В Linux появились загадочные драйвера, нужные для обхода санкций

«Урезанный» GPU Intel для Китая

Корпорация Intel реализовала поддержку неанонсировавшегося ранее GPU под названием Gaudi 2C в ядре Linux, пишет Phoronix.

Пока достоверная информация о характеристиках и назначении устройства отсутствует. Однако вполне вероятно, что новый продукт является «урезанной» версией оригинального ускорителя ИИ Gaudi 2, предназначенной для экспорта в Китай.

Патч, подготовленный программистами Intel к включению в Linux, преимущественно вносит правки в код драйвера Habana Labs. Помимо поддержки Gaudi 2C, он затрагивает API в пространстве пользователя и содержит исправления некоторых багов. Как отмечает Phoronix, открытый драйвер Gaudi 2 для Linux с включением нового патча в ядро становится «очень стабильным». Ранее разработчики характеризовали его как «в основном стабильный».

Фото: Intel Intel готовит еще одну «урезанную» модификацию GPU Gaudi 2 для беспрепятственной поставки в КНР

Соответствующие изменения, как ожидается, появятся в Linux версии 6.8. Актуальным является ядро версии 6.6, релиз которого состоялся в конце октября 2023 г. Версия 6.7, вероятно, будет полностью готова к началу 2024 г., а работа над 6.8 будет завершена в I квартале 2024 г.

Опыт разработки и поставки «антисанкционных» ИИ-ускорителей имеет и компания Nvidia, прямой конкурент Intel в этом сегменте. Разработчик чипов одним из первых решился пойти на искусственное замедление поставляемых в КНР передовых GPU.

Третий вариант передового GPU Intel

Патчи к драйверу устройств Habana Labs (выпускает Gaudi 2, принадлежит Intel), предложенные инженерами американского чипмейкера к включению в ядро Linux, не содержат подробного описания Gaudi 2C.

Специалисты Phoronix отмечают, что оно, вероятно, является третьей модификацией GPU Gaudi 2 (имеет регистр Revision ID выставленный в значение «3»). Это базовая версия фирменного ИИ-ускорителя Intel, которую чипмейкер поставляет на рынки США, Европы и других стран, в отношении которых американскими властями не введены экспортные ограничения.

Второй модификацией, также известной как Gaudi 2B, является вариант ускорителя HL-225B, предназначенного для рынка КНР. Он был представлен в середине июля 2023 г. и отличается от оригинала ухудшенными возможностями масштабирования (за счет меньшего числа интерконнектов), который ограничивает вычислительную мощь ИИ-серверов на основе этого чипа. Фактическая же вычислительная мощность одиночных устройств первой и второй ревизий была полностью идентичной.

На создание ухудшенного варианта собственного передового GPU Intel, как и Nvidia, пошла для того чтобы иметь возможность продолжать поставлять этот продукт в Китай на фоне глобального бума технологий искусственного интеллекта и дополнительных экспортных ограничений, введенных администрацией президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) осенью 2022 г. Под запрет на экспорт попали интегральные микросхемы, характеризующиеся скоростью двунаправленной передачи данных (bidirectional transfer rate; BTR), превышающей установленные властями США нормы.

Intel лишилась возможности легально продавать вариант Gaudi 2B в КНР уже в ноябре 2023 г., поскольку в США вступила в силу очередная порция экспортных ограничений. Теперь они касались производительности самого GPU, а не интерфейсов, обеспечивающих обмен данными с другими устройствами.

Американскому чипмейкеру для продолжения работы с китайским бизнесом была необходима третья версия GPU Gaudi 2, ограниченная по производительности, которой, вероятно, и стала модификация с литерой “C” в названии. Впрочем, нельзя исключать и того, что эта ревизия ориентирована производителем и на иные рынки или предназначена для рабочих нагрузок другого типа.

Кроме того, устройство и вовсе может так никогда и не появиться на рынке. Intel и другим производителям аппаратного обеспечения свойственно заблаговременно выпускать драйверы для своего будущего «железа» и добиваться их включения в операционные системы, под управлением которых, как ожидается, оно должны будет работать.

Иногда ожидание продукта, уже имеющего драйвер для Linux, затягивается до бесконечности, как в случае с материнскими платами Intel семейства Carillo Ranch, о которых практически ничего неизвестно. Как ранее сообщил CNews, ядро Linux лишится поддержки этой загадочной платформы с выходом версии 6.8.

Чем примечателен Gaudi 2

Графический процессор Gaudi 2 был представлен весной 2022 г. По задумке Intel он должен был составить конкуренцию ускорителю Nvidia A100 – продукту, востребованному во всем мире и предназначенному в том числе для обучения больших языковых моделей (LLM) вроде GPT компании OpenAI.

В основу Gaudi 2 легли наработки компании Habana, которую Intel приобрела в 2019 г. за $2 млрд.

Чип Gauidi 2 выпускается в соответствии с 7-нанометровым технологическим процессом, включает 24 тензорных ядра, 96 ГБ высокоскоростной памяти HBM2 и поддерживает до 24 100-гигабитных сетевых интерфейсов.

Согласно результатам внутренних тестов, проведенных Intel, в бенчмарках ResNet-50 (классификация изображений) и BERT (обработка естественного языка) Gaudi 2 продемонстрировала сопоставимый с Nvidia A100 результат.

По информации Tom’s Hardware, третье поколение ускорителя ИИ Intel – Gaudi 3 – появится на рынке в 2024 г. Производитель обещает в четыре раза более высокую скорость работы новинки с числами формата BF16 по сравнению с предшественником.