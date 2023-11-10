Российские связисты смогут пользоваться иностранными спутниками, но только с разрешения армии и ФСБ

Госкомиссия по радиочастотам готова разрешить российским операторам связи продолжить использовать иностранные спутники. Но для этого необходимо будет предоставить подтверждения отсутствия требуемых емкостей на российских спутниках связи, получить согласования от силовых ведомств и гарантировать неиспользование иностранных спутников для объектов критической информационной инфраструктуры.

ГКРЧ продлевает возможность использования иностранных спутников связи

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании рассмотрела вопрос о порядке использования российскими операторами связи иностранных спутниковых бортов. Об этом CNews рассказал источник на телекоммуникационном рынке. Результаты рассмотрения вопроса неизвестны.

Необходимость регламентировать доступ российских операторов связи к иностранным спутниковым бортам связана с несколькими причинами: отсутствие у российских спутников связи зон обслуживания с требуемыми характеристиками на территории Дальневосточного федерального округа; отсутствие у российских спутников необходимой непрерывной полосы частот; необходимость расширения спутниковых сетей на имеющемся оборудовании (например, перенос из полосы радиочастот C- диапазона в Ku-диапазон, Ka-диапазона в Ku-диапазон); отсутствие возможности приобретения земных станций с нестандартными характеристиками.

При каких условиях можно использовать иностранные спутники

Предполагается, что для использования иностранных спутниковых бортов оператор связи сначала должен обратиться к российским владельцам гражданских спутников связи – госпредприятию «Космическая связь» (ГПКС, владелец спутников «Экспресс») и «Газпром Космические системы» (ГКС, владелец спутников «Ямал») - о возможности предоставления ему необходимых спутниковых емкостей.

Если необходимые мощности на российских спутниках найдутся, то возможность использования иностранных бортов не допускается. Если же их нет или российские владельцы спутниковых бортов не дадут ответа в течение 20 рабочих дней, оператор связи может подать в ГКРЧ заявку на возможность использования иностранных бортов. К ней должна быть приложена форма, заполненная владельцем соответствующего иностранного спутника.

Также договор российского оператора с владельцем иностранного спутника связи должен быть согласован с Минцифры, Минобороны, ФСБ (Федеральная служба безопасности) и ФСО (Федеральная служба охраны) на предмет итого, что иностранная спутниковая система не носит разведовательный характер и не может нанести ущерб интересам России. Кроме того, в договоре с владельцем иностранного спутника должна отсутствовать возможность обслуживания объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) России, в том числе при оказании услуг спутниковой связи иным юридическим лицам, обслуживающим КИИ.

Аппарат ГКРЧ согласует поступившую заявку с Минцифры, Роскомнадзором, ФСБ и госкорпорацией «Роскосмос». Указанные ведомства могут дать отрицательный ответ в ряде случаев, включая: наличие запрашиваемых емкостей на российских бортах; несоответствие требований в заявку к заявленным целям использования спутниковых бортов; истечение срока активного использования иностранного спутника на орбите; нахождение иностранного спутника за пределами номинальной орбитальной позиции; в случае исключения администрацией связи России российской территории из зоны обслуживания иностранного спутника; невозможность обеспечения электромагнитной совместимости с радиоэлектронными средствами российских спутниковых систем.

Российские операторы связи и иностранные спутники

Исторически российские операторы связи активно использовали иностранные спутниковые системы. В 2014 г. Правительство утвердила правила использования иностранных спутников связи. Для этого необходимо решение ГКРЧ.

Еще с 2010 г. ГКРЧ стала требовать от российских операторов предоставления ответа от ГКС и ГПКС об отсутствии у них требуемых емкостей. В 2017 г. ГКРЧ разрешила российским операторами использовать емкости 32 иностранных спутников (Intelsat, Eutelsat, ABD, Horizons и др.), но также при условии отсутствия требуемой емкости на российских спутниках. В тот период российские операторы связи стали отказывать от использования иностранных спутников: это было связано с девальвацией курса рубля и введением санкций против России с 2014 г.

Срок решения ГКРЧ об использовании иностранных спутников истекал в 2022 г. Комиссия готова была его продлить. Но, как писала газета «Известия», ФСБ выступила против продления данного разрешения, предложив вовсе отказаться от использования иностранных спутников связи. Против такого запрета выступили ряд операторов связи, например, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), который продолжал использовать иностранные спутниковые сети. О принятии тогда решений по данному вопросу не сообщалось. Сейчас же речь идет о возможности продолжения использования иностранных спутников, но на определенных условиях.

Мнение эксперта

Полный запрет на использование иностранных спутников связи невозможен, уверен акционер спутникового оператора «Ка-интернет» Сергей Пехтерев. Ряд крупных российских операторов продолжают использовать зарубежные борты, например, телекоммуникационный оператор «Мобильные Телесистемы» (МТС) предоставляет услугу спутникового телевидения через гонконгский спутник ABS. А «РТКомм.ру» («дочка» «Ростелекома») использует японский спутник JCSat для оказания услуг спутникового доступа в интернет по технологии VSAT.

«Кроме того, после аварии на спутнике «Экспресс-АМ5» была отключена часть транспондеров, обслуживающих дальний Восток, - продолжает Пехтерев. – Предлагаемый сейчас порядок мало чем отличается от ранее существовавшего, но в нем более четко прописаны административные процедуры и усилен контроль со стороны силовых ведомств».