Операторам дают добро на повышение тарифов выше уровня инфляции взамен на прогресс

Операторам связи могут разрешить повышать тарифы выше уровня инфляции, но они должны будут дать своим абонентам что-нибудь взамен. Например, их могут обязать строить сети на новых территориях, а также внедрять в существующую инфраструктуру современные технологии связи.

Когда рост цен может быть выгодным

Российские операторы связи получат возможность повышать расценки на свои услуги выше уровня инфляции, пишут «Ведомости» со ссылкой на стратегию развития телеком-отрасли, рассчитанную до 2035 г. Документ утвержден Правительством России 4 декабря 2023 г., и в нем сказано, что операторы, получив возможность собирать больше денег с абонентов, должны будут своего рода «отблагодарить» их путем развития собственной инфраструктуры.

В частности, в стратегии сказано, что операторы связи будут обязаны строить сети в новых регионах, а также внедрять современные технологии. Кроме того, им придется взять на себя обязательства по развитию новых поколений связи. В России это особенно важно – пока другие страны давно перешли на 5G, Россия пошла по пути совершенствования 4G – сетей, которые появились еще в начале предыдущего десятилетия.

В настоящее время власти никак не регулируют рост тарифов на сотовую связь. До конца 2022 г. в стране действовали лишь рекомендации Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), согласно которым операторы могли повышать расценки не более чем на накопленную с начала года инфляцию, с предварительным уведомлением ФАС. Также служба неоднократно выносила предписание операторам о снижении тарифов после жалоб абонентов.

Два сценария роста цен

Утвержденная Правительством России, по информации издания, предполагает два сценария удорожания услуг сотовой связи – целевой и базовый. Основной, то есть базовый – это «переход к более высоким темпам роста тарифов на услуги связи, чем те, которые имели место в прошедшие годы, но не выше прогнозной динамики индекса потребительских цен».

В этот план не входит ни развитие сетей, ни внедрение новых технологий – это часть целевого сценария. «Реализация этого сценария возможна при условии привлечения дополнительных инвестиций, в том числе за счет более быстрого роста тарифов, чем в базовом сценарии, в первую очередь для тех групп потребителей, которые предъявляют повышенные требования к качеству и объему услуг связи», – указано в утвержденной властями стратегии развития отрасли связи.

Мнение регулятора

У Федеральной антимонопольной службы есть четко сформированное мнение о повышении тарифов на связь. В Службе отмечают, что рост цен обязан быть обоснован экономически, и никак иначе. По словам представителя ведомства, услуги связи могут дорожать лишь при условии «роста затрат и в объеме, обеспечивающем покрытие такого роста». «В качестве экономического обоснования повышения тарифов ФАС признает документально подтвержденные расходы, в том числе плановые (инвестиционную программу, утвержденный план закупок, бюджет, заключенные договоры/контракты – любое документальное подтверждение планируемых в будущем периоде затрат)», – сообщил «Ведомостям» представитель ФАС.

Разница в сотни миллиардов

И базовый, и целевой сценарии повышения цен на связь предполагают инвестиции в основной капитал отрасли, но разница между объемами этих инвестиций колоссальная. По базовому сценарию – это 778 млрд руб. в год к 2035 г., а по целевому – 1,26 трлн руб. Для сравнения, по итогам 2022 г. суммарные инвестиции оказались в пределах 366 млрд руб.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, требуемое для реализации этой стратегии финансирование «будет учтено при подготовке национального проекта "Экономика данных"». Он сказал об этом в рамках совещания с вице-премьерами, которое состоялось 4 декабря 2023 г.

Пока неясно, какой из двух сценариев будет выбран. В Минцифры сообщили изданию, что этот выбор будет напрямую зависеть от экономических возможностей.

Операторам не хватает денег?

По мнению ряда опрошенных изданием экспертов, российские операторы связи из-за сдерживания тарифов на уровне регуляторов недополучают выручку. Об этом сообщил, в частности, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Он полагает, что из-за действий регулирующих органов снижаются темпы и масштабы внедрения операторами новых технологий.

Для примера, выручка МТС по итогам III квартала 2023 г. составила 159,7 млрд руб., показав 16-процентный рост год к году. Чистая прибыль, тем временем, просела на 27,1%, остановившись на уровне 9 млрд руб.