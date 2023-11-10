YouTube загоняет пользователей в рекламное рабство. Все приложения, вырезающие рекламу, будут уничтожены

В скором будущем альтернативные YouTube-приложения перестанут работать – Google придумал очень эффективный способ борьбы с ними. Война против них ведется потому, что тем, кто ими пользуется, не показывается реклама, а это основной источник доходов Google. То есть компания теряет деньги на этом, с чем не может смириться.

Должен остаться только один

Интернет-гигант Google ранее в 2023 г. принудительно обанкротивший свое российское представительство, объявил войну всем альтернативным приложениям YouTube, пишет портал SamMobile. Главная причина в том, что такие утилиты, сохраняя все основные функции оригинального приложения YouTube, полностью вырезают надоедливую рекламу, которая является основным источником доходов Google. Это касается как «прероллов» (рекламы перед началом ролика), так и вставок непосредственно в самих видео.

На этот раз Google не станет бороться с каждым приложением по отдельности, как это было с YouTube Vanced – самым известным в своем классе. Из-за давления со стороны Google разработчики были вынуждены заморозить этот проект и отказаться от дальнейшего его развития.

Теперь Google будет действовать иначе. Она тестирует новый API для работы видеосервиса YouTube, который будет отслеживать, в каком именно приложении пользователь смотрит ролики.

Когда все разработано заранее

Новый API, о котором пишет SamMobile, на самом деле не совсем новый. Он носит название Android WebView Media Integrity и базируется на технологии WebView, которая годами является частью операционной системы Android.

Фото: natanaelginting / FreePik Вместо массива приложений для просмотра YouTube скоро будет только одно - оригинальное

WebView нужна для того, чтобы пользователь мог открывать веб-страницы на Android-смартфоне или другом устройстве непосредственно в приложении, без необходимости переходить браузер. А поскольку сама технология существует довольно давно, у Google уже почти готов инструментарий для блокировки сторонних YouTube-приложений,

Предупрежден – вооружен

До старта тестирования нового API Google остается еще несколько недель – оно предварительно запланировано на начало 2024 г. Точную дату Google не раскрывает, но у разработчиков приложений, позволяющих не тратить время на рекламу при просмотре YouTube, будет время для поиска способов обхода новых ограничений.

Как пишет SamMobile, блокировка неофициальных приложений – это благо с точки зрения кибербезопасности, поскольку обычный пользователь никогда не узнает, есть ли в составе таких утилит вредоносный код или опасные функции, работающие в фоновом режиме. Но, с другой стороны, негативный фон вокруг последних нововведений Google, касающихся рекламы, указывает на то, что пользователи устали от нее.

Напомним, что несколько дней назад Google объявила войну блокировщикам рекламы. Те, кто пользуются этими сервисами, столкнулись с невозможностью просмотра видео на YouTube через браузер, что сразу вызвало недовольство пользователей.

Россиянам несказанно повезло

В настоящее время существует проверенный годами способ просмотра YouTube без рекламы, даже если на устройстве не установлен блокировщик спама. Достаточно открыть YouTube в любом браузере и не логиниться в свой аккаунт, и реклама, которую YouTube встраивает автоматически, демонстрироваться не будет.

Сотрудники редакции CNews убедились в его работоспособности еще несколько лет назад. Все работает как с настольных браузеров, так и с мобильных, но не распространяется на рекламу, которую видеоролики интегрируют их авторы. Но ее можно просто перемотать.

Впрочем, для жителей и гостей России борьба со спамом на YouTube в настоящее время не актуальна. Можно открыто смотреть YouTube в официальном приложении или в браузере с предварительной авторизацией – автоматически встроенной рекламы в роликах не будет.

Связано это с тем, что Google еще весной 2022 г. в качестве реакции на события 24 февраля 2022 г. отключил абсолютно всем российским блогерам монетизацию, то есть они перестали получать от Google деньги за просмотры видеороликов, а также интернет-гигант больше не делится с ними частью заработка с показа рекламы. Зарубежным блогерам тоже не засчитываются деньги за просмотры их роликов пользователями из России.

Одновременно с этим из роликов исчезла и реклама Google. Другими словами, санкции США в этом плане оказались на пользу россиянам.