Минцифры зовет специалистов на «интересные проекты» и зарплату до 400 тысяч в месяц

Минцифры активно ищет сотрудников: в ведомстве открыто более 150 вакансий с зарплатами от 56 тыс. до 433 тыс. руб. Министр Максут Шадаев признает, что у ИТ-компаний больше зарплаты, но работа в министерстве интереснее и ответственнее.

Сколько получают сотрудники Минцифры

Минцифры активно ищет новых сотрудников в свой штат. Об этом на встрече с потенциальными соискателями сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Всего в министерстве открыто 152 вакансии. Согласно данным 2023 г., наименьшая зарплата в размере 56,3 тыс. руб. в месяц была у главных специалистов.

Исходя из тех же данных, советник получает в месяц 98,2 тыс. руб., заместитель начальника отдела – 106,3 тыс. руб., начальник отдела – 121,4 тыс. руб., референт – 181,8 тыс. руб., замдиректора департамента - 211 тыс. руб. Директору департамента в месяц платят 433 тыс. руб. в месяц.

Открытые ваканскии Минцифры и зарплаты специалистов

Должность Зарплата по итогам 2023 г. (тыс. руб. в месяц) Число вакансий Директор департамента 433,3 3 Заместитель директора департамента 211 3 Референт 181,8 13 Начальник отдела 121,4 40 Заместитель начальника отдела 106,3 42 Советник 98,2 16 Главный специалист 56,3 35

В министерстве открыто три вакансии директоров департаментов и три их заместителей. Директоров нет у Департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию, Департамента развития инфраструктуры электронного правительства и Департамента развития сервисов и клиентского опыта.

Судьба устроившихся в Минцифры специалистов

В 2021 г. в Минцифры пришло 224 главных специалиста. Из них работу в структурах ведомства продолжили 110 человек, в том числе 18 получили повышение непосредственно в министерстве, 42 перешли в другие подведомственные организации ведомства.

Из указанных лиц 114 человек покинули стены министерства, в том числе 27 перешли в другие ведомства с повышением по должности, 45 перешли в ИТ-компании с повышением зарплаты.

Почему Минцифры привлекательный работодатель

Глава ведомства Максут Шадаев называет несколько плюсов от работы в ведомстве: возможность трудоустройства без опыта работы – сразу после окончания вуза; возможность совмещать работу с учебой в магистратуре; опция получить положительную рекомендацию в случае ухода из ведомства; участие в большом количестве интересных проектов и нахождение «в эпицентре событий»; получение знаний о работу госаппарата.

Фото: Минцифры России Минцифры ищет сотрудников на более чем 150 вакансий с зарплатами от 56 тыс. до 433 тыс. рублей

Также у Минцифры большой и удобный офис в формате open space в центре Москвы – в комплексе «Москва-сити», где «лучшие в Москве закаты». Минувшим летом данный офис подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Но, как уточняет Шадаев, пострадавших не было, а ремонт в офисе уже закончен.

Еще один плюс работы в ведомстве – большой спрос на специалистов, имевших опыт работы в Минцифре. В то же время Шадаев признает, что компании big tech «хантят» сотрудников ведомства, и по уровню зарплат ведомство не может с ними конкурировать. Но этот момент компенсируется «интересностью» проектов, над которым предстоит работать.

Как чиновники Минцифры получают удовлетворение от своей работы

Замминистра Олег Качанов, имеющий опыт работы в ведомстве более 10 лет (начинал с замдиректора департамента), говорит, что он получает огромное удовлетворение от результата своей работы. Например, в сфере госуслуг, за которую он отвечает, вскоре будет возможность проактивного предоставления услуг – когда государство само будет понимать, какие услуги будут нужны гражданам.

В то же время «киберстабильности» нет нигде – ни в госсекторе, ни в коммерческих структурах, предупреждает Качанов «В ИТ-сфере везде нужно показывать максимум, на который ты способен», - заявил замминистра.

Директор Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Сергей Сергиенко считает большим плюсом понимать, что «твоя работа приносит огромную пользу людям и бизнесу, а от твоих решений зависит многое». Например, однажды чиновник заказал на дачу машину с досками. Водителя по пути остановило ГИБДД, у него не было с собой прав, и он позвонил заказчику с общением об отмене заказа.

Но Сергиенко порекомендовал ему установить мобильное приложение Госуслуги и в нем загрузить водительские права. В итоге водитель решил проблемы с ГИБДД и доехал до заказчика. «У нас динамический, интеллектуальный коллектив и хорошая школа, - объясняет чиновник. - В то же время госслужба – это именно служение, здесь выше уровень ответственности и дисциплины».