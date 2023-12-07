Освобожденных от армии ИТ-шников станет больше. В список добавят новые специальности

Минцифры планирует добавить новые категории ИТ-специалистов в список тех, которым полагается отсрочка от армии. ИТ-отрасль весьма охотно поддерживает нововведение, но видит в нем недоработки.

Не пустить ИТ-шников в армию

Минцифры России работает над вопросом о пополнении списка категорий ИТ-специалистов, которым полагается отсрочка от армии, новыми пунктами. Пока неясно, как сильно расширится этот перечень, но работа в данном направлении уже ведется, заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках правительственного часа в Госдуме.

Вице-премьер уточнил, что в настоящее время в числе главных и обязательных требований к ИТ-специалистам, претендующим на отсрочку от срочной военной службы, является наличие у них высшего профильного образования. «Минцифры сейчас прорабатывает этот вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, на которых эти меры будут распространяться», – добавил он.

CNews в начале августа 2023 г. писал, что Минцифры рассматривает возможность распространения отсрочки от армии на ИТ-шников, у которых по тем или иным причинам нет профильного высшего образования. Отечественные компании, как оказалось, полностью поддерживают эту инициативу – они на своем опыте убедились, что сведущих в своем деле ИТ-специалистов можно найти не только среди выпускников вузов, и тех, кто действительно разбирается в своем деле, но не имеет диплома об окончании института, с каждым днем становится все больше.

Мнение отрасли

Российский ИТ-бизнес одобряет потенциальное нововведение Минцифры. Так, по мнению гендиректора «EdgeЦентра» Михаила Шурыгина, оно сделает ИТ-специальности более привлекательными для будущих студентов. Он сообщил «Ведомостям», что благодаря новшеству россияне, ранее не рассматривавшие ИТ как сферу, в которой они хотят строить карьеру, изменят свое мнение.

Фото: Социальный фонд России Многие ИТ-специалисты мужского пола, которым еще не исполнилось 30 лет, не очень хотят тратить год своей жизни на срочную службу

России сейчас очень не хватает конкретики, какие ИТ-специальности подпадают под отсрочку от армии, а какие нет. Как считает директор по персоналу Postgres Professional Ксения Замуховская, ИТ-специалсты едва ли четко понимают, кто из них может не идти в армию на время работы в аккредитованной ИТ-компании, а кто будет обязан отслужить в любом случае (со всеми вытекающими потенциальными последствиями). «На этом фоне расширение спектра специализаций будет большим плюсом: значительно снизится количество случаев, когда ребята рассчитывают на отсрочку, а на деле, уже поступив, узнают, что обязаны идти служить», – сказала «Ведомостям» Ксения Замуховская.

«Сейчас в системе ИТ-образования есть серьезные пробелы: в номенклатуре должностей нет даже полноценного наименования современных ИТ-специализаций, – добавила она. – Для большинства направлений работы на рынке вообще не существует учебных программ – среди них, например, востребованные сегодня DevOps».

Однако идея отсрочки от армии для ИТ-шников – не единственное, что предлагают власти. CNews писал, что также существует инициатива по введению в России системы квалификационных экзаменов для ИТ-шников без диплома из ИТ-вуза или хотя бы ИТ-факультета.

Эту идею высказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Сдавшие такой экзамен работники, согласно ее предложению, получат доступ к тем же преференциям, которыми располагают сотрудники в высшим профильным образованием.

Это предложение Михаил Шурыгин тоже одобрил, но лишь частично. «С одной стороны, это позволит более объективно оценивать квалификацию специалистов и повысит их статус. С другой – может создать дополнительные трудности для тех, кто уже работает в отрасли, но не имеет соответствующего образования», – заявил он изданию.

Комментируя возможность введения квалификационного экзамена, Ксения Замуховская подчеркнула, что пока сложно сказать, как именно он в итоге будет проходить. Она уточнила, что прежде необходимо разработать основу для него – «подготовить перечень специализаций и компетенций, прописать индикаторы к ним, оттестировать, а затем соединить с потребностями реального бизнеса».

Ни специалистов, ни зарплаты

Отсрочка ИТ-шников от армии, как и льготная ипотека для работников этой сферы, была введена весной 2022 г. Так совпало, что в этот же период страна столкнулась с массовым оттоком ИТ-кадров за рубеж. Как сообщал CNews, количество уехавших на тот момент измерялось десятками тысяч, хотя и до этого в России существовал колоссальный дефицит представителей этой сферы. Их нехватка, по данным Минцифры, к началу 2021 г. дошла до 1 млн человек.

В августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев озвучил схожие цифры – России не хватает 700 млн ИТ-специалистов. При этом в стране наметилась четкая тенденция снижения уровня зарплат ИТ-шников начального и среднего уровней на фоне других профессий. CNews писал, что в стране теперь можно заработать больше, работая, например, водителем или курьером. С ИТ-студентами ситуация аналогичная – подрабатывая по специальности в период учебы, они будут получать меньше, нежели студенты, развозящие еду и товары.