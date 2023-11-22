Единоличный владелец ИТ-холдинга Fplus продал 25% своей доли

В состав учредителей ИТ-холдинга Fplus вошли инвестиционная компания «Икс 2» и Александр Синяк. Алексей Мельников, только в октябре 2023 г. получивший 100% Fplus в собственность, уже расстался с 25%.



Сумма сделки не разглашается

В состав учредителей ООО «Ф плюс оборудование и разработки» (головная структура ИТ-холдинга Fplus), ранее полностью принадлежавшей Алексею Мельникову, вошли новые лица, как выяснил «Коммерсант». Новым владельцам перешла доля в 25% собственности. Инвесткомпании «Икс 2» перешло 19%, еще 6% получил Александр Синяк.

В сообщении на сайте «Икс 2» также говорится, что компания вошла в состав учредителей холдинга Fplus.

Участники сделки не разглашают ее условия. Опрошенные изданием представители производителей электроники считают, что сумма продажи не превысила 10 млрд руб. По итогам 2022 г. совокупная выручка Fplus составила 215,25 млрд руб.

Новые собственники

Управляющий партнер «Икс 2» Олег Барабанов пояснил изданию, что компания «активно инвестирует» в промышленный сектор и развитие информационных технологий: «Эти направления у нас сейчас в приоритете, поэтому и была заключена сделка с Fplus».

Фото: Marvel Недавно консолидировавший 100% холдинга Fplus Алексей Мельников продал 25% компании

В «Икс 2» входят автохолдинг РРТ, застройщик «Имса», производитель арматуры АО «Завод знамя труда» и т. д. Свою выручку по итогам 2022 г. «Икс 2» оценивает в 2,8 млрд руб.

У Барабанова в собственности 71% компании, 25% у Алены Баендаевой и 4% у Андрея Ивойлова. Доли всех участников «Икс 2», по данным «СПАРК-Интерфакс», находятся в залоге у банка «Санкт-Петербург». Барабанов в нем с 2017 по 2020 гг. занимал должность советника председателя правления.

Об Александре Синяке лишь известно, что он до 2012 г. возглавлял ООО «Лесная сказка», принадлежащее «Интерросу» Владимира Потанина.

Версии о причинах

Fplus, прежде называвшийся «F+ tech-Марвел», полностью перешел в руки Мельникова только в октябре 2023 г. Он приобрел долю в 50% у своего партнера Владимира Корнева и стал единоличным владельцем и управленцем холдинга, как писал CNews.

Собеседники «Коммерсанта» высказали несколько предположений о том, почему Мельников решил поделиться совсем недавно консолидированным активом. Один собеседник считает, что у «Икс 2» есть доступ к «дешевым иностранным кредитам, которые сейчас необходимы Fplus». Другой полагает, что целью может быть финансирование на привлекательных условиях от банка «Санкт-Петербург».

По версии источника издания в одном из крупных производителей электроники, средства могли потребоваться Мельникову, чтобы закрыть свою сделку по консолидации компании, причем имеется в виду не недавний выкуп доли Корнева, а расчеты с Сергеем Гирдиным, которые якобы произошли только в 2022 г.

В ноябре 2022 г. суд постановил взыскать с принадлежащего Fplus дистрибутора МКТ 1,6 млрд руб. и проценты за использование средств, признав сделку объявленного в 2018 г. банкротом «Астероса» и МКТ на поставку оборудования к ЧМ по футболу 2018 г. недействительной.

Fplus пытался взыскать эти средства с бывших топ-менеджеров, якобы нанесших своими действиями ущерб компании. В ноябре 2023 г. ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» подало иск на 2,16 млрд руб. к основателю холдинга Гирдину и двум бывшим топ-менеджерам Константину Шляхову и Алексею Симулину.