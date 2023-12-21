Правительство России вложит миллиарды в сферу БПЛА

Правительство России вложит в сферу гражданских беспилотных летательных аппаратов отечественного производства 2,5 млрд руб. Деньги получит «ГТЛК» из Ямало-Ненецкого автономного округа. Ставка лизинга составит от 3,5% до 8,5% годовых без авансовых платежей от компании-лизингополучателя.

Колоссальные инвестиции России в БПЛА

В России запустят программу льготного лизинга беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства в 2024 г. На эти цели будет выделено 2,5 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Из документа следует, что эти деньги будут выделены «Государственной транспортной лизинговой компании» («ГТЛК») из Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе в целях реализации программ некоммерческого лизинга БПЛА, произведенных в России. Также предприятие привлечет для запуска этой программы еще 600 млн руб. из внебюджетных источников. Таким образом общая сумма программы составит 3,1 млрд руб.

Ставка лизинга будет варьироваться в зависимости от выбранных типов БПЛА и составит от 3,5% до 8,5% годовых на срок от трех до пяти лет. В Правительстве России добавили, что авансовых платежей от компании-лизингополучателя не потребуется.

Министерству промышленности и торговли и Министерству транспорта России приказано «совместно с акционерным обществом обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий».

Интенции Правительства в направлении БПЛА

В декабре 2022 г. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по стимулированию спроса на беспилотные авиационные системы отечественного производства.

В июле 2023 г. CNews провел детальный анализ стратегии развития беспилотной авиации до 2030 г., которая была утверждена Михаилом Мишустиным 21 июня 2023 г.

Стратегия развития беспилотной авиации до 2030 г. преследует основную цель достижения технологического суверенитета России, которой Правительство особенно заинтересовалось после февральских событий 2022 г. Документ описывает разработку, производство, комплектующих БПЛА, обеспечение информационной безопасности и создание благоприятной экономической обстановки для отрасли.

Выручка и деятельность ГТЛК

По данным базы «Контур фокус», на конец 2021 г. баланс «ГТЛК» составил 817,4 млрд руб., а выручка – 75,8 млрд руб. Чистая прибыль предприятия – 760,1 млн руб. Генеральным директором компании является Евгений Дитрих. Уставный капитал составляет 174,3 млрд руб. Компания находится в санкционных списках США, ЕС, Украины, Великобритании и Швейцарии.

Основной вид деятельности – финансовая аренда: лизинг и сублизинг, но не только. Помимо этого компания занимается строительством, торговлей самыми разными товарами от топлива до летательных аппаратов и консультирования по вопросам коммерческой деятельности.