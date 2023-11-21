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Россияне получили в США патент на технологию «остановки» искусственного интеллекта

Российский разработчик алгоритмов компьютерного зрения Smart Engines запатентовал в США технологию «остановки» работы искусственного интеллекта. Это уже пятый американский патент компании в 2023 г.

Американский патент

Российский разработчик ИТ-решений Smart Engines запатентовал в США технологию «остановки» работы искусственного интеллекта. Об этом ресурсу RB.ru сообщил представитель компании.

«Специалисты Smart Engines научились прогнозировать результат распознавания следующего кадра и, если он не позволяет улучшить текущий результат распознавания, то принимается решение дальше обработку не продолжать», — пояснили в компании.

Принципы запатентованной технологии могут быть использованы в области компьютерного зрения и других областях, где есть видеопоток, например, в робототехнике, компьютерной томографии, беспилотном транспорте. В России патент на технологию уже получен, уточнили в Smart Engines.

ИИ использует прогноз будущего

Вопрос о том, когда работу искусственного интеллекта нужно останавливать, назван на сайте Smart Engines одним из наиболее остро стоящих сегодня в области ИИ.

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Фото: Freepik
Smart Engines получил в США патент на на технологию «остановки» искусственного интеллекта

Запатентованный метод находит оптимальный момент для остановки, сообщили в Smart Engines. Ученые предложили принимать решение об остановке ИИ не на основе уже полученных данных, а на основе прогноза будущего, когда следующая порция данных еще не получена.

Описанное в патенте изобретение позволило ускорить принятие решения об остановке ИИ в десятки раз. Кроме того, разработка позволяет не тратить лишние вычислительные ресурсы и экономить заряд батареи устройства.

Другие успехи разработчика

Текущий патент стал пятым для Smart Engines, полученным в США в 2023 г.

Ранее она получила американские патенты на метод идентификации документов, метод интеграции кадров в видеопотоке, метод остановки распознавания текста в видеопотоке и метод использования преобразования Хафа (вычислительный алгоритм, используемый для поиска геометрических фигур на изображении) в сетях.

Еще один патент компания получила на изобретение в сфере компьютерной томографии. Разработка позволяет снизить дозу облучения при диагностике пациентов с COVID и другими заболеваниями, и ускоряет исследования.

Компания Smart Engines была основана в 2016 г. учеными ряда институтов Российской академии наук (РАН) в области распознавания и обработки изображений. По данным базы «Контур.фокус», выручка ООО «Смарт энджинс сервис» по итогам 2021 г. составила 279,6 млн руб. при чистой прибыли 106,7 млн руб.

В январе 2023 г. CNews писал о том, как Smart Engines заработала десятки миллионов рублей на попавших под санкции российских банках. ВТБ, банк «Открытие», банк «Россия» и Альфа-банк были вынуждены покупать ее ПО для распознавания банковских карт и баркодов для совершения клиентами покупок или платежей.

Анна Любавина

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