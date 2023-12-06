Россияне растоптали в суде всемирно знаменитого производителя наушников и колонок JBL

Американская JBL проиграла суд против бренда «Урал». В иске она обвиняла российскую сторону в краже дизайна колонок, но суд встал на сторону «Урала». Сроки подачи апелляции JBL сорвала, дело закрыто не в ее пользу.

Россияне победили в споре

Американский производитель акустики JBL проиграл дело против своего российского конкурента – компании «Урал», которое сам же и инициировал. Как пишет РБК, разбирательство, которое длилось более двух лет, завершилось не в пользу JBL, в том числе и потому, что компания не успела подать апелляцию на ранее вынесенное решение суда в отведенные для этого сроки. Общая суть претензий: «Урал», по мнению Harman, незаконно скопировала дизайн колонок JBL, чтобы привлечь больше покупателей.

JBL – это американский вендор акустики, являющийся собственностью американской компании Harman International Industries, которая, свою очередь, с 2016 г. принадлежит южнокорейской компании Samsung. В суд JBL обратилась 2 сентября 2021 г. – согласно делу А40-187250/2021 в картотеке Арбитражного суда Москвы, истцом выступила непосредственно компания Harman International Industries, а в качестве ответчика числилась компания ООО «Промостар» – распространитель техники «Урал». В качестве третьей стороны в иске упомянута компания ООО «Автоаудиоцентр», производитель «Урала».

Сам «Урал», – это российский (в прошлом – советский) бренд, основанный в 1947 г. Первоначально занимался производством радиоэлектроники, в настоящее время специализируется на выпуске колонок.

Фото: "Урал" Американского дизайна в российских колонках нет - доказано в суде

Следует отдельно отметить, что до недавнего времени Harman International Industries располагала полноценным представительством в России. После 24 февраля 2022 г. она, как и десятки других иностранных компаний, особенно из сферы ИТ, покинула российский рынок и избавилась от представительства в этой стране. Добавим также, что в сентябре 2020 г. Harman отсудила домен jbl.ru.

Чем недовольны американцы

В своем иске к «Уралу» компания Harman International Industries требовала наложить запрет на использование российским вендором принадлежащих ей промышленных образцов (патентов) № 98697 и № 97967, относящихся к категории «Громкоговоритель», в четырех моделях колонок марки «Урал». Также в документе упоминались имущественные потери истца в результате действий «Урала» в размере, по меньшей мере 500 млн руб.

В качестве компенсации Harman International Industries требовала с ответчика 3 млн руб. и в дополнение к ним – около 500 тыс. руб. судебных расходов и различных издержек.

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы, Harman прикрепила к нему результаты опроса фонда ВЦИОМ, пишет РБК, согласно которому 86% респондентов видят, по меньшей мере, визуальное сходство между колонками JBL и «Урал». Около половины опрошенных были уверены, что колонки выпускаются либо одной компанией, либо партнерами.

72% участников опроса считают колонки «Урал» имитацией продукции JBL, 41% не исключили, что могли бы перепутать акустику этих брендов магазине при покупке.

Отдельно была упомянута и рекламная акция «Урала» под названием «Меняй JBL на "Урал"» – ее участникам «Урал» предлагала скидку на свои колонки в обмен на сдачу колонки JBL.

«Урал» все отрицает

В суде ответчик, отстаивая свою правоту, привел два основных довода в свою пользу. Первый – указание на то, что техника «Урал» – это портативные колонки, тогда как патенты Harman International Industries отнесены к классу громкоговорителей .

Второй аргумент – сторона ответчика подчеркнула, что в колонках «Урала» используются «далеко не все так называемые существенные признаки патента Harman International Industries», пишет РБК.

Также сторона защиты утверждала, что 90% портативных колонок из-за своего технического устройства имеют цилиндрическую форму, отрицая тем самым претензии истца о внешнем сходстве устройств «Урал» и JBL.

В случае если копирование внешнего вида устройства или его частей обусловлено исключительно функциональным применением, то оно не может быть признано неправомерным, утверждали представители «Урала» в суде.

Отдельно представители «Урала» прошлись по опросу ВЦИОМа, раскритиковав методику его проведения. В частности, они обратили внимание, что респондентам колонки JBL демонстрировались с открытым логотипом, а колонки «Урала» – со скрытым. Компания даже предоставила суду результаты совершенно другого опроса, 91% участников которого смогли отличить устройства обоих брендов друг от друга, а 88% знают, что бренды принадлежат разным компаниям. Опрос проводился лабораторией социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, и он показал, в том числе, что респонденты не видят заимствований у колонки JBL Extreme в дизайне колонки «Урал ТТ М-4К».

Почти безоговорочная победа

По результатам слушаний столичный Арбитражный суд вынес вердикт в пользу ответчика, отказав Harman в удовлетворении ее требований. Согласно картотеке суда, решение было принято 2 марта 2022 г., но 11 апреля 2022 г. Harman подала апелляцию. 30 мая 2022 г. вынесен повторный вердикт – оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения.

21 июня 2022 г. дело было возвращено в суд первой инстанции, но 9 июля 2022 г. Арбитражный апелляционный суд тоже отказал в удовлетворении жалобы истца. 28 июля 2022 г. поступила кассационная жалоба, а 21 сентября 2022 г. решение первой инстанции было отменено по решению Суда по интеллектуальным правам, и дело направилось на повторное рассмотрение.

Новое исковое заявление было подано 12 октября 2022 г., спустя 13 месяцев после первого. В последующие месяцы судебное заседание регулярно откладывалось, а 20 апреля 2023 г. судебное производство и вовсе было приостановлено. 19 сентября 2023 г. Harman было полностью отказано в иске по решению Арбитражного суда Москвы.

Следующим шагом в деле могла стать подача истцом новой апелляции, но этого так и не произошло. В конце ноября 2023 г. истек срок этой возможности, которой Harman в результате не воспользовалась. Итог – дело закрыто в пользу «Урала».