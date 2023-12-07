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Иностранцы на захотели расставаться с акциями HeadHunter

Иностранные акционеры HeadHunter не захотели расставаться с принадлежащими им ценными бумагами: свое согласие на участие в оферте дали владельцы только 1,3% акций при необходимом минимуме 20%. В то же время владельцы 73% акций дали свое согласие на обмен принадлежащих акций на акции новой российской структуры компании.

Несостоявшаяся оферта на покупку акций HeadHunter

Рекрутинговый сервис HeadHunter подвел итоги двух предложений, сделанных российским и иностранным инвесторам относительно принадлежащих им акций. В рамках процесса редомиляции своей головной структуры с Кипра в Россию HeadHunter предложил иностранным акционерам продать свои акции, российским – обменять их на акции новой, российской компании.

Как сообщило агентство «Интерфакс», согласие на продажу акций выразили лишь 1,3% от общего числа акционеров компании. HeadHunter готов был выкупить до 52,7% собственных акций (26,9 млн) по цене 910,5 руб. ($9,76) за одну акцию.

Затраты на оферту могли составить до 26,1 млрд руб. ($262,5 млн). Но необходимо было согласие от владельцев не менее чем 20% акций. Поскольку согласие на продажу акций дало гораздо меньшее число инвесторов, оферта не состоится.

На осуществление оферты было получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В соответствии с правилами данной комиссии, цена выкупа у иностранных инвесторов должна быть в два раза ниже рыночной.

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Фото: © nikkimeel / Фотобанк Фотодженика
HeadHunter списал 657 млн руб. из-за обесценивания сервиса «Зарплата.ру», приобретенного в 2020 г. за 3,5 миллиарда

По факту цена выкупа акций была в четыре раза меньше, чем торговались акции HeadHunter на Московской бирже. Кроме того, акционеры HeadHunter должны были бы выплатить налог с каждой проданной акции в размере 10% от ее стоимости (91 руб.).

Обмен акций российских инвесторов HeadHunter

Российским инвесторам, чьи права зарегистрированы в Национальном расчетном депозитарии (НРД) или «СПБ-Бирже», было предложено обменять акции кипрской HeadHunter на акции МКАО (международная компания акционерное общество) «Хедхантер», зарегистрированной в специальном административном районе Калининградской области.

Обмен предлагалось произвести из расчета 1:1. Свое согласие на обмен дали владельцы 73,3% акций (37,98 тыс. акций). Ранее в HeadHunter предупреждали, что оферта будет хорошим способом для иностранных инвесторов выйти из капитала компании.

Иностранные инвесторы также смогут сохранить свой экономический интерес в новой компании. Но, в соответствие с российским законодательством, переводимые им дивиденды будут зачисляться на специальные счет типа «S», доступ к которым ограничен.

Выход HeadHunter на Nasdaq и уход HeadHunter с Nasdaq

В 2019 г. HeadHunter провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq. Позднее компания вышла на Московскую биржу. На тот момент крупнейшими акционерами компании был фонд «Эльбрус Капитал» и американский банк Goldman Sachs.

В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями HeadHunter. В 2023 г. произошел окончательный делистинг акций компании с данной площадки. Торги на Московской бирже продолжаются.

Кроме того, в 2022 г. в России был принят закон, запрещающий иностранцам владеть более чем 50% в электронных досках объявлений. Согласно критериям Роскомнадзора, HeadHunter подпадает под действие данного закона. Это стало одной из причин для переезда HeadHunter в российскую юрисдикцию.

В начале 2023 г. «Эльбрус Капитал» сократил свою долю в HeadHunter с 31,9% до 9,22%. 22,68% акций выкупил бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин (также владеет Avito). Сумма сделки составила $147 млн.

Позднее ранее неизвестные оффшоры Bluemont International и Broomfield International стали владельцами, соответственно, 5,4% и 2,8% акций HeadHunter. Возможно, они выкупили долю Goldman Sachs. Также американский фонд Kayne Anderson Rudnick Investments владеет 12,1% акций HeadHunter.

Игорь Королев

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