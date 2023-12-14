ИТ-шникам перестают платить. Доходы сокращаются, работать из дома не дают, нарастает негатив

Работники российской ИТ-отрасли констатировали снижение уровня своих доходов. Многие из них жалуются на невозможность работать удаленно.

Писать код, жить на пособия

В России резко выросло количество ИТ-специалистов, столкнувшихся с падением своих доходов. Качество их жизни, фактически, упало, и это на фоне острого дефицита ИТ-кадров, с которым страна столкнулась еще 2020 г., и который с конца февраля 2022 г. лишь усугубился.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты проведенного в сентябре и октябре 2023 г. Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) опроса, на проблему падения личных доходов указали 34,9% работников ИТ-сферы. Для сравнения, в аналогичном опросе, который проходил в январе и феврале 2023 г., этот показатель был на уровне 25,6%.

В то же время в отрасли снизилось количество сокращений. Если в начале 2023 г. об увольнении упоминали 4,4% респондентов, то осенью 2023 г. – лишь 3,2%.

Участники опроса – это около 3000 россиян, занятых в ИТ-сфере и работающих на самых разных должностях, включая тестировщиков.

Офис – это не для ИТ

Среди участников опроса оказалось очень много тех, кого настигли проблемы с удаленной работой. 14,3% заявили о невозможности работать за пределами офиса, и это тоже больше, нежели в начале 2023 г., когда таковых было ровно 9%.

CNews неоднократно писал, что российские ИТ-специалисты и работа офисе и тем более опен-спейсе несовместимы. Например, летом 2023 г. 40% ИТ-шников, работающих удаленно, были готовы без раздумий уволиться, если работодатель решит заставить их вернуться в офис. А с учетом стойкого кадрового голода в этой сфере найти новую работу с более лояльным отношением руководства к удаленке им, с высокой долей вероятности, труда не составит.

Намного сложнее в этом плане россиянам, после событий 2022 г. переехавшим за границу, но продолжающим трудиться удаленно на российские компании. В стране становится все больше организаций, особенно в крупном бизнесе, которые не желают видеть в рядах своих сотрудников удаленщиков-релокантов. А среди тех ИТ-шников, которые живут в России и не хотят ходить в офис, немало тех, кто готов отказаться от работы в компании, если для этого нужно переехать в другой город, и даже если компания готова взять все расходы на себя.

Проблем в ИТ целая гора

Участники опроса РАЭК также пожаловались на недостаток у них компетенций ввиду отсутствия дополнительного обучения для работы с новыми проектами. Таких ИТ-специалистов в России в последнее время стало намного больше – если в начале 2023 г. на эту проблему указали 13,3% опрошенных, то к концу года их насчитывается 23,8%.

Плюс ко всему, около 33% стали ощущать на себе непосредственное влияние антироссийских санкций.

При этом все чаще появляется информация, что в России можно заработать значительно больше, если покинуть сферу ИТ и перейти в совершенно другую отрасль, в том числе и ту, где требуется лишь умение ходить и ездить на велосипеде. Речь о курьерах – CNews писал, что доставка еды и товаров зачастую оплачивается лучше, нежели ежедневное выполнение ИТ-обязанностей. Наличие водительских прав категории «Е», как сообщал CNews, тоже может обеспечить более высокий уровень заработка, чем в ИТ-сфере.

Куда делись деньги

Пока работники ИТ-сферы жалуются на падение доходов, государство отчитывается о росте выручки крупных и средних компаний в отрасли. Согласно официальной статистике, приведенной «Коммерсантом», за период с января по сентябрь 2023 г. их доходы подскочили почти на 20%, достигнув 1,7 трлн руб. С каким именно периодом велось сравнение, неизвестно.

Как сообщила изданию главный аналитик РАЭК Мария Сайкина, «ощущение снижения доходов» ИТ-специалистов может быть следствием роста количества молодых ИТ-кадров, которым работодатели не готовы платить столько же, сколько «сеньорам», то есть очень опытным специалистам, или хотя бы «мидлам» – специалистам среднего уровня.

Также, по мнению Сайкиной, причина может скрываться в слабости рубля по отношению к основным иностранным валютам. Она уверена, что ИТ-специалисты «нередко оценивают заработок именно в валюте». Рубль действительно очень сильно просел с начала 2023 г. на фоне доллара (с 69,5 до 93,2 руб.) и евро (с 75,7 до 98,6 руб.), несмотря на многочисленные усилия государства (рост ключевой ставки и пр.).

Также Сайкина упомянула еще одну причину – высокую инфляцию, которая, по официальным прогнозам Центробанка, по итогам 2023 г. составит 7,5%.

Еще одну потенциальную причину падения доходов российских ИТ-шников раскрыла изданию президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова. По ее мнению, это связано с уменьшением количества вакансий в отрасли, предполагающих удаленную работу. Количество претендентов на них возрастает, что дает работодателям возможность предлагать соискателям меньше денег.