В России началось обсуждение «Цифрового кодекса», который приведет в порядок законодательство в ИТ и связи

Проект федерального закона «Цифровой кодекс Российской Федерации» подготовлен Минцифры и разослан для обсуждения. Нынешнее законодательство в области ИТ и телекома запутанно и противоречиво. Над новым системообразующим документом придется серьезно поработать, чтобы он не внес еще большую путаницу.



Проект разослан для обсуждения

Проект концепции федерального закона «Цифровой кодекс Российской Федерации» разослан для обсуждения членам рабочей группы «Нормативное регулирование» и кандидатам в экспертный совет при АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ). В списке рассылки 114 организаций. Составителем проекта выступает Минцифры. С документом ознакомился «Коммерсант».

В концепции предлагается систематизировать законодательство в сфере ИТ и телекоммуникаций, например, о защите персональных данных; об ответственности при использовании искусственного интеллекта; о распределении и совместном использовании частот и др. По словам главы Минцифры Максута Шадаева кодекс будет принят не ранее 2026 г.

Необходимость единого кодекса назрела

О необходимости разработать В России «Цифровой кодекс», который станет системообразующим актом законодательства и правовой основой для взаимодействия участников отрасли, говорится «Стратегии развития отрасли связи до 2035 г.», как писал CNews. Минцифры выставило проект стратегии на общественное обсуждение 15 августа 2023 г.

В отношении государственного регулирования отрасли связи авторы Стратегии выдели целый ряд проблем и предложили разработать «Цифровой кодекс», который позволил бы: сформулировать единые принципы регулирования; создать единообразный понятийный аппарат, унифицировать правовые институты; устранить пробелы, повторения и другие недостатки отраслевого регулирования, а также существующие административные барьеры, стабилизировать правовую основу отрасли.

Многие существующие нормы были написаны 10–20 лет назад и «с трудом подходят для регулирования современных технологий», сказал «Коммерсанту» руководитель практики интеллектуальной собственности юрфирмы DRC Владимир Ожерельев.

Не было бы хуже

«Одна из важных задач разработчиков кодекса — не допустить еще большей разрозненности», — считает Ожерельев.

Неофициально участники рынка, знакомые с текстом концепции, сообщили изданию, что в ней пока «много разрозненных положений, которые необходимо согласовывать между собой». Например, в одном из крупных операторов связи обратили внимание, что при совместном использовании сети операторы связи не смогут контролировать ее, что ухудшит качество услуг. А распространение механизма совместного использования частотного спектра на разные диапазоны частот может привести к непрозрачному выделению частотного ресурса.

«При качественной юридико-технической реализации — а иных вариантов здесь быть не может — это будет очень сложный проект, быстро «сочинить» его будет безответственно. Документ позволит усилить суверенитет государства в информационном мире, придаст стабильности развитию бизнеса и общества и позволит понять перспективы и границы многим непонятной цифровой трансформации. Без него же нас в праве будет ожидать все больший уровень неопределенности», — сказал в интервью Forbes о принятии «Цифрового кодекса» Виктор Наумов, профессор кафедры информационного права и цифровых технологий МГЮА, управляющий партнер офиса юридической фирмы Nextons.