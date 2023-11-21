Исследование TAdviser и МТС Линк: 42% крупных компаний перейдут на российские платформы для бизнес-коммуникаций в 2024 г.

Аналитическое агентство TAdviser и «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, провели исследование востребованности коммуникационных платформ в крупных российских компаниях. Согласно исследованию, 42% таких организаций рассматривают внедрение или замену сервисов для коммуникаций в ближайшие 12 месяцев. В 100% случаев к внедрению предполагаются российские ИТ-продукты. При этом 64% респондентов отметили экономический эффект от перехода из офлайна в онлайн.

Использование сервисов для бизнес-коммуникаций в 2023 году

В исследовании участвовали руководители ИТ-департаментов (CIO/CTO и другие специалисты, отвечающие за развитие информационных технологий) крупных компаний из разных отраслей: образование, здравоохранение, промышленность, финансы и государственный сектор. Всего были опрошены представители 250 организаций.

Все участники опросов отметили, что в их компаниях сейчас используют один или несколько сервисов для онлайн-встреч и совещаний. 80% также используют мессенджеры, хотя в большинстве случаев это не корпоративные сервисы, а привычные приложения «для жизни», такие как Telegram (что может нарушать корпоративные политики безопасности, если речь идет, например, о пересылке документов, обсуждении коммерческих или других чувствительных вопросов). У трети опрошенных также развернуты платформы для онлайн-обучения — в основном это группа респондентов из вузов и крупных корпораций, развивающих собственные учебные центры или академии. 19% респондентов подтверждают использование сервисов для совместной работы — например, онлайн-досок.

В 60% организаций-участниц опроса используют одновременно несколько разных платформ видеоконференцсвязи. Часто компании продолжают применять ранее внедренные зарубежные решения и параллельно тестируют российское ПО. Наличие исключительно зарубежных приложений становится крайне редкой, почти экзотической практикой для крупных российских компаний. Это связано в большинстве случаев с отключением зарубежных сервисов, прекращением их поддержки или ограничениями в продлении лицензий со стороны западных вендоров.

Планы на 2024 год

42% респондентов рассматривают внедрение или замену сервисов для коммуникаций в ближайшие 12 месяцев. В 100% случаев к внедрению предполагаются российские продукты.

Ключевые критерии российских крупных заказчиков при выборе решений для бизнес-коммуникаций – это стабильность работы сервиса (98%), его защищенность от угроз кибербезопасности (97%), а также стоимость (84%).

Менее четверти респондентов подтвердили интерес к развертыванию коммуникационной платформы в контуре компании — on-premise. Большинство же рассматривают (или уже используют) облачные сервисы.

Функции и цели использования

К основным преимуществам онлайн-коммуникаций в рабочих процессах подавляющее большинство опрошенных относит эффективность взаимодействия (90%). Почти две три отмечают также возможность расширить таким образом формат мероприятий и встреч (актуально для крупных распределенных компаний, а также вузов и медицинских организаций).

70% фиксируют ускорение решения оперативных вопросов благодаря онлайн-взаимодействию, а 64% подтверждают экономический эффект за счет перевода некоторых бизнес-процессов из офлайна в онлайн.

«Исследование показало, что 92% российских организаций одинаково часто используют в работе как очный, так и онлайн-формат делового общения. Если во время пандемии COVID-19 онлайн-взаимодействие превалировало, то сегодня популярность набирают гибридные коммуникации. Мы также оценили востребованность функций платформ: более 50% респондентов подтвердили интерес к интерактивным инструментам в сервисах онлайн-коммуникаций (в том числе для проведения опросов, голосований); почти столько же опрошенных заинтересованы в применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания речи; 36% считают важными инструменты для совместной работы над документами в онлайне. Мы в МТС Линк активно работаем над таким инструментарием: запустили в ограниченное тестирование транскрибацию и резюмирование встреч, планируем добавлять новые инструменты ИИ во все наши сервисы. Важно также отметить тенденцию на объединение всех видов коммуникаций “в одном окне” — использовать одну платформу гораздо удобнее, чем ряд разрозненных приложений», — отмечает директор по продукту МТС Линк Александр Бровко.