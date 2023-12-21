Бывшего главреда журнала «Хакер» и топ-менеджера Group-IB экстрадируют в Россию, хотя США хотели забрать его себе

Главу департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина экстрадируют в Россию, а не в США. Кислицина задержали в Казахстане 22 июня 2023 г. по запросу Министерства юстиции Соединенных Штатов, где его с 2014 г. обвиняют в продаже краденых логинов и паролей пользователей соцсети. Через неделю после этого и в России появилось уголовное дело хакера Кислицина.

Решение об экстрадиции

Казахстан экстрадирует в Россию главу департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина, которого в России обвиняют в хакерстве и вымогательстве, пишет Forbes со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры России.

В августе Казахстан отказался выдать Кислицина США, где его обвиняют в хакерских атаках на крупные американские компании. Власти страны тогда обещали рассмотреть аналогичный запрос об экстрадиции со стороны России.

«Исходя из имеющейся информации, претензии к Кислицину не имеют отношения к его работе в компании F.A.C.C.T.», — сказали изданию представители F.A.C.C.T.

Обвинения США

Министерство юстиции США еще в 2014 г. обвинило Кислицина в участии в сговоре с целью незаконной продажи краденых логинов и паролей пользователей сети Formspring, как писал CNews.

Главу департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB Никиту Кислицина обвиняют в хакерстве США и Россия

Поданный в окружной суд Северного округа Калифорнии (США) обвинительный акт указывает на то, что в 2012 г. Кислицин, скрываясь под псевдонимами Dor Fyo и Udalit, пытался продать краденные логины и пароли пользователей Formsring третьим лицам за 5,5 тыс. евро.

Кислицин тогда еще не был сотрудником Group-IB — он работает в компании с января 2013 г. До прихода в Group-IB Никита Кислицин в течение шести лет (с 2006 г. по апрель 2012 г.) был главным редактором журнала «Хакер». Под его руководством издание уделяло большое внимание исследованиям различных кибератак, анализу инструментов киберкриминальных групп, разбору кейсов по онлайн-мошенничествам и взломам, а также рекомендациям о мерах кибербезопасности и защите от киберугроз.

После ухода из «Хакера» Кислицин переехал в США, где начал карьеру независимого исследователя киберугроз. Перед приемом на работу в Group-IB он, по заявлению компании, прошел многоступенчатую систему отбора, включающую, помимо ряда собеседований и проверок, еще и полиграф.

Заочный арест в России

Кислицина задержали в Казахстане 22 июня 2023 г. для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США, как выяснил Forbes.

А 28 июня 2023 г. стало известно, что российское МВД объявило Кислицина в розыск. В этот день Тверской районный суд Москвы санкционировал его заочный арест.

Источник, знакомый с обстоятельствами дела, предположил тогда в разговоре с «Ведомостями», что российская сторона могла возбудить уголовное дело на родине, чтобы добиться выдачи Кислицына не США, а России.

«Как полагает следствие, в октябре 2022 г. Кислицин совместно с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций, после чего информация была скопирована. Получив данные, хакеры выдвинули требование о выплатах в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 тыс. руб., за нераспространение информации в публичных источниках», — говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры России, в сообщении об экстрадиции Кислицина.