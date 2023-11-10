Россию заполонили «второсортные» ИТ-шники. Качественных специалистов разобрали, в остальных из-за дефицита кадров работодатели бросаются деньгами

Россия столкнулась с «жутким» дефицитом ИТ-специалистов, уверен глава «Тинькофф». Это одна из двух основных проблем с ИТ-кадрами – вторая заключается в засилье низкопробных работников, которые не торопятся развиваться в своей сфере. Они знают, что из-за дефицита кадров их в любом случае возьмут на работу как раз из-за дефицита специалистов.

Новая работа за пять минут

В России сложилась очень сложная ситуация с количеством ИТ-специалистов, считает глава «Тинькофф» Станислав Близнюк. Как пишет РБК, он заявил о «жутком» дефиците ИТ-кадров в стране и подчеркнул, его последствия настигнут «Тинькофф» в ближайшие три-пять лет.

Близнюк открыто заявил, что в современной России баланс спроса и предложения в сфере ИТ-кадров сильно нарушен. По его словам, ИТ-шник, решивший найти новую работу, уже через три для получит пять или даже семь предложений от различных компаний, притом с очень хорошими финансовыми условиями.

В происходящем Близнюк видит две проблемы непосредственно для работодателей. С его слов, «жуткий дефицит» ИТ-кадров приведет к необходимости платить работникам больше денег. «Одно последствие – это что цена подрастет, это вызов для многих компаний», – заявил Близнюк.

Второй сорт – не брак

К второму последствию происходящего на рынке ИТ-кадров глава «Тинькофф» отнес снижение качества специалистов, ищущих работу – в этом он видит следствие дефицита работников. «Вторая проблематика – когда у тебя супердефицит, то у тебя и качество кадров ухудшается, – сказал Близнюк.

Топ-менеджер банка заявил: «В общем и целом, зачем учиться, если и так тебя возьмут при нескольких накаченных скиллах. С пониманием, что кадры растут в стоимости, а качество падает, мы эту проблему понимаем и чувствуем».

Что именно Близнюк подразумевает под «качеством кадров», он не уточнил. Вполне вероятно, речь могла идти об основных навыках и опыте работы в той сфере, в которой трудятся специалисты.

Куда все подевались

Нынешняя нехватка специалистов в сфере информационных технологий – это следствие совокупности множества факторов. После 24 февраля 2022 г. значительное число ИТ-работников покинули Россию, но продолжили работать удаленно на отечественные компании. Однако и государство, и крупный бизнес очень неблагосклонно относятся к таким релокантам.

В декабре 2022 г. министр связи Максут Шадаев официально сообщил, что Россию покинули около 100 тыс. ИТ-специалистов или около 10% общего числа работников отрасли. Сколько их коллег взяли с них пример в 2023 г., статистика пока умалчивает.

Далее, свою роль, как пишет РБК сыграл уход части россиян на военную службу после 24 февраля 2022 г. Также на росте проблемы сказались повышенная смертность в период пандемии коронавируса и низкая рождаемость в конце XX века, когда россиянам, пережившим развал СССР, было не до рождения детей.

Как итог, современной России не хватает от 500 до 700 тыс. ИТ-специалистов, утверждал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства в августе 2023 г. Ранее Минцифры приводило немного другие цифры – в начале 2021 г. бывший замминистра связи Евгений Кисляков утверждал, что страна остро нуждается приблизительно в 1 млн ИТ-шников.

С Кисляковым в этом плане солидарен глава Сбербанка Герман Греф. В середине сентября 2023 г., открывая кампус «Школы 21» (обучает ИТ-профессиям) в Великом Новгороде, Греф заявил: «На сегодняшний день дефицит специалистов в области ИТ оценивается в цифру более 1 млн человек» (цитата по «Прайм»).

Намного более оптимистичный взгляд на проблему дефицита ИТ-кадров сформировался у российского МВД. В июне 2023 г. замглавы ведомства Игорь Зубов настаивал на том, что в связи «с санкционными режимами» случился «существенный» отток ИТ-шников за рубеж, но в итоге страна нуждается лишь в 170 тыс. специалистов в этой сфере.