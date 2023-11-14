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Власти начали «приземление» зарубежных онлайн-игр. Их заставят перенести серверы в Россию и платить отчисления

В Правительстве прошла закрытая встреча чиновников и представителей игровой индустрии по вопросу регулирования деятельности на территории России зарубежных разработчиков онлайн-игр. Их хотят обязать перенести серверы в Россию и материально поддержать российскую игровую инфраструктуру.

Закрытая встреча в Правительстве

В координационном центре правительства России прошла закрытая встреча чиновников и представителей игровой индустрии. Стороны обсуждали перспективы реализации инициативы по переносу в Россию серверов зарубежных компаний, разрабатывающих онлайн-игры, а также по созданию регулятора для них, пишет «Коммерсант».

Встреча организована аппаратом вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Судя по повестке, к участию были приглашены Минцифры, Роскомнадзор, ФНС, Минэкономики. По данным источников издания, на мероприятии присутствовали представители игровых компаний , Lesta Games, VK Play, а также «Организации развития видеоигровой индустрии» (РВИ).

«Главная задача встречи — обмен мнениями между представителями игровой индустрии и регуляторами», — сказал представитель Минцифры. По его словам, сейчас идет «поиск подходов к возможному регулированию в этой сфере».

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Фото: DCStudio на Freepik
Зарубежных разработчиков онлайн-игр в России будут регулировать

Собеседник газеты, принимавший участие во встрече, уточнил, что при Минцифры организуют рабочую группу, в которую войдут представители российских разработчиков видеоигр. Им предстоит сформулировать ключевые для отрасли определения и «четко прописать различия между онлайн-казино и играми».

Инициатива Кремлева

Инициативу, которую обсуждали в Правительстве, озвучил в октябре 2023 г. на заседания Совета по физической культуре и спорту президент Международной федерации бокса Умар Кремлев. Он отвечает за контроль игорного бизнеса в России. Об этом писал CNews.

«Чтобы все было в зоне .ru, — отметил Кремлев. — Все программное обеспечение и сервера должны быть на территории России. Это увеличит работу сотрудникам, ИТ-кластерам и также сделает рынок прозрачным». Офисы игровых компаний также должны находится в России, добавил Кремлев.

Игровое импортозамещение

Одна из обсуждавшихся на встрече в Правительстве идей — поддержка российской инфраструктуры видеоигр.

В 2022 г. Россию покинули крупнейшие разработчики игр, владельцы игровых платформ, разработчики игровых консолей. По оценкам «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК), в 2022 г. российский рынок онлайн-игр сократился на 80% по сравнению с 99 млрд руб. в 2021 г.

По словам Кремлева, сейчас онлайн-играми занимаются «четыре американских компании и одна канадская, своих у нас пока нет». Оборот онлайн-игр он оценил в $5 млрд, причем эти деньги «через зону .com выводятся за границу».

«"Единый регулятор азартных игр" готовит законопроект, который предполагает приземление иностранных разработчиков игр в России. Компании, которые перенесут в страну серверы своих игр, хотят обязать платить отчисления в отдельный фонд, средства якобы пойдут на поддержку российской инфраструктуры видеоигр», — сказал собеседник «Коммерсанта», знакомый с деталями встречи в Правительстве.

Правда главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов считает, что «приземлить» разработчиков видеоигр не получится, так как нет инструментов, которые бы позволили отслеживать исполнение инициативы.

А если авторы идеи имели в виду дистрибуторов цифровых копии игр, то и в отношении них принуждение, например, через угрозу блокировки маловероятно. «За два года почти все научились пользоваться VPN и находить способы оплаты зарубежного контента, поэтому блокировка, скорее всего, никак не повлияет на доступность площадок для россиян», — говорит Ляхманов.

Анна Любавина

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