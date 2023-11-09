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Isource подписал соглашение с Sitronics Group

Isource и Sitronics Group в рамках Петербургского международного газового форума подписали соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых решений для промышленности. Подписи под документом поставили Ольга Юдина, генеральный директор «Цифровых Закупочных Сервисов» (Isource), и Елена Карпуничева, вице-президент по продажам «Ситроникса».

О чем договорились?

Соглашение между Isource и Sitronics Group направлено на долгосрочное сотрудничество для обеспечения цифрового суверенитета российской промышленности.

В периметре решений Isource сегодня есть весь комплекс сервисов для автоматизации снабжения, логистики и закупок. Компания также развивает направление автоматизации производства на крупных объектах добывающей промышленности. Sitronics Group реализует комплексные решения по цифровизации для стратегических отраслей экономики, разрабатывает программное обеспечение, решения для мультимодальной логистики, IoT-системы для промышленной безопасности.

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Isource и Sitronics Group подписали соглашение о сотрудничестве

Компании договорились о внедрении и интеграции программного обеспечения на промышленных объектах сторонних заказчиков и до конца 2024 года планируют реализацию не менее трех совместных проектов.

Синергетический эффект

«Для обеспечения цифрового суверенитета промышленности сегодня особенно важна консолидация ИТ-рынка, когда разработчики и вендоры создают единую систему внедрения, поддержки и кастомизации отечественного ПО. Создание широкой сети партнеров и поставщиков решений позволит структурировать и ускорить переход объектов критических отраслей инфраструктуры на отечественные сервисы», — отмечает Ольга Юдина.

«Sitronics Group специализируется на работе с крупными промышленными компаниями, и предприятия нефтегазовой отрасли находятся в фокусе внимания. У нас есть экспертиза во внедрении автоматизации финансового и управленческого учета на базе ERP-систем, собственные платформенные сервисы для автоматизации логистической деятельности, поэтому разработки отечественного вендора Isource в части оптимизации, управления процессами закупок и автоматизации производства дополнят наш портфель. Мы разрабатываем и другие продукты для принятия решений промышленными предприятиями. Рассчитываем на синергетический эффект от партнерства», — прокомментировала Елена Карпуничева.

erid:2SDnjduMegQРекламодатель: Акционерное Общество "Цифровые закупочные сервисы"ИНН/ОГРН: 9706009675/1207700393977Сайт: https://www.isource.ru/

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