Введены ковровые санкции против российских ИТ, электроники и сына Медведева

Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России. В него вошли сын Дмитрий Медведева Илья (за создание портала «Я в России»), компании из сфере информационной безопасности и микроэлектроники, а также крымские операторы связи.

Новые санкции Евросоюза: Илья Медведев

Евросоюз утвердил двенадцатый пакет санкций против России. Он является ответом на проведение Россией специальной военной операции (СВО) России на Украине. Документ опубликован на сайте журнала Европейского союза.

Из персон, связанных с ИТ, можно отметить включение в санкционный список Ильи Медведева, сына зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева (в разное время занимавшего посты премьер-министра и Президента России).

У Ильи Медведева есть опыт работы в ИТ - он начинал карьеру в социальной сети «ВКонтакте». Осенью 2023 г. Медведев стал отвечать за работу портала «Я в России», который был создан для интеграции жителей новых регионов России (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), включая оформление ими гражданства.

Инициатива создания портала исходила от партии «Единая Россия», лидером которой является Дмитрий Медведев (его сын также состоит в партии). Эта же инициатива и послужила причиной введения санкций против сына экс-президента.

Санкции против ИБ-компаний

Под санкции попали компании из сектора информационной безопасности (ИБ). Это «Информзащита» (НИП «Информзащита»), «Инфотекс» , АСТ, «Бизон» («дочка» Сбербанка, находящегося под санкциями с 2022 г.).

«Инфотекс» в числе прочего занимается разработками в сфере квантовых коммуникаций. Решения компании летом 2023 г. в ходе Форума будущих технологий были представлены Президенту России Владимиру Путину.

«Информзащита» была создана в 1995 г. По данным журнала Forbes, компания была близка к Федеральному агентству правительственной связи и информации (ФАПСИ, ликвидировано в 2003 г. с передачей функций ФСБ и другим спецслужбам). С начала 2010-х годов у компании появился неназванный инвестор, которым, по данным журнала, был основатель ИТ-компании «Ланит» Георгий Генс.

Генс скончался в 2018 г., и его наследником стал сын Филипп. В 2020 г. Филипп Генс официальной приобрел контрольный пакет акций НИП «Информзащита». Недавно данный пакет был продан фонду «Гамма Грпупп».

Санкции против системных интеграторов, микроэлектронных компаний и разработчиков бепилотников

Под санкциями оказался ряд системных интеграторов: «Большая тройка» (работает в сфере экологии и охраны окружающей среды), «Аваланд системная интеграция» и «Н-системс».

Также санкции были введены против Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева (входит в Российскую академию наук) и Научно-исследовательского института программных систем (НИИ ПС, входит в концерн «Росэлектроника» - структуру госкорпорации «Ростех»).

В сфере микроэлектроники санкции были введены против зеленоградского предприятия «Микрон» ИСС «Миландр» (разработчик интегральных микросхем, также базируется в Зеленограде) и АК «Миротех» (занимается консультированием при создании новых производств и трансфером технологий).

Также санкции были введены против «Башкирской электронно-телекоммуникационной компании» (производит телекоммуникационное оборудование).

Под санкциями оказались особая экономическая зона (ОАЭ) «Алабуга», расположенная в республике Татарстан, и ее резидент - компания Supercampm Unnamed Systems corp, занимающаяся беспилотными авиационными системами. Санкции были введены и против «Информационно-спутниковые системы связи» (ИСС) им. М.Ф. Решетнева.

Санкции против крымских телекоммуникационных компаний

Ряд санкций коснулся операторов связи, работающих в Крыму и на новых российских территориях: «Миранда-Медиа» и «Крымтелеком». «Миранда-Медиа» была создана в 2014 г. «Ростелеком», который затем сократил свою долю в компании до менее чем 20%. Компания занимается услугами фиксированной связи, в том числе она построила магистральные ВОЛС (волоконно-оптичсекие линии связи) между Крымом и основной территории России. Компания также обладает лицензиями на оказание услуг мобильной связи в Крыму и на территории «новых регионов»

«Крымтелеком» был создан в 2014 г. властями Республики Крым для оказания услуг фиксированной и мобильной связи. Впоследствии компания была приватизировано и перешла частным инвестором. В 2023 г. «Миранда-Медиа» взяла «Крымтелеком» под управление.

Гендиректором обеих компаний до недавнего времени был Иван Зима, ранее занимавший пост вице-президента «Ростелекома». Сейчас он также попал под санкции. Кроме того, санкии были введены против «Суодоходной компании «Люкстар», поскольку она обладает лицензиями на оказание телекоммуникационных услуг в Крыму.

Кроме того, двенадцатый пакет санкций содержит запрет на продажу в России лицензий на корпоративные информационыне системы (ERP) и системы автоматического проектирования (САПР).