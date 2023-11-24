Холдинг Т1 проведет собственную ИТ-конференцию в Москве 1 декабря

1 декабря в Москве состоится ИТ-конференция «Импульс Т1». Ее уже приняли Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Ижевск, Санкт-Петербург и Иннополис, а в Москве пройдет подведение итогов и закрытие ежегодного технологического марафона. «Импульс Т1» – это одно из самых значимых мероприятий в сфере технологий и инноваций в России, где участники вживую обмениваются экспертизой, разбирают проблемные кейсы и обсуждают, как привлечь молодежь в российские компании и помочь современным новаторам превратить идею в бизнес-проект.



Что в программе?

Программа конференции «Импульс Т1» включает встречи с участием экспертов холдинга Т1 и приглашенных спикеров-популяризаторов науки, среди которых Павел Гонтарев, управляющий директор VK Тech; Артем Кострюков, CEO TestIT; Михаил Степнов, руководитель центра R&D МТС Big Data, CDO МТС Travel; Мария Тихонова, главный инженер по разработке в SberDevices и другие эксперты.

В рамках мероприятия пройдет панельная дискуссия, участники которой обсудят ключевые тренды ИТ в России сегодня и выяснят, какие новые технологии компании будут активно использовать уже завтра. Также посетители смогут послушать доклады на разнообразные темы: от искусственного интеллекта в системах противодействия мошенничеству до проектирования интеграционной цифровой платформы в сфере медицины.

Насыщенная деловая программа продолжится рядом дополнительных активностей. Желающие смогут принять участие в бизнес-игре для нетворкинга, посетить корнеры сообществ и рекрутеров, стенды с продуктами холдинга Т1, а также фотозоны, шоу робопсов, VR-зоны, кафе-бар инженера. Для сотрудников холдинга пройдет тестатон для поиска возможных дефектов продуктов Т1. В рамках блока «Вечерние грабли» участники в формате стендапа подробно обсудят проблемные кейсы и возможности для их решения.

В рамках мероприятия пройдет панельная дискуссия, участники которой обсудят ключевые тренды ИТ

Завершится насыщенный день награждением лучших спикеров и победителей всех «Импульсов». В рамках вечерней программы пройдет концерт группы «UMA2RMAH».

Регистрация и подробная программа — по ссылке на сайте форума. Вход бесплатный.

Адрес проведения мероприятия: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Краснопресненская набережная, 14, павильон 7.