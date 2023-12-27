В России вводят спецтарифы за электричество для майнеров криптовалюты

Регионы смогут с 1 января 2024 г. переходить на дифференцированный тариф на электроэнергию — в зависимости от объемов потребления. Сейчас майнеры платят как физические лица, оплата электричества для которых субсидируется. При новом подходе тем, кто тратит много, и платить придется больше.



Переход на дифференцированный тариф

Регионы перейдут с 1 января 2024 г. на дифференцированный тариф на электроэнергию, если постановят поднять платежи с организаций и ИП за снижение тарифных ставок для населения, — следует из нового постановления Правительства России, с которым ознакомились «Известия».

Индексация возможна в субъектах России, где используются социальные нормы потребления или дифференциация по объемам потребления.

Эта мера позволит исключить перекрестное субсидирование, в том числе для сферы серого майнинга, где потребляются большие объемы электроэнергии по низким тарифам без уплаты налогов как бизнес.

Майнеры заплатят больше

«Пока майнинг остается зоной, которую государство практически никак не контролирует, тогда как он давно оформился в приличную отрасль, которая потребляет электроэнергию в больших объемах», — сказал газете заведующий кафедрой конкурентного права юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС Андрей Тенишев. Если исполнять утвержденное правительством решение правильно и разумно, то для регионов эффект будет положительный, считает эксперт.

Фото: wirestock / FreePik В регионах, которые перейдут с 1 января 2024 г. на дифференцированный тариф за электричество, майнерам придется платить больше

В настоящее время тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня. Между тем бремя перекрестного субсидирования несут прочие потребители, в первую очередь промышленность, уточнил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.

«В первую очередь эта мера принесет или должна принести позитивный эффект в борьбе с серым майнингом, который на сегодняшний день пользуется пониженными тарифами для населения, — продолжает он. — А учитывая, что майнинг — это энергоемкая сфера, эта отрасль получает соответствующие привилегии, значительно потребляя электрическую энергию. Поэтому установка дифференцированных тарифов для населения в случае больших объемов потребления электроэнергии позволит переложить тарифную нагрузку на майнеров с тем, чтобы они платили больше за киловатт-час».

Майнинг в России

Летом 2023 г. добыча криптовалюты в России переживала период бурного роста, как писал CNews. Из-за западных санкций стало сложнее использовать рубль в международных транзакциях, а криптотокены принимаются во всех странах.

В некоторых областях из-за нехватки генерации возникали даже проблемы с подключением новых потребителей. В первую очередь это касается Бурятии и Забайкальского края, а также в этом списке есть и Иркутская область, российская Мекка для майнеров со всего мира.

В начале 2023 г. CNews освещал историю жителя Иркутской области, на которого компания «Иркутскэнергосбыт» по щелчку пальцев повесила долг в размере почти 29 млн руб. Она в одностороннем порядке сменила ему тариф за электричество с потребительского на коммерческий и пересчитала все внесенные им платежи. В результате россиянин остался должен поставщику 28,65 млн руб. Добиться отмены решения «Иркутскэнергосбыта» через суд он не смог – тот встал на сторону компании.

В сентябре 2023 г. стало известно об инициативе Минэнерго по введению отдельных тарифы на электричество специально для тех, кто зарабатывает, добывая криптовалюту. Для России это был бы прецедент — в новейшей истории страны плата за электричество никогда не зависела от рода деятельности частного лица.

Участники российского рынка майнинга критиковали это предложение властей.