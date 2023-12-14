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Разработчиков видеоигр из российской студии уволили сразу после выхода долгожданной игры. Студия закрылась, пользователи возненавидели ее главный проект

Игровая студия Fntastic уволила разработчиков «одним днем», не выплатив им пособия, о чем свидетельствуют сообщения ее бывших сотрудников. Их резюме уже появились в Сети, и они исчисляются десятками. Сама студия закрылась – их широко разрекламированная игра The Day Before оказалась провалом, игроки оставили тысячи негативных отзывов на нее.

Заявление на стол

Студия Fntastic из Якутии, занимавшаяся разработкой видеоигр, объявила о своем закрытии 11 декабря 2023 г., после чего почти сразу на крупнейших площадках по поиску работы стали появляться резюме ее бывших сотрудников. На это обратил внимание портал Shazoo, экспертам которого удалось выйти на связь с этими людьми. Они сообщили им, что были уволены днем, притом без какого-либо выходного пособия.

История закрытия Fntastic очень тесно связана с ее проектом The Day Before, который вышел в сервисе цифровой дистрибуции Steam в раннем доступе и получил разгромные отзывы игроков. Они ругали почти все, что есть в этой игре, и указывали, в числе прочего, что она была актуальна 10 лет назад.

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Фото: ArthurHidden / FreePik
Студия Fntastic просуществовала всего восемь лет

После закрытия Fntastic на портале HeadHunter появилось более 50 резюме бывших сотрудников студии. Игра The Day Before, в Steam больше не продается, и ее разработкой больше никто не занимается. Проект получил свыше 21,9 тыс. отзывов, лишь 15% из которых – положительные.

Ни работы, ни денег

Один из экс-сотрудников якутской студии сообщил Shazoo, что его уволили без необходимости отрабатывать две недели, указав на проблемы компании с деньгами. «Меня уволили одним днем. Сказали, что студия закрывается, денег хватает только на финальный расчет за отработанное время – пиши заявление и выходи на рынок (рынок труда – прим. CNews). Такой вот подарок на новый год».

Из этих слов может следовать, что специалиста заставили написать заявление по собственному желанию. В этом случае, согласно действующему российскому законодательству, выходное пособие ему не полагается, однако фактом принуждения руководства компании к написанию такого заявления, если он действительно имел место быть, может заинтересоваться трудовая инспекция.

«Ни о каких компенсациях не было и речи, – написал Shazoo тот же сотрудник. – Мне отключили доступы и сказали, что студии пришел конец. Спасибо, что не обвинили меня и команду в провале игры. От Эда этого можно было ожидать – они всегда искали крайних среди простых ребят».

Кого именно этот собеседник назвал «Эдом», он не уточнил. Вполне возможно, речь шла об основателе Fntastic Эдуарде Готовцеве.

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Отзывы игра The Day BeFore получила поистине разгромные

Судя по всему, этот случай – не единственный. «Поступать так со своими сотрудниками и не дать им банально хоть бы выходного пособия – показатель. Тем более перед НГ. Я знаю случаи, когда СЕО продавали свою недвижимость и авто, чтобы у сотрудников было выходное пособие», – заявил изданию другой бывший сотрудник Fntastic.

Пятно на профессиональной репутации

Как много времени потребуется экс-сотрудникам Fntastic на поиск работы, спрогнозировать невозможно. Но некоторые из них считают, что такая строчка в резюме может усложнить поиск нового работодателя. «Я получил(а) хороший опыт в работе, но не уверен(а), что это строчка в резюме будет норм в будущем – я не горжусь работой тут, результат в твиттере (Twitter, она же Х – заблокированная в России американская соцсеть – прим. CNews) вон и на стримах виден», – сказал Shazoo еще один бывший работник студии.

Он также отметил, что в компании была сильная текучка кадров: «Я проработал(а) год, и за это время в моей команде сменилось восемь человек. Люди приходили и через три месяца уходили сами. Или их вышвыривали за какую-то мелочь или несогласие с руководством».

Свое трудоустройство именно в Fntastic этот сотрудник объяснил безысходностью. «Когда пришел оффер, выбора особо не было. Рынок геймдева в России полупустой, ждать альтернативных вариантов не было, да и в моем случае это опыт, который нужен для будущей карьеры. Я рискнул, не прокатило», – написал он.

Также он поведал и об условиях работы в студии. «Мы старались, куча идей ушла в стол или в мусор, наработки и человекочасы там же, много раз приходилось все делать по новой из-за увольнения сотрудников. Один художник вообще удалил все, что сделал за два месяца работы, его уволили перед этим и он унес все с собой», – сказал он Shazoo.

Немного о студии и об игре

Студия Fntastic, согласно открытым данным, была основана в 2015 г. Анонс игры The Day Before состоялся в январе 2021 г. при участии другой якутской студии, MyTona. Игра представляет собой онлайн-симулятор выживания в постапокалиптическом открытом мире, ставшем следствием пандемии некоего опасного вируса.

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Так выглядит официальный сайт студии на 14 декабря 2023 года

Дату релиза игры переносили несколько раз – только в 2023 г. разработчики делали это дважды. Первоначально планировалось открыть игрокам доступ к ней в марте 2023 г., но в итоге игра вышла только 7 декабря 2023 г, и то лишь в раннем доступе. Фактически, это был открытый бета-тест, а не полноценный релиз, доступ к которому разработчики оценили в 1300 руб. с каждого игрока.

Поток отрицательных отзывов похоронил проект. Его разработка прекращена, студия закрыта. 12 декабря 2023 г. стало известно, что Valve (владелец сервиса Steam) и Fntastic ведут переговоры о возвращении денег игрокам, купившим The Day Before. О том, что как минимум некоторые игроки получили назад свои деньги, свидетельствует плашка «Средства за продукт возвращены» под некоторыми пользовательскими рецензиями.

На момент выхода материала сайт Fntastic не функционировал. Вместо него посетителям открывалась «заглушка», в которой сказано, что к закрытию студии привели, в числе прочего, финансовые трудности.

Георгий Дорофеев

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