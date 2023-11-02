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HeadHunter переезжает из Кипра в Россию и потратит 26 миллиардов на выкуп собственных акций

HeadHunter намерена перевести регистрацию своей головной структуры из Кипра в Россию. Одновременно компания объявила оферту на выкуп ценных бумаг у иностранных акционеров. На нее может быть потрачено до 26,1 млрд руб.

HeadHunter объявила оферту на выкуп собственных акций

Рекуртинговый сервис HeadHunter объявил о проведении оферты на выкуп своих акций у иностранных акционеров компании. Одновременно для российских владельцев акций предлагается осуществить обмен на ценные бумаги российской компании, которая создается HeadHunter.

Целью является перевод головной структуры HeadHunter в Россию (сейчас головная структура HeadHunter зарегистрирована на Кипре) и защита интересов инвесторов компании в условиях санкций и ограничений на платежи между Россией и странами Запада.

Обыкновенные акции и американские депозитарные акции (ADS) HeadHunter, принадлежащие иностранным инвесторам, предлагается продать за 910,5 руб или $9,76 за одну ценную бумагу. Всего HeadHunter готова выкупить до 52,7% собственных акций (26,9 млн акций).

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Фото: © nikkimeel / Фотобанк Фотодженика
HeadHunter перевозит свою головную структуру из Кипра в Россию

Но для этого необходимо будет получить одобрение от внеочередного собрания акционеров компании. Если оно не будет получено, то максимальный объем, которые сможет выкупить компания, сократиться до 28,9% (14,6 млн). Предложение по продаже акций действительно до 1 декабря 2023 г.

Таким образом, максимальные затраты HeadHunter на оферту составят 13,2 млрд – 26,1 млрд руб или $142,5 млн – 262,5 млн. Чтобы оферта состоялась, необходимо согласие владельцев как минимум 20% акций (10,12 млн). Для осуществление оферты уже получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлению иностранных инвестиций.

Условия российского Правительства

При этом цена приобретения акций у иностранных инвесторов, в соответствии с общими правилами Правительства, должна быть на 50% меньше рыночной. HeadHunter устанавливал цену выкупа, исходя из этой установки. Впрочем, 31 октября 2023 г. торги акциями HeadHunter на Московской бирже закрылись на отметке 3,68 тыс. руб за одну акцию – в четыре раза выше цены выкупа, предлагаемой HeadHunter.

Кроме того, также в соответствие с правилами Правительства, иностранные акционеры HeadHunter обязаны выплатить налог в размере 10% (91 руб.) с каждой проданной им акции. Налог будет вычтен с цены продажи. То есть участники оферты получат «чистыми» 819,45 руб ($8,79) на одну акцию. Общий размер налога, который может быть выплачен российским властям, составит до 1,3 млрд - 2,5 млрд руб.

Еще одним условием осуществления оферты является получение разрешения от Министерства финансов США на выплату налога с оферты в пользу российского Правительства. Оно было запрошено еще в мае 2023 г., но пока не получено.

Оферта будет хорошим способом для инвесторов из «недружественных стран» выйти из капитала компании. Если они это не сделают, то у них все равно останется экономический интерес в новой компании. Однако, как предупреждают в HeadHunter, в соответствие с российским законодательством, переводимые им дивиденды будут зачисляться на специальные счета «S», доступ к которым ограничен.

Обмен акций для российских инвесторов и редомиляция

Инвесторы, зарегистрированные в российской финансовой инфраструктуре – Национальном расчетном депозитарии (НРД) или «СПБ-Бирже» - не смогут принять участия в оферте. Вместо этого им предлагается осуществить обмен принадлежащих им ценных бумаг из соотношения 1:1 на акции новой компании.

Предложение по обмену акций действительно до 17 ноября 2023 г. Вне зависимости от того, состоится ли оферта на выкуп акций, предложение по обмену акций будет осуществлено, если в нем примет участие не менее 50% от общего числа владельцев акций.

После завершения обмена акций и оферта HeadHunter планирует провести редомиляцию. Для этого компании нужно будет получить разрешение не менее чем 75% от владельцев своих акций. С целью проведения редомиляции в специальном административном районе Калининградской области уже зарегистрирована Международная компания акционерное общество «Хедхантер». Листинг ценных бумаг HeadHunter на Московской бирже планируется прекратить, в то же время «Хедхантер» намерена осуществить листинг на Московской бирже.

Как HeadHunter выходила уходила с американской биржи

HeadHunter в 2019 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской компании в 2019 г. Позднее компания вышла также на Московскую биржу. На тот момент крупнейшими акционерами компании были фонд «Эльбрус Капитал» и американский банк Goldman Sachs.

В 2022 г. Nasdaq приостановил торги акциями HeadHunter (такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, чьи акции обращались на западных биржах). В 2023 г. администрация Nasdaq приняла решение об окончательном прекращении листинга акций HeadHunter. Попытка обжаловать это решение не увенчалась успехом.

В 2022 г. в России был принят закон, регламентирующий работу электронных досок объявлений. Согласно нему, владельцем такого рода ресурса может российское физическое или юридическое лицо, причем доля иностранцев в таком лице не должна превышать 50%. Согласно критериям Роскомнадзора, HeadHunter подпадает под действие нового закона. Это стало еще одной причиной переезда HeadHunter в российскую юрисдикцию.

Тем временем, в начале 2023 г. «Эльбрус Капитал» сократил свою долю в HeadHunter с 31,9% до 9,22%. 22,68% акций выкупил бывший гендиректор Иван Таврин (владеет также площадкой объявлений Avito). Сумма сделки составила $147 млн.

Позднее ранее неизвестные оффшоры Bluemont International и Broomfield International (оба зарегистрирован на Сейшельских островах) стали владельцами, соответственно, 5,4% и 2,8% акций HeadHunter. Возможно, они выкупили долю Goldman Sachs. Также американский фонд Kayne Anderson Rudnick Investments вместе со своей головной структурой Virtus Investment Adviser владеет 12,1% акций HeadHunter.

Игорь Королев

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