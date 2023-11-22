Операторов связи завалило штрафами за звонки мошенников. Роскомнадзор лютует, число обжалований растет

Операторы начали активно оспаривать штрафы, выписанные им за пропуск мошеннического трафика. Количество самих штрафов тоже растет по мере того, как приближается крайний срок подключения к системе «Андифрод» Роскомнадзора.

Операторов таскают по судам

В России резко выросло количество обжалований штрафов за пропуск мошенничеcких звонков, которые Роскомнадзор выписывает операторам связи. Право выписывать такие штрафы, размер которых может достигать 1 млн руб., ему дает ст. 13.2.1 КоАП РФ («Неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера и (или) уникального кода идентификации, прекращения оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика и подключения к системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования»).

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на юридическую фирму «Скиф консалтинг», количество подобных дел за последние месяцы выросло в десятки раз. Это очень хорошо видно на примере Таганского районного суда Москвы – если в 2022 г. у него на рассмотрении было четыре таких дела, то с начала 2023 г. он получил еще 77.

Фото: FreePik Пока операторы пытаются избежать ответственности за пропуск мошеннических звонков, их количество растет день ото дня. Страдают обычные россияне

Аналогичная ситуация и в Савеловском райсуде столицы – в 2022 г. таких дел у него не было, в 2023 г. их резко стало 50. Если рассматривать ситуацию по Москве в целом, то в 2022 г. рассматривалось менее 10 подобных дел, теперь же их свыше 210.

Противостояние ужесточается

Можно было бы предположить, что столь существенная разница в количестве открытых дел – следствие того, что в 2022 г. ст. 13.2.1 КоАП РФ еще не существовала или, по меньшей мере, не функционировала. На деле это не так – статья действительно новая, она вошла в состав КоАП в конце 2021 г. – просто в 2022 г. Роскомнадзор не так активно прибегал к ее использованию, в результате чего операторам связи не нужно было на регулярной основе обращаться в суды с обжалованием выписанных им штрафов.

Прецедентом стал случай с французским оператором Orange Business Services (ООО «Оранж бизнес сервисез»). Его российская «дочка» стала первой в истории компанией, оштрафованной за нарушение ст. 13.2.1 КоАП РФ – произошло это летом 2022 г.

На что жалуются операторы

Противостояние Роскомнадзора и операторов связи начинается со звонка мошенника, поступившего на телефон абонента, сообщил изданию руководитель судебной практики «Клифф» Игорь Серкин. Абонент пишет заявление в полицию, после чего начинается проверка оператора силами полиции. В случае выявления нарушений именно оператором связи полиция уведомляет Роскомнадзор, а тот пишет обращение в мировой суд, который и выносит вердикт о штрафе и его размере.

«Дела, которые рассматриваются в райсудах, касаются обжалования операторами связи решений мировых судей: в частности, они апеллируют к подключению к госсистеме "Антифрод" и тому, что нарушение произошло не на их стороне», – заявил изданию Игорь Серкин.

«Антифрод» – это детище непосредственно Роскомнадзора, созданное им в 2022 г. Тестирование системы стартовало в декабре 2022 г. при участии крупнейших операторов связи России, а спустя месяц она вышла на штатный режим работы.

Регулятор действительно заставляет операторов подключаться к «Антифроду», пугая их штрафами. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Одна из многочисленных историй

Обжаловать штраф Роскомнадора пытаются все операторы – и небольшие, и федеральные. «Коммерсант» приводит в пример дело «Билайна», которое в октябре 2023 г. рассматривал Савеловский райсуд. «Вымпелком» выступил против решения мирового судьи судебного участка №347 Савеловского района Москвы, вынесенного 12 июля 2023 г.

Судья назначил оператору штраф в размере 600 тыс. руб. опираясь, в числе прочего, на результаты проверки «Билайна», проведенной сотрудниками прокуратуры Пензы. Она показала, что оператор пропустил звонок из Чехии с поддельным российским номером.

Жалобу оператора Савеловский райсуд в итоге отклонил. Что именно послужило тому причиной, на момент выпуска материала остается неизвестным, но нельзя не учитывать тот факт, что мошеннические звонки поступают на телефоны россиян все чаще.

В октябре 2023 г. CNews писал, что менее чем за год нежелательных звонов стало на треть больше, и в настоящее время они исчисляются не в тысячах и даже не в сотнях тысяч, а в десятках миллионов ежемесячно. Так, в январе 2023 г., согласно статистике «Мегафона», было совершено 28,5 млн мошеннических и рекламных вызовов, а к августу 2023 г. их стало 48,5 млн, то есть прирост составил 35%.

Статистика системы «Антифрод» гласит, что к октябрю 2023 г. было зафиксировано в сумме 527 млн мошеннических звонков с подменных номеров.

«Большая четверка» не виновата

Все крупнейшие операторы связи России («Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2) уже подключены к системе «Антифрод», в отличие от многих небольших локальных операторов. По словам источника издания на российском телеком-рынке, из-за таких операторов, являющихся партнерами «большой четверки», «риски штрафов ложатся на крупные компании».

Крупным операторам перспектива получить штраф по вине другой компании, тем более конкурента, не нравится. В марте 2023 г. CNews писал, что они начали отключать региональных операторов от своих сетей за то, что те пропускают скам-вызовы с поддельных номеров. Единственный способ избежать отключения – подключение к «Антифроду».

От судов сочувствия не дождешься

Опрошенные изданием эксперты полагают, что в обозримом будущем дел об обжаловании подобных штрафов будет лишь расти ввиду особенностей самой ст. 13.2.1 КоАП РФ. «Поскольку статья КоАП предусматривает ответственность за каждый случай "подменного" звонка, скорее всего, в ближайшее время мы увидим дальнейший рост количества подобных дел», – сказал изданию управляющий партнер «Скиф консалтинг» Дмитрий Демиденко, добавив, что «рассчитывать на положительное решение райсудов не приходится».

Демиденко объяснил это тем, что факт нарушения статьи по закону подразумевает под собой наказание, обжаловать которое «почти невозможно».