNews писал, что в Москве создается цифровое кладбище.

Для этого планировалось сформировать электронную БД с данными и фото каждого захоронения. Все полученные данные должны быть занесены в Единую автоматизированную систему похоронной отрасли города (ЕАС «Ритуал»). Также планировалось сделать электронную карту для кладбищ. На это было выделено 243,2 млн руб.

Возможно, ПАК, который собирается закупить ГБУ «Ритуал» необходим для обеспечения этой цели. В рамках прошлой закупки для кладбищ было предусмотрено электронное картографирование и цифровизация надгробий на 18 кладбищах столицы и Московской области, что в сумме составляет более 800 тыс. могил и 1,6 млн умерших людей.

ЕАС «Ритуал»

ЕАС «Ритуал» была введена в Москве в ноябре 2002 г. Система охватывает все кладбища города и контролирует все этапы с момента, как стало известно о смерти человека до его захоронения. Также предполагается инвентаризация всех захоронений на территории столицы.

Собранная с кладбищ информация должна поступать в эту систему, а родственникам умерших - выдаваться магнитная карта с информацией о могиле и ее состоянии. Доступ к ЕАС есть у правительства и органов записи актов гражданского состояния города (ЗАГСов) Москвы, а также уполномоченной организации ГУП «Ритуал», которая консультирует население по вопросам погребения и похоронного дела, а также предоставляет ритуальные услуги.

Дмитрий Федонин

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