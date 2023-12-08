Таинственный инвестор потратит миллиарды на акции «Софтлайн»

SPO «Софтлайн» не вызвало большого интереса у инвесторов: при первоначальном плане продать до 25 млн акций розничным инвесторам было продано лишь 4 млн акций по нижней границы ценового коридора. Но одновременно неназванный институциональный инвестор решил приобрести еще 20 млн акций «Софтлайн» примерно за 2,8 млрд руб.

«Сотфлайн» провел SPO

Группа компаний «Софтлайн» сообщила о результатах вторичного размещения своих акций (SPO) на Московской бирже. Всего розничным инвесторам было продано 4 млн акций (1,3%) от общего числа по цене 140 руб. за одну акцию.

Таким образом, объем размещения составил 560 млн руб. Размещение прошло по нижней границе ранее объявленного ценового коридора – 140-149,84 руб. Заявки на участие в размещение подали 6,5 тыс. инвесторов.

Неназванный институциональный инвестор приобретет до 20 млн акций «Софтлайн»

Изначально объем размещения планировался значительно больше – до 25 млн акций (8% от общего числа). Но, согласно сообщению компании, параллельно она договорилась с неназванным институциональным инвестором о продаже ему не менее 20 млн собственных акций (6,4% от общего числа).

Акции будут продаваться по цене, соответствующей рыночной на момент заключения сделки. Если исходить, что неназванный инвестор будет приобретать акции по цене проведения SPO – 140 руб. за одну ценную бумагу, то он потратит на акции «Софтлайна» 2,8 млрд руб.

Фото: «Софтлайн» Неназванный институциональный инвестор приобретет 20 млн акций «Софтлайн» примерно за 2,8 млрд рублей

Инвестор взял на себя обязательство не продавать приобретаемые им ценные бумаги в течение 180 дней с момента завершения SPO. Такое же обязательство взял на себя и сам «Софтлайн» В «Софтлайне» подчеркивают, что, с учетом приобретаемых неназванным инвесторам акций, первоначальные планы относительно SPO – продать 25 млн акций – будут выполнены.

Соответственно, при вышеназванных расчетах всего «Софтлайн» сможет привлечь около 3,3 млрд руб. Также доля акций компании в свободном обращении (free-float) выросла до 17%.

Как проходило SPO

В ходе размещения были проданы акции, принадлежащие «дочке» «Софтлайна» - компании «Софтлайн Проекты». Она, в свою очередь, получила данные ценные бумаги в качестве займа от основного акционера «Софтлайна» - компания «Аталайя». Параллельно «Софтлайн» проводит допэмиссию акций в пользу «Софтлайн Проекты», которая, таким образом, вернет заем «Аталайя».

Инвесторы, принявшие участие в SPO, смогут в течение шести месяцев после его завершения приобрести дополнительные объемы акций из расчета 10 акций на каждые 40 акций, купленных в ходе SPO. Ценные бумаги для этого также предоставит «Аталайя» путем займа для «дочки» «Софтлайна».

Выход «Софтлайна» зарубеж и возвращение на родину

Компания «Софтлайн» была основана в России в 1993 г. Игорем Боровиковым. Компания активно развивалась на международных рынках под брендом Softline. В 2021 г. было проведено IPO (первичное размещение акций) на Лондонской (LSE) и Московской биржах.

Весной 2022 г. Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, у которой не был приостановлен листинг на зарубежных фондовых площадках. Причиной стало наличие у Боровикова налогового резидентства в Португалии.

Однако из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) объем торгов акциями Softline на LSE был небольшой. Летом 2022 г. Softline приняла решение о разделе бизнеса на российский и международный. Российская часть – ООО «Софтлайн-Трейд» была продана Боровикову за символический $1.

В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,0606 акций на каждую имевшуюся у них акцию. В результате доля Боровикова в Softline снизилась с 51% до 44%.

Глобальная Softline была переименована в Noventiq и провела делистинг с LSE и Московской биржи. Сейчас Noventiq находится в процессе слияния с американской SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp, у которой нет активов, но есть листинг на американской бирже Nasdaq.

Одновременно «Софтлайн-Трейд» была преобразована в ПАО «Софтлайн». Летом 2023 г. компания была продана фонду «Тетис Кэпитал» («Аталайя» является ее «дочкой»). Владельцы GDR Noventiq, чьи права была зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре, было предложено обменять их на акции «Софтлайн».

Обмен проводится в три этапа. Всего за два года акционеры Noventiq смогут получить до трех акций «Софтлайн» на каждую имевшуюся у них акцию. В сентябре 2023 г. «Софтлайн» вышла на Московскую биржу в режиме прямого листинга.