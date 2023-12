В Nvidia скандал. «Ветераны» получают миллионы, работая в расслабленном режиме, «новички» открыто завидуют

Nvidia столкнулась с мощной кадровой проблемой. Молодые сотрудники компании открыто высказывают недовольство тем, что «ветераны» и руководители компании зарабатывают миллионы долларов, работая спустя рукава, а им приходится вкалывать. Решить вопрос пытается гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, но пока безуспешно.

«Полупенсионеры» у руля топовой компании

Молодых и недавно устроившихся сотрудников компании Nvidia охватило массовое чувство глубокой несправедливости. Как пишет Business Insider, они крайне недовольны тем, что выкладываются на все 100%, но при этом получают в разы, а иногда и десятки раз меньше, чем те, кого в компании называют «ветеранами».

Этот неофициальный статус присваивается тем, кто проработал в компании более пяти лет. Но завидует молодой персонал не только им, но еще и топ-менеджменту компании. По информации издания, в руководящем составе Nvidia сотрудники видят так называемых «полупенсионеров», которые работают в одноименном режиме (semi-retirement mode), то есть вяло и лениво, спустя рукава.

При этом, прикладывая явно гораздо меньше усилий, «ветераны» и руководящий состав зарабатывают намного больше обычных работников. Даже менеджеры среднего звена вполне могут получать по миллиону долларов США в год и даже больше.

Истоки несправедливости

Причина того, что одни люди, работая в Nvidia, быстро становятся миллионерами, а другие никак не могут погасить ипотеку, скрывается, неожиданно, в успехе самой компании на мировой арене. Это крупнейший разработчик чипов для видеокарт и ускорителей вычислений – ее GeForce занимают более 87% мирового рынка дискретных видеокарт (II квартал 2023 г., Jon Peddie Research), а ее ускорители вычислений один только Китай, используя «серые» схемы, закупает на миллиарды долларов.

Фото: Nvidia Nvidia пока не знает, как решить проблему

Компания купается в деньгах – за пять лет ее акции выросли в цене на 1200% до $488 за штуку, и, по прогнозам экспертов Tom’s Hardware, еще через 10 лет они вполне могут вырасти еще на 12000%.

У многих сотрудников Nvidia с большим стажем (от пяти лет и более) есть опционы на акции, которые они, видя, что происходит с ценными бумагами, спешат реализовать, став ее акционерами. Отсюда и вытекает настолько сильный дисбаланс в размерах заработных плат в компании, что ее молодые сотрудники оказались не в состоянии мириться с ним.

Когда деньги перестают быть мотивацией

Возможность получать гигантские суммы денег, числясь в штате Nvidia и являясь ее же акционером приводит к тому, что многие «ветераны» и руководители начинают работать в упомянутом «полупенсионном» режиме, то есть, с одной стороны, выполнять свои обязанности, с другой, делать это не очень эффективно с точки зрения времени и усилий, затраченных на это.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) тоже недоволен сложившейся в его компании ситуацией. По его словам, все сотрудники Nvidia должны относиться к своей работе с энтузиазмом, как к добровольным занятиям спортом.

Также Хуанг апеллировал к гордости, которую могли бы испытывать «полупенсионеры» за выполненную ими качественно и в срок работу. Помимо этого, он предложил им представить, что каждый все они – генеральные директора своего личного времени, а эта должность всегда обязывает работать «по-взрослому и ответственно» (in an adult, responsible way).

Словами делу не поможешь

По большому счету, в попытках решить вопрос с неравенством в зарплатах во вверенной ему Nvidia Дженсен Хуанг ограничился пока лишь мотивационными речами. На момент выхода материала никаких других действий в этом направлении предпринято не было.

Несмотря на это, Хуанг по-прежнему пользуется уважением среди молодых и новых сотрудников Nvidia – рейтинг доверия работников к нему находится в пределах 98%. Как пишет Business Insider, сотрудники компании не винят Хуанга в происходящем – вместо него они пеняют на нынешнюю корпоративную культуру Nvidia, основная ценность которой – это сотрудники.

Эта культура, в сочетании со стилем управления действующего руководства компании, способствует исключительному комфорту руководителей и, как некоторые сказали бы, царящей во всей компании в общем в ее руководящем составе в частности атмосфере самоуспокоенности (complacency).

Сюда относится и тот факт, что Nvidia – одна из немногих ИТ-компаний с мировым именем, не ставшая сокращать персонал ни в 2022, ни в 2023 г. Это сделали Amazon, Intel, Microsoft и многие другие, но не Nvidia. Более того, в последний раз она оптимизировала свой штат почти 16 лет назад – в 2008 г., когда весь мир погрузился в глобальный финансовый кризис.