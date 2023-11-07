Отечественные SSD изгоняют из реестра российского «железа». Чтобы остаться, им нужны отечественные контроллеры, но их не существует в природе

Российским SSD с начала 2024 г. будет крайне сложно попасть в реестр российской электроники – им не хватит баллов из-за отсутствия в их составе отечественных контроллеров. Установить их пока нельзя – их буквально не существует в требуемом количестве. Производители SSD просят власти пойти им навстречу и временно отменить ужесточенные требования по баллам, чтобы их устройства могли пополнять реестр и участвовать в госзакупках.

Недобор баллов

Российские производители твердотельных накопителей обратились к властям с просьбой о временной заморозке вступления в силу новых требований о количестве баллов, необходимых отечественной технике для попадания в реестр Минпромторга. Более того, в просьбе ничего не сказано о сроке, на который необходимо ввести такую заморозку, пишет «Коммерсант».

Без этих мер отечественным SSD будет не попасть в реестр российской радиоэлектронной продукции с 1 января 2024 г., поскольку минимально допустимое для этого количество баллов для SSD вырастет более чем вдвое – с нынешних 25 до 55, и это пока недостижимая планка для российских вендоров. Набрать новое количество баллов можно, но лишь в случае, если флеш-памятью в составе SSD будет управлять российский современный контроллер, но таковых в стран пока не существует.

Отсутствие того или иного устройства в реестре Минпромторга закрывает его вендору доступ к госзакупкам. Те компании, кто уже пробились в него, рискуют лишиться места в нем.

Фото: FreePik Российская техника не поспевает в своем развитии за требованиями властей

Просьба о переносе внедрения новых правил на неопределенный срок звучит в письме Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, ИТ, цифровых инноваций и инжиниринга. Официальный сайт организации на момент выхода материала не содержал информацию о входящих в нее компаниях но, по сведениям «Коммерсанта», в список ее участников входят GS Group, НПО ЦТС, «Цифра» и ряд других фирм.

Нужно немного подождать

Свое письмо участники Ассоциации направили в начале ноября 2023 г. в Минцифры и Минпромторг. В нем говорится, что при нынешних условиях российские SSD, в которых установлены память и контроллер иностранного производства, набирают, в лучшем случае, 27 баллов, так что новые правила им не по силам. Российский контроллер добавит к нынешнему количеству баллов еще 30, что в сумме даст 57, а это уже так называемый «проходной балл».

Нынешние российские SSD ни при каком раскладе не будут соответствовать новым правилам. Как сообщил изданию вице-президент по развитию производства GS Group Федор Боярков, по новым нормам для получения требуемого количества баллов нужно оснащать российские SSD или отечественным контроллером, или российской печатной платой и на 90% российской компонентной базой. Боярков подчеркнул, что ни один из приведенных вариантов в настоящее время невозможно реализовать.

По словам вице-президента компании Kraftway (выпускает, помимо прочего, контроллеры для SSD) Рената Юсупова, отечественные разработчики и производители контроллеров «предоставят рынку конкурентоспособные по цене и по качеству SSD к 2025 г.». Он также сообщил изданию, что просьба участников рынка о заморозке новых правил балльной системы – решение действенное, но только если оно будет длиться не более года. Юсупов считает, что более длительные поблажки лишат разработчиков контроллеров мотивации к развитию производства.

Общая проблема

К моменту выхода материала и Минпромторг, и Минцифры подтвердили изданию получение письма с просьбой. Оба ведомства анализируют обращение, а Минпромторг даже привлек для этого «профильных производителей» и «отраслевые объединения».

Нововведения в балльной системе, которые вступят в силу 1 января 2024 г., беспокоят далеко не только вендоров отечественных твердотельных накопителей. В сентябре 2023 г. CNews писал, что все российские производители электроники просят власти о послаблениях ввиду того, что новые правила набора баллов распространяются едва ли не на всю отечественную технику.

В частности, чтобы набрать нужное число баллов пробиться в реестр, потребуется, чтобы внутри того или иного устройства устанавливались печатные платы российского производства. Но в настоящее время выпуск печатных плат в России не настолько развит, чтобы полностью закрыть потребности рынка в своей продукции. Сейчас они могут обеспечить лишь около 10% требуемого объема.