Разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова выпустили из-под домашнего ареста

Находящийся под следствием ИТ-ученый Сергей Абрамов освобожден из-под домашнего ареста. Абрамов возглавлял программы по созданию серии суперкомпьютеров «СКИФ». Ученый считает, что возбужденное против него уголовное дело нанесет вред России.



Домашний арест отменен

Находящийся под следствием ИТ-ученый, разработчик суперкомпьютеров 66-летний Сергей Абрамов освобожден из-под домашнего ареста. Эту информацию он подтвердил изданию TAdviser. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Законодательство позволяет сделать это без суда.

Ученый был арестован в апреле 2023 г. в Ярославской области по уголовному делу по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности). По этой статье ему может грозить штраф от 300 тыс. до 700 тыс. руб., принудительные работы на срок от года до четырех лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Свою вину обвиняемый не признает.

С 1986 г. Абрамов работает в ИПС имени А.К.Айламазяна РАН, где в разное время занимал должности научного сотрудника, завлабораторией, директора исследовательского центра мультипроцессорных систем, а с 2003 по 2022 г. был исполняющим обязанности директора и директором института.

Обстоятельства не разглашаются

Обстоятельства дела не разглашаются. Сам Абрамов говорит, что не слишком хорошо знаком с деталями. Ученого обвиняют в перечислении денег одной из запрещенных в России организаций. Расследованием занимаются сотрудники ФСБ.

Фото: СNews Сергей Абрамов отпущен из-под домашнего ареста

После ареста Росфинмониторинг внес ученого в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. После этого банки начали блокировать его финансы и финансы четырех юрлиц, где он на тот момент являлся соучредителем.

Работа под арестом

Во время домашнего ареста Абрамов продолжал заниматься научной работой. Благодаря помощи близкого родственника под его авторством были опубликованы две научные статьи.

По словам ученого, чтобы не нарушать наложенных ограничений, он потратил немало времени на выяснение границы, в рамках которых можно работать. Законодательство не запрещает трудиться под домашним арестом, но есть много нюансов, в том числе, связанных с запретами на использование средств связи. Так, например, он выяснил, что ему можно использовать ПК для научной работы, но без подключения к интернету.

До ареста Абрамов также активно занимался преподавательской деятельностью в ряде вузов. Внезапное его выпадение из учебного процесса после ареста создало проблемы для студентов, у которых на носу было получение дипломов, отмечает он. Планов по возобновлению преподавательской деятельности у него пока нет.

«Это принесет вред России»

Сергей Абрамов является членом-корреспондентом РАН, лауреатом премии правительства в области науки и техники, премии РАН и Национальной академии наук Белоруссии, премии имени С.А. Лебедева.

В качестве исполнительного директора и научного руководителя от России он возглавлял суперкомпьютерные программы «Скиф» и «Скиф-грид» Союзного государства России и Белоруссии по созданию серии суперкомпьютеров «Скиф», системного и прикладного ПО для них и грид-систем на их основе.

«Наш институт выступил инициатором создания "Национальной cуперкомпьютерной технологической платформы" (НСТП). Что это такое? Если кратко, то это новый механизм инновационного развития. Суть его в том, что все субъекты инновационного процесса: производители, потребители, научные коллективы, образовательные учреждения и государственные структуры, получают единую коммуникационную площадку. Используя механизм ТП, они могут определять перспективы и основные векторы развития отрасли, договариваться о стандартах, вести экспертную деятельность и т.п.», — пояснил Абрамов в интервью CNews в феврале 2011 г.

По поводу возбужденного против него уголовного дела ученый сказал «Коммерсанту»: «Это четвертый раз, когда меня пытаются в чем-то обвинить, но впервые это зашло так далеко. Надеюсь, разберутся. Мне это вреда не принесет, это принесет вред России».