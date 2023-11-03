Льготные деньги кончились. В России перестали выдавать дешевые кредиты производителям электроники

Производителям электроники перестали выдавать кредиты по льготным ставкам. Рыночные ставки высокие и составляют 15–20%. Представители рынка считают, что повышение кредитных ставок приведет к замедлению развития отрасли.



Рыночные ставки

Производителей электроники перешли с 1 ноября 2023 г. на рыночные ставки по кредитам, которые составляют 15–20% годовых вместо льготных 1-5%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний.

Постановление правительства №407, принятое в марте 2022 г. предполагает, что разработчики базовых станций, компьютеров, смартфонов и другой техники могут воспользоваться льготным кредитом по ставке 1–5% годовых на пополнение складских запасов электронной компонентной базы (ЭКБ). В ноябре 2022 г. Минцифры предложило субсидировать в том числе закупку иностранных компонентов с суммой кредита от 3 до 100 млрд руб.

В программе предусмотрено участие порядка 13 банков, крупнейшие из них — ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк. В кредитных организациях аргументируют повышение ставки исчерпанием средств на субсидирование для закупок ЭКБ.

Льготные деньги закончились

Минцифры подтвердило изданию исчерпание средств. Учитывая изменение ЦБ ключевой ставки, министерство направило запрос на выделение дополнительного финансирования из программы «развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

«Все необходимые средства для компенсации процентной ставки по ранее выданным кредитам доводятся до банков в полном объеме, в соответствии с заключенными соглашениями компаний с банками», — прокомментировал ситуацию представитель Минцифры.



По уже выданным кредитам поднимать ставки возможно только тогда, когда это прописано в самом кредитном договоре, например, плавающая ставка с привязкой к ключевой ставке, сказал исполнительный директор «Консорциума российских разработчиков систем хранения данных» Олег Изумрудов.

Последствия для развития отрасли

В Минцифры сообщили, что прорабатывается возможность продления льготных кредитов для отрасли радиоэлектроники на 2024 г. Однако, как считает один из топ-менеджеров в крупном российском производителе электроники, при продлении льготная ставка будет увеличена пропорционально ключевой ставке ЦБ, а «при поднятии ставок развитие российской электроники замедлится и компании с меньшей охотой будут пользоваться льготным кредитованием».

Исполнительный директор ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский согласен, что при повышении кредитных ставок на закупку отечественной ЭКБ будет затруднено финансирование самих закупок от компаний, а также возрастут риски кассовых разрывов.

Но и при льготной ставке 5% российские производители радиоэлектроники жаловались на проблемы с получением таких кредитных средств. Об этом CNews писал в марте 2023 г. Добиться финансирования не получается из-за долгих согласований профильных ведомств. Представители Сбербанка тогда подтвердили, что приостановили выдачу льготные кредитов отрасли.