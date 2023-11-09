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Стартап экс-замминистра связи России изгоняют с Nasdaq

Администрация биржи Nasdaq приняла решение о приостановлении листинга акций стартапа по производству электрокаров Arrival, созданного экс-главой Yota и бывшим замминистра связи Денисом Свердловым. Причиной является неспособность Arrival сдать отчетность за 2022 г.

Arrival рискует остаться без Nasdaq

Базирующийся в Великобритании производитель электрокаров Arrival сообщил о принятии администрацией американской биржи Nasdaq решения о приостановлении торгов акциями компании. Причиной является неспособность компании сдать финансовую отчетность за 2022 г.

Еще в мае 2023 г. администрация Nasdaq обвинила Arrival в невыполнении требований биржи, заключающихся в необходимости сдать отчетность за истекший год.

Компании было предоставлено время до 30 октября 2023 г. для выполнения требований, но Arrival опять не смогла сдать отчетность.

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Фото: © teamtime / Фотобанк Фотодженика
Администрация Nasdaq решила остановить листинг акций Arrival

Торги акциями Arrival должны быть приостановлены 9 ноября. Однако компания может подать апелляцию в комиссию Nasdaq, которая отсрочит на 15 дней приостановку торгов. Рассмотрение апелляции обычно занимает 30-45 дней, и на это время также может быть отсрочено решение о приостановке акций. В Arrival обещают подать апелляцию на решение Nasdaq и закончить подготовку отчета за 2022 г.

Взлеты и падение Arrival

Компания Arrival создана Денисом Свердловым, который в 2008-2012 гг. был первым гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota, сейчас принадлежит «Мегафону»), а затем занимал должность заместителя министра связи.

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Фургон Van - первая разработка Arrival

Arrival зарегистрирована в Люксембурге. Свердлов через люксембургский фонд Kinetik владел 75,7% акций Arrival, сейчас его доля сократилась до 36,8%.

В 2021 г. Arrival осуществила поглощение американской SPAC-компании CIIG Merger , у которой не было активов, но был листинг на Nasdaq. За счет этого Arrival стала публичной компанией. Всего за 2021 г. Arrival привлекла $1,3 млрд

Arrival разрабатывает четыре модели электротранспорта: электробус (Arrival Van), электрофургон (Arrival Van), большой электрофургон и электромобиль. Основной своей инновацией Arrival считает микрофабрики, которые должны иметь небольшие временные и финансовые затраты на запуск производства. Первые четыре микрофабрики должны были быть открыты в США, Великобритании и Испании в 2021-2022 гг.

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Такие фургоны Свердлов собирался поставлять UPS

Однако производство электротранспорта так и не началось. Уже в конце 2021 г. инвесторы почуяли неладное: курс акций упал до $12,9 (на момент объявления о сделки с Arrival акции CIIG merger торговались на отметке $28,12).

Некоторые американские инвесторы подали коллективные иски против Arrival, обвинив компании в заведомо невыполнимых обещаниях.

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Легковой электромобиль Arrival Car. В некотором роде конкурент Tesla

В 2022 г. Arrival попытались привлечь на рынке дополнительные $330 млн, но столкнулась с отсутствием спроса. С учетом того, что у компании нет ни прибыли, ни даже выручки, встал вопрос о том, за счет чего компании продолжать свою деятельность.

На конец 2022 г. на счетах компании было $300 млн, и этих средств было недостаточно. Тогда же Свердлов покинул пост главы компании. Его сменил Игорь Торгов, который возглавлял «Скартел» после ухода Свердлова.

Отдельный вопрос был связан с курсом акций компании. В конце 2022 г. акции Arrival стоили меньше $1, что также является нарушением правил Nasdaq. Однако эта проблема была решена путем объединения акций компании из пропорции 50:1.

Неудавшиеся попытки спасения компании

В начале 2023 г. у Arrival появилось несколько возможностей для выхода из ситуации. В частности, было объявлено о новом слиянии со SPAC-компанией – на этот раз с Kensington Capital Acquisition Corp V. За счет этого Arrival могла бы получить $276 млн, находившихся на счетах упомянутой SPAC-компании.

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Автобус Arrival Bus имел все шансы появиться на московских дорогах

Также американский фонд Antara Capital Master Fund вложил в компанию $25 млн с возможностью увеличить эту сумму до $50 млн и согласился конвертировать имеющиеся у него облигации Arrival на сумму $121,9 млн на вновь выпущенные акции компании.

Кроме того, другой американский фонд Westwood Capital согласился вложить в компанию еще до $300 млн. Однако из-за того, что Arrival не смогла вовремя сдать отчетность за 2022 г., все эти сделки не были завершены.

Игорь Королев

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