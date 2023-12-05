В Германии не хватает более 80 тыс. специалистов для производства чипов

Институт германской экономики сообщил, что в стране не хватает около 82 тыс. квалифицированных кадров в сфере производства микрочипов. Планы ФРГ по импортозамещению производства полупроводников натолкнулись на проблему нехватки специалистов.



Ситуация требует дополнительных усилий

В настоящее время ФРГ не хватает около 82 тыс. квалифицированных кадров в сфере производства микрочипов, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Института германской экономики (IW). Причем дефицит растет — в 2021-2022 гг. не хватало на 20 тыс. специалистов меньше.

«Рост производства полупроводников в Германии во многом зависит от наличия квалифицированной рабочей силы. Текущая оценка ситуации с профессиями, которые особенно актуальны для промышленности по производству полупроводников, показывает, что потребность в квалифицированной рабочей силе быстро растет и не может быть удовлетворена без серьезных дополнительных усилий», — цитирует агентство доклад IW. Какие «дополнительные усилия» могут быть предприняты, не сообщается.

Демографическая проблема

Германия только в последнее время развивает собственное производство полупроводников, чтобы снизить зависимость от азиатских производителей. Правительство канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) стремится поддержать технологический сектор страны и обеспечить поставки критически важных компонентов в условиях растущей геополитической напряженности, как писал Bloomberg в июле 2023 г.

Фото: Freepik Вкладывая 20 млрд евро в строительство полупроводниковых заводов, Германия столкнулась с нехваткой специалистов, которым предстоит на них работать

Однако специалистов не хватает и другим отраслям. Член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер (Monika Schnitzer) высказала мнение, что Германии из-за демографических проблем требуется около 1,5 млн специалистов из-за рубежа в год для функционирования экономики на желаемом уровне. Ее цитировал ТАСС в сентябре 2023 г. и приводил данные немецкого Института экономических исследований — в 2022 г. коммерческие организации не смогли найти квалифицированных специалистов на 630 тыс. вакансий. В 2021 г. этот показатель составлял 280 тыс.

Импортозамещение чипов в Германии

Между тем Германия планирует стать одним из лидеров Евросоюза по производству микрочипов. Один только завод мирового чипмейкера Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в Дрездене по данным «Интерфакса» рассчитан на 2 тыс. рабочих мест. В августе 2023 г. агентство сообщило о планах строительства завода, которое начнется во второй половине 2024 г.

В июне 2023 г. «Коммерсант» писал о намерении Intel инвестировать в строительство заводов по производству полупроводников в Германии 30 млрд евро, а германские власти обещали добавить 10 млрд.

Всего на такие цели правительство ФРГ планирует выделить 20 млрд евро. По данным Bloomberg деньги распределят среди немецких и международных компаний к 2027 г., а получены они будут из Фонда климата и трансформации.

Infineon получит около 1 млрд евро, что составляет около 20% инвестиций в новый завод по производству полупроводников в Дрездене.

Немецкий поставщик автомобилестроения ZF Friedrichshafen AG и американский производитель микросхем Wolfspeed Inc. также получат государственные деньги на строительство завода по производству чипов из карбида кремния в земле Саар недалеко от французской границы.