Иностранные инвестиции в российские стартапы выросли почти в пять раз. Но только за счет одной-единственной сделки

Падение российского венчурного рынка подробно описали в своем масштабном исследовании за 2023 г. MTS StartUp Hub и издание «Русский венчур». Однако, «сделка inDrive» спасает ситуацию на рынке.

Основные тезисы исследования

Российский венчурный рынок продолжает падать, но не так сильно, как в 2022 г. MTS StartUp Hub и издание «Русский венчур» провели масштабное исследование российского венчурного рынка в 2023 г. В прошедшем году стало известно о 94 публичных сделках по сравнению с 118 в 2022 г. Однако, падение по итогам 2023 г. не такое сильное, как в 2022 г.

Объемы рынка анализировать было сложнее из-за крупной сделки по инвестированию $150 млн в сервис inDrive в феврале 2023 г. Без учета этой сделки исследователи отметили снижение более, чем в три раза: с 16,4 млрд руб. в 2022 г. до 5,2 млрд руб. в 2023 г., но с учетом этой сделки разница почти нивелируется и 5,2 млрд руб. увеличиваются до 16,3 млрд руб.

Объемы инвестиций в отечественные стартапы также снизились более чем, в три раза, но исследователи заявили, что это не самое крупное падение. В 2022 г., по сравнению с 2021 г., снижение объема привлеченных средств было пятикратным.

Авторы исследования рассказали CNews об основных заграничных инвесторах российских стартапов, но не нашли никакой закономерности: «По разу отметились сделками компании из Южной Кореи, ОАЭ, один белорусский фонд и неназванная международная компания».

Сделка года

Bloomberg сообщил, что в феврале 2023 г. сервис inDrive привлек $150 млн инвестиций от калифорнийской венчурной компании General Catalyst. Исследователи отмечают, что эта сделка составляет две трети объема инвестиций (16,3 млрд руб. с учетом и 5,2 млрд руб. без учета) в российский венчур в 2023 г., и поэтому прилагают данные как с учетом «сделки inDrive», так и без нее. Они приняли решение взять ее во внимание, так как на момент анонсирования инвестиций компания не разделила свой бизнес на российский и международный.

В апреле 2023 г. основное российское юридическое лицо компании было передано казахстанской компании «Индэлс». В мае 2023 г. команда российского сервиса перезапустила бизнес под названием Drivee.

inDrive - онлайн-сервис заказа авто, созданный в России и работающий с 2013 г. В 2018 г. компания перенесла штаб-квартиру из Якутска в Нью-Йорк. В сентябре 2017 г. Leta Capital вложил в якутскую компанию $5 млн. После выхода на американский рынок inDriver привлек еще $10 млн от Leta Capital. В феврале 2020 г. компания закрыла раунд на $72 млн, в котором лидировал Bond Capital. В начале 2021 г. inDrive получил $150 млн от Insight Partners, возглавившего раунд, Bond Capital и General Catalyst. После закрытия сделки оценка inDriver достигла $1,23 млрд.

Как проводилось исследование

В рамках исследования были отобраны все публичные сделки с участием отечественных стартапов, о которых стало известно средствам массовой информации (СМИ) с 1 декабря 2022 г. по 30 ноября 2023 г. К российским стартапам авторы исследования относят проекты в сфере высоких технологий, созданные физлицами и венчурными студиями в России не более десяти лет назад.

Сделки квалифицировались по лид-инвесторам в них. Если же данные о лид-инвесторе отсутствовали, авторы обращали внимание на основных участников раунда. В исследование не включали закрытые сделки по покупке контрольных пакетов в компаниях, а также сделки, в ходе которых инвестор объявлял о стремлении позднее получить контроль в проекте. Не учитывались и прямые инвестиции, продажи долей в дочерних компаниях, создание совместных предприятий.