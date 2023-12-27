Власти вводят жесткие требования к реестру отечественного «железа». Возможны массовые чистки

Минпромторг проигнорировал просьбы производителей электроники о смягчении балльной системы в реестре отечественной электроники. В результате в 2024 «железо», которое собирается попасть в него, больше не сможет набрать требуемое количество баллов – теперь в нем должны быть печатные платы российского производства, но они в гигантском дефиците. Бизнес опасается, что из реестра начнут исключать «железо», в котором нет российских плат.

Никаких послаблений

Российский Минпромторг решил не выполнять просьбу отечественной электроники о смягчении требований к технике для попадания в реестр отечественного «железа», пишет «Коммерсант». С 2024 г. вводится новый критерий – чтобы то или иное устройство было признано российским и попало в реестр, а его производитель получил доступ к госзакупкам, внутри должны использоваться печатные платы российского происхождения. Российский ИТ-бизнес полагает, что из-за этого многие имеющиеся в реестре компании и их продукция будут исключены из него.

Новые критерии введены очередными изменениями к постановлению Правительства России №719 от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». Документ в деталях описывает балльную систему, определяющая степень «российскости» той или иной продукции, включая электронику.

Как сообщал CNews, российские вендоры оборудования взмолились о послаблениях в первых числах сентября 2023 г. Судя по всему, этот вопрос в последующие месяцы обсуждался не один раз – по информации издания, в последний раз эта тема поднималась в ноябре и декабре 2023 г.

Фото: FreePik Российских плат на всех не хватает. Нынешнее производство закрывает лишь 10% потребностей рынка

Однако, похоже, власти не планировали ничего менять в балльной системе, но при этом нашли способ сделать так, чтобы в несоответствии «железа» новым требованиям реестра были виноваты сами производители. «Ряду производителей дали понять: раз они согласовали балльную систему в текущем виде, следует ее придерживаться», – сказал один из собеседников «Комменсанта».

На этот счет у разработчиков есть свое мнение. В сентябре 2023 г. Светлана Легостаева, генеральный директор консорциума «Вычислительная техника», заявила CNews: «Когда разрабатывалась и внедрялась балльная система, мы подчеркивали, что ежегодный проходной балл должен определяться и корректироваться исходя из уровня развития отрасли, ее достижений и возможностей». «Принимать решения о необходимости корректировки балльной системы можно после того, как будет проанализирована текущая ситуация как относительно разработчиков конечных устройств и тех операций, которые они уже благополучно освоили, и элементов, которые они применяют для набора баллов, так и возможностей тех предприятий, которые являются их контрагентами и обеспечивают повышение уровня технологической независимости: производителей печатных плат, модулей, или процессоров и т.д.», – добавила она.

Проблема всероссийского масштаба

Необходимость наличия в устройствах отечественных печатных плат для признания их российскими беспокоит не только небольших, но и очень крупных производителей – на начало осени 2023 г, утверждает собеседник издания, к таковым относились, в числе прочих, «Аквариус» и Yadro. Казалось бы, почему бы не поддержать отечественных производителей и начать отдавать заказы именно им, а не их китайским конкурентам, как это происходит сейчас.

Однако наделе все далеко не так просто. На конец 2023 г. в России существовало производство печатных плат, но объемы выпускаемой продукции не соответствовали необходимым вендорам электроники объемам. Проще говоря, отечественные печатные платы сейчас в дефиците.

Вероятные последствия

На момент выхода материала российские производители печатных плат были в состоянии удовлетворить лишь около 10% спроса. Новые требования Минпромторга, которые в итоге так и не были отменены, грозят поставщикам «железа» большими проблемами с госзакупками и, следовательно, с деньгами.

Если то или иное оборудование не попадает в реестр Минпромторга из-за нехватки баллов, то оно не может быть предметом гостендеров, то есть у компаний существенно сужается рынок сбыта, так как доступ в госсектор им закрыт.

Также следует отметить, что пока неизвестна судьба электроники, уже числящейся в реестре Минпромторга, но построенная на китайских печатных платах. Существует вероятность, что реестр могут ожидать массовые чистки, как в свое время было с курируемым Минцифры реестром отечественного ПО. Позже его проверки стали регулярными.

По словам собеседника издания в одном из производителей «железа», ужесточение требований к реестру Минпромторга приведет к тому, что в 2024 г. из него исчезнет «заметный объем техники». При этом оставшееся в перечне оборудование, уверен он, «на деле не будет российским». «Схема проста: вендор электроники идет на опытное производство, закупает там 100 единиц нужных плат, устанавливает их в свою технику и вносит ее в реестр как российскую, – сказал собеседник издания. – Попав в реестр, производитель закупает дешевые китайские компоненты. Реально проконтролировать ситуацию и выявить все подобные случаи у регуляторов и надзорных органов не получается».

Что предпринимают власти

Отказавшись идти навстречу бизнесу, Минпромторг запланировал на ближайший год стимулировать запуск в России новых конвейеров по выпуску печатных плат для гражданского сегмента, утверждает собеседник «Коммерсанта». В самом министерстве заявили изданию, что оно на регулярной основе «проводит мониторинг достигнутого технологического уровня».

Крупные компании пытаются сократить последствия новых требований. Они, в частности, Yadro, намерены запустить собственное производство печатных плат на территории России – эта компания, утверждает источник издания, хотела наладить их выпуск в Дубне до конца 2023 г., но перенесла все на весну 2024 г.