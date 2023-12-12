У Tele2 мобильная связь дорожает более чем на 10% - выше уровня инфляции. Власти насторожились

Tele2 с января 2024 г. повысит расценки на свои услуги связи выше инфляции – более чем на 10%. Коснется это в первую очередь абонентов, пользующихся архивными тарифами, на которых условия зачастую лучше, чем на действующих. ФАС намерена разобраться в происходящем.

Догнать и опередить инфляцию

Оператор связи Tele2 запланировал сделать свои услуги менее доступными для россиян. В январе 2024 г. он повысит цены, притом более чем на 10%, пишут «Ведомости». Что примечательно, это выше инфляции, которая, по прогнозам Центробанка России, по итогам 2023 г. составит в пределах 7-7,5%.

При этом в России еще нет официально действующего закона, разрешающего операторам связи повышать тарифы выше уровня инфляции. Власти всеми силами пытаются дать им такую возможность – они даже включили ее в стратегию развития российской телеком-отрасли, рассчитанную до 2035 г. Как сообщал CNews, документ был утвержден Правительством России 4 декабря 2023 г., и в нем сказано, что операторы, получив возможность собирать больше денег с абонентов, должны будут своего рода «отблагодарить» их путем развития собственной инфраструктуры.

Новый источник информации

По информации издания, о грядущем росте цен заявил, технически, сам оператор, но сделал он это не совсем публично. На сайте Tele2 редакция CNews к моменту выхода материала не нашла упоминания об этом, а с «Ведомостями» об удорожании тарифов поделились несколько абонентов Tele2.

Одному из них, пользующемуся архивным тарифом «Везде онлайн 04_2020» по оформленной в Москве SIM-карте, поступило сообщение следующего содержания: «Мы хотим честно предупредить: со 2 января 2024 г. ежемесячная плата за услуги связи с учетом индивидуальной скидки увеличится на 65 руб. в месяц. Изменения применяется в день очередного списания средств». Сообщение поступило в начале декабря 2023 г.

По словам этого абонента, сейчас его тариф обходится ему в 560 руб. в месяц, то есть подорожание на 65 руб. – это больше чем на 10%. При этом в полученном сообщении оператора не сказано, что, заплатив больше, он получит больше предоплаченных минут, SMS или гигабайтов трафика. Судя по всему, объемы останутся прежними – 1000 минут, 100 SMS и 80 ГБ.

При этом Tele2 предоставил абоненту возможность выбора – остаться на старом тарифе и платить больше или выбрать подходящий новый из действующей линейки. Также стоит помнить, что в России с 2013 г. отменено так называемое «мобильное рабство» – каждый абонент каждого оператора может по своему желанию забрать свой номер и перенести его в другую сеть, если условия обслуживания в ней для него более выгодны.

Узнать обо всем через соцсети

Как пишут «Ведомости», на неумолимо приближающееся повышение платы по тарифу в сети Tele2 начали жаловаться и пользователи социальных сетей. В российской сети «Вконтакте» стали появляться скриншоты сообщений, на которых отчетливо видно, что некоторые абоненты будут платить далеко не на 10% больше. Один из них, к примеру, с январе 2024 г. плата по тарифу у одного из них вырастет с 300 до 370 руб., то есть более чем на 23%.

Что примечательно, не всем абонентам Tele2 открыто говорит, сколько именно они будут вынуждены платить ему. Один из них, пишет издание, получил SMS о повышении без указания конкретной суммы.

Дело совершенно не в деньгах. Или все же в них

7-процентная инфляция в России бьет по карманам всех, кто живет и работает в России. Цены растут не только на продукты питания, но и на технику, а санкции, из-за которых пришлось вводить параллельный импорт, в итоге привели к сложностям с поставками телеком-оборудования для операторов связи.

Но при совершенно этом нельзя сказать, что российские операторы переживают непростые времена. Страна находится под санкциями почти два года, но при этом каждый из четырех операторов связи стал зарабатывать больше.

Для примера, доходы Tele2 по РСБУ за первые девять месяцев 2023 г. составили 120 млрд руб. против 105 млрд руб. за аналогичный период 2022 г. (статистика «Ведомостей). Другими словами, они выросли на 15%, и это наивысший показатель роста в «Большой четверке». У «Билайна», МТС и «Мегафона» доходы подскочили на 5%, 8% и 8% соответственно, составив по итогам января-сентября 2023 г. 218, 311 и 257 млрд руб.

ФАС разберется

Абоненты Tele2 очень недовольны скорым повышением цен на услуги связи. Они начали жаловаться в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС), о чем изданию сообщил представитель ведомства. По его словам, Tele2 заранее уведомил Службу об индексации тарифов, но ФАС все равно проверит все обстоятельства и в случае выявления нарушения российского антимонопольного законодательства примет меры реагирования.

Tele2 регулярно привлекает внимание ФАС, и почти всегда это заканчивается для оператора предписанием о немедленном снижении цен. Один из таких случаев CNews освещал в июне 2022 г., другой – в сентябре 2021 г., еще один – в октябре 2020 г.

Но бывает и наоборот – когда ФАС признает повышение цен в сети Tele2 обоснованными. Так случилось, например, в сентябре 2023 г. – Tele2 уведомила своих абонентов о росте тарифов в декабре 2022 г., те пожаловались в ФАС, а Служба со своей стороны начала антимонопольное расследование. Итог – ФАС заявила, что Tele2 привел обоснования повышения расценок, и никаких предписаний выдавать не стала.

Что говорит оператор

Представители Tele2 прокомментировали публикацию в Сети скриншотов с сообщениями о скорой индексации тарифов, подтвердив подлинность информации. «Корректировки затронут ряд архивных тарифов, при этом мы пересматриваем цены не чаще одного раза в год, приводя стоимость в соответствие со справедливым рыночным уровнем, – заявили они CNews. – Размер пересмотра зависит от конкретного плана, но даже с учетом последних изменений наши предложения остаются выгодными: каждый клиент может выбрать тариф в соответствии со своими ценовыми ожиданиями и профилем потребления». О том, что рост цен обгоняет инфляцию, в заявлении оператора ничего не сказано.

Также представитель Tele2 заверил, что цены на активные тарифы, как и условия на них, не меняются. «На них реализована защита от повышения цен: текущая стоимость этих тарифов заморожена до конца 2025 г.», – добавил он, назвав нынешний пересмотр цен на архивных тарифах «нормальной рыночной практикой».

По его словам, это связано с «экономическими и регуляторными факторами», а также с ростом расходов на содержание инфраструктуры, трат на электроэнергию и пр. Он также упомянул параллельный, то есть «серый» импорт, по которому операторы отныне вынуждены покупать нужное им оборудование ввиду того, что из-за начавшихся 24 февраля 2022 г. событий все крупнейшие иностранные поставщики базовых станций (Nokia, Huawei, Ericsson) отказались вести бизнес в России.

«Сложности с поставками оборудования не отменяют того, что трафик в сети Tele2 продолжает расти: по итогам III квартала 2023 г. он увеличился на 19% год к году. Чтобы не допустить ухудшения качества сервисов, мы направляем ресурсы на поддержание стабильной работы сетей и поиск новых технических решений. При это гарантом от избыточного повышения цен всегда будет жесткая конкуренция на российском рынке мобильной связи», – сказали CNews в Tele2, добавив, что «предоставили ФАС экономическое обоснование корректировок» тарифов.

